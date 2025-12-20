Выборы на оккупированных территориях не могут проводиться, - Зеленский
На оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться - так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает голоса", - отметил Зеленский.
По его словам, когда речь идет о следующих выборах в Украине, то нужно говорить о двух вещах: безопасности и законодательстве.
Если во время войны с законодательством каким-то образом можно находить шаги по изменениям, то с безопасностью нужно что-то делать, это самое главное", - сказал президент.
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
