Выборы на оккупированных территориях не могут проводиться, - Зеленский

На оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться - так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает голоса", - отметил Зеленский.

По его словам, когда речь идет о следующих выборах в Украине, то нужно говорить о двух вещах: безопасности и законодательстве.

Если во время войны с законодательством каким-то образом можно находить шаги по изменениям, то с безопасностью нужно что-то делать, это самое главное", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести выборы во время войны невозможно, - Магера

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте также: Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин