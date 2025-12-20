РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10139 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны
703 14

Выборы на оккупированных территориях не могут проводиться, - Зеленский

выборы в Украине

На оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться - так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает голоса", - отметил Зеленский.

По его словам, когда речь идет о следующих выборах в Украине, то нужно говорить о двух вещах: безопасности и законодательстве.

Если во время войны с законодательством каким-то образом можно находить шаги по изменениям, то с безопасностью нужно что-то делать, это самое главное", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести выборы во время войны невозможно, - Магера

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте также: Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

Автор: 

выборы (24859) Зеленский Владимир (23058) оккупация (10387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ну окуповані території збільшились завдяки тобі, чи там твій основний лохторат залишився?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:28 Ответить
+2
В той час як ворог знищує Україну ,так званий президент заговорив про вибори і все щоб інформаційно перебити корупційний скандал свого оточення.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:31 Ответить
+1
рудий і пуйло заговорили про вибори
показать весь комментарий
20.12.2025 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну окуповані території збільшились завдяки тобі, чи там твій основний лохторат залишився?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:28 Ответить
А хіба там богато громадян України ??))
показать весь комментарий
20.12.2025 15:29 Ответить
Звісно, це ж реальність, а не телемарафон.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:41 Ответить
На окупованих територіях так, не можуть !
Але люди із ТОТ можуть голосувати, які знаходяться на неокупованій території...
Лише б не змусили брати довідки у пуйла, що не мають паспортів ерефії і без цієї довідки не допускали до виборів...
показать весь комментарий
20.12.2025 15:30 Ответить
В той час як ворог знищує Україну ,так званий президент заговорив про вибори і все щоб інформаційно перебити корупційний скандал свого оточення.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:31 Ответить
рудий і пуйло заговорили про вибори
показать весь комментарий
20.12.2025 15:33 Ответить
Не путіну вирішувати, у якому форматі проходитимуть вибори в Україні. Він точно ні на що не впливатиме, тим більше на результат, - наголосив Зеленський
показать весь комментарий
20.12.2025 15:32 Ответить
Ого,на не оккупированных тоже,получается никакой разницы
показать весь комментарий
20.12.2025 15:33 Ответить
- Розбираємося з відповідальними за ППО, чому на Одещині так багато проблем, цей діалог буде між мною і Сирським.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:35 Ответить
Це трохи популізм. Навіть Ізраїль з його куцою територією та дуже оснащеною армією не здатен забезпечити абсолютний захист (в мене там є друг, який розказує, що плюхатися після певних звуків фейсом в калюжу, в якому святковому одязі він би не був, це в нього вже на рівні рефлексу). ППО це багатогранна проблема це і розвідка, повідомлення про атаку, це і розміщення вогневих засобів (а РЛС, пускові установки, які є смачними цілями, не можуть весь час перебувати на одному місці; а значить, ім потрібен час, щоб доїхати до позицій пуску розгорнутись - а це час, а значить і питання попередження завчасно). Критичні об'єкти можна захистити стаціонарною зенітною артилерією, принаймні від БПЛА, але в цьому випадку хтось має прийняти мужнє рішення під власну відповідальність що залишити без захисту. Колись я добре знав ситуацію з ППО саме в Одеській області (бо був частиною цієї системи). Навіть в радянські часи наявні засоби не могли запобігти масованій атаці (коли повітряних цілей буде не кілька штук, а хоча б кілька десятків).
показать весь комментарий
20.12.2025 16:02 Ответить
Проводити вибори зараз це дійсно головне, що нам треба робити? Здається, всі вже якось забули, що в країні ДІЄ ВОЄННИЙ СТАН, який передбачає особливе управління, зовсім відмінне від виборного. Мабуть тому, що з 24.02.22 р. він діяв дуже в урізаному вигляді (і досі так діє). То в чому проблема? Може замість спекуляцій щодо виборів варто впровадити механізми воєнного стану в повному обсязі (війна і демократія не зовсім сумісні речі).
показать весь комментарий
20.12.2025 15:46 Ответить
Так це дурню зрозуміло нахрена це говорити, ***** з кінською мордою прийдуть голосувати.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:58 Ответить
Якщо не вибори то відставка і уряд ''національного порятунку'' без зелених і та інших прикацаплених! Досить! Накерувалися до повномасштабної війни! Ідіть геть!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:58 Ответить
Уряд національно порятунку не пройде,потрібні вибори,які неможливо провести .Небритий хєр тягне час якомога більше по вказівці з лубянки
показать весь комментарий
20.12.2025 16:12 Ответить
 
 