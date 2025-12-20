РУС
1 051 38

Провести выборы во время войны невозможно, - Магера

Андрей Магера о выборах

Во время действия военного положения выборы невозможно проводить из-за того, что военное положение вводится при наличии определенных угроз для государства.

Об этом бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Вопросы безопасности

В частности, государство не может гарантировать соблюдение отдельных принципов избирательного права, в частности принципа свободных выборов.

Читайте также: На проведение выборов нужно 20 млрд гривен, - заместитель председателя ЦИК Дубовик

"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации и боевых действий государство не может гарантировать соблюдение принципа избирательного права, в частности принципа свободных выборов.

Принцип свободных выборов предусматривает два элемента. Первый элемент - возможность свободно сформировать свою волю, независимо от угроз, обмана, подкупа, противоправных действий. Вторая вещь - невозможность реализовать свою политическую волю, выраженную ранее - на избирательном участке, заполняя избирательный бюллетень. И не случайно в Конституции Украины, в статье 64, выписывая отдельные статьи Основного Закона Украины, которые касаются конституционных прав и свобод, предоставляя перечень этих конституционных прав и свобод - мы их нередко называем так называемые защищенные статьи. Среди этих защищенных статей нет статьи 38, которая касается права избирать и права баллотироваться на выборах. Но там есть другие. Например, право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на обращение и так далее. Поэтому сама логика Конституции понятна: либо военное положение, либо выборы. Либо выборы, либо военное положение. Третьего быть не может", - отмечает эксперт.

Голосование за рубежом

Также, по его мнению, могут возникнуть определенные проблемы с голосованием за рубежом.

"Что касается зарубежья - у нас же нет единой постоянной цифры по беженцам. Даже ООН называет разные цифры. Весной Управление по делам беженцев называло цифру в 6 миллионов 800 тысяч, а осенью другая структура ООН - уже цифру в 5 миллионов 900 тысяч. А совершеннолетних граждан на консульском учете у нас - менее 600 тысяч человек. То есть абсолютное большинство людей не встает на консульский учет - и не хочет вставать. Возникает вопрос: как они будут голосовать? За ними же тоже никто бегать не будет...", - говорит Магера.

Подробнее читайте в статье "Для Трампа или для самих себя? О чем должна позаботиться Украина, готовя первые послевоенные выборы".

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте также: Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

Топ комментарии
+7
Як в Порошенка в 2019 році вийшло? Чи може хтось хоче сказати що тоді війни не було?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
+4
Конституція і закони на паузі, тому ці казочки звучать дуже смішно.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
+4
Афігєть!
Оце ****** чмо магєра непотопляємий!
Воно при всіх прєзіках важливий.
Україні пізда!!!!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:24 Ответить
А як взагалі голосувати під час тривоги і під обстрілами?!!! Це все одно, як доводити математику, що 2+2=5!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:19 Ответить
Наверно отримав двушечку!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
Магера має рацію! Але він не знає, що рацію можна перенастроїти на іншу частоту...
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
Як в Порошенка в 2019 році вийшло? Чи може хтось хоче сказати що тоді війни не було?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
Однотуровий
показать весь комментарий
20.12.2025 15:26 Ответить
Хто зєля однотуровий? Він півшостий взагалі то
показать весь комментарий
20.12.2025 15:29 Ответить
А нєхй порівнювати хрін з пальцем.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:33 Ответить
А чому? Що в нас зараз війна? Я чекаю відповіді.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:35 Ответить
В 2019 було АТО, а не військовий стан. Офіційно війни не було
показать весь комментарий
20.12.2025 15:42 Ответить
А зараз є? Військовий стан вводиться на три місяці.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:44 Ответить
Ти ідіот чи просто приколюєшся? Хто з цивільних гинув в 2019 році на території України?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:46 Ответить
Підніми статистику і взнаєш. Чи ти цим пишаєшся що робиться при зєлі зебіле?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:47 Ответить
А що, Донбас - це не теріторія України?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:50 Ответить
Гинули цивільні в 2019 році, гинули.
За даними ООН, станом на кінець жовтня 2019 року на Донбасі загинуло 25 цивільних осіб, а 130 отримали поранення, що стало найнижчою кількістю жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту з 2014 року, переважно внаслідок мін, вибухонебезпечних залишків війни (гранати) та обстрілів.
Деталі за період 1 січня - 31 жовтня 2019 року:

Загиблих цивільних: 25 осіб.Поранених цивільних: 130 осіб.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:50 Ответить
Конституція і закони на паузі, тому ці казочки звучать дуже смішно.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:21 Ответить
Вибори під час війни це буде цілковитий фарс і клоунада, навіть вибори 2004 року в порівнянні з цими є дуже демократичним
показать весь комментарий
20.12.2025 15:23 Ответить
Афігєть!
Оце ****** чмо магєра непотопляємий!
Воно при всіх прєзіках важливий.
Україні пізда!!!!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:24 Ответить
А грошики державні отримує...
показать весь комментарий
20.12.2025 15:51 Ответить
Магера в ЦВКа давно, и самый не глупый член, именно в такой последовательности, но когда придумали третий тур президентских выборов, нашли схему?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:26 Ответить
Оооооо......
Кацапчиків підвели.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:31 Ответить
Удивлен! Давно одноклеточных не было)
показать весь комментарий
20.12.2025 15:32 Ответить
Трамп каже шо можна - Магери на нього немає
показать весь комментарий
20.12.2025 15:26 Ответить
Пояснюю довбой@бу Магері .
Зеленський і його мародерська шайка і є причиною того чому ми досі програємо війну .Вся його владна вертикаль складається виключно із саботажників , ворюг і зрадників .
Вибори в Україні потрібно провести тільки на території держави , тих хто з'їбався за кордон до голосування не допускати , живучи в інших реаліях вони не зможуть об'єктивно проголосувати і знов виберуть якусь зелену мразоту .
показать весь комментарий
20.12.2025 15:29 Ответить
голосувати можна по пошті, дільниці можна розмістити під землею, в укриттях, можна збільшити час для голосування
показать весь комментарий
20.12.2025 15:30 Ответить
При амбасадах за кордоном виборчі дільниці. Хто має бажання і аусвайс - голосують, як завжди.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:53 Ответить
Выборы проводить нельзя,а продлевать полномочия тех,кого давно пора переместить на скамью подсудимых можно,это что за общество такое получится,общество хитрозадых мигер?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:30 Ответить
Капздальське болото на цензорі знову забулькало, як дріжжі в туалеті
показать весь комментарий
20.12.2025 15:35 Ответить
магера.що ви дядьку 3,14здите, або виконуєш Конституцію і проводиш вибори,або хер ложив на Конституцію через відмазки .котрі намалював "магера" для того.щоб не виконувати Конституцію яка каже- "виконай мене".Ніколи в держав не буде порядку до тих пір поки всялякі проходимці при владі.не будуть виконувати хай і не досконалий закон державми.Не виконуючи не досконалі закони державі ,ці "горе-політики" ніколи і за ніяких обставин не виконують і досконалих законів...
показать весь комментарий
20.12.2025 15:36 Ответить
Кацапе, розкажи, як військові на фронті і цивільні поблизу лінії фронту повинні голосувати?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:51 Ответить
Тобто військові на фронті воювати можуть, а голосувати не здатні? Йди воюй, зелена гидота!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:55 Ответить
Ну да, твоїй тюльці дуже кортить замінити зебілів і продовжувати доїти Україну під час війни.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:57 Ответить
так не голосуй за тюльку, і все.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:06 Ответить
Ти не за адресою звертаєшся ,хам, Конституція прописує в кого є повноваження і в який час саме проводити вибори.Все інше невиконання.Ти своїх "зелених " доярів українського народу в тому числі і захисників всіх перерахував???"
показать весь комментарий
20.12.2025 16:08 Ответить
В 1997р. Національний Конгрес Еквадору (парламент) усунув Президента з посади через «психічну недієздатність».
Чи Ви вважаєте що у нас інші обставини ?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:36 Ответить
Мабуть в парламенті Еквадору небуло психічно недієздатних перламентарів типу безуглої, нацистки-трєтьякової, бандюка колі-каклєти, іванісова гвалтівника неповнолітньої, ківи -зрадника-праффєора, убивці богуцький і т.д. і т. п.
А якраз були всі психічно здорові і більш менш чистими перед законом,тому і турнули свою бубочку?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:56 Ответить
В 2019-му було можливо, а тут вже неможливо раптом стало. Було б бажання!
показать весь комментарий
20.12.2025 15:47 Ответить
Тобі, кацапе, вже і Магера зеленим став? Чи ти мрієш, щоб Зеленського знову вибрали? Визначся вже.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:53 Ответить
А що, Магері зелені франкліни не потрібні? Каже, за що платять
показать весь комментарий
20.12.2025 15:57 Ответить
 
 