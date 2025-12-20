Провести выборы во время войны невозможно, - Магера

Во время действия военного положения выборы невозможно проводить из-за того, что военное положение вводится при наличии определенных угроз для государства.

Об этом бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Вопросы безопасности

В частности, государство не может гарантировать соблюдение отдельных принципов избирательного права, в частности принципа свободных выборов.

"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации и боевых действий государство не может гарантировать соблюдение принципа избирательного права, в частности принципа свободных выборов.

Принцип свободных выборов предусматривает два элемента. Первый элемент - возможность свободно сформировать свою волю, независимо от угроз, обмана, подкупа, противоправных действий. Вторая вещь - невозможность реализовать свою политическую волю, выраженную ранее - на избирательном участке, заполняя избирательный бюллетень. И не случайно в Конституции Украины, в статье 64, выписывая отдельные статьи Основного Закона Украины, которые касаются конституционных прав и свобод, предоставляя перечень этих конституционных прав и свобод - мы их нередко называем так называемые защищенные статьи. Среди этих защищенных статей нет статьи 38, которая касается права избирать и права баллотироваться на выборах. Но там есть другие. Например, право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на обращение и так далее. Поэтому сама логика Конституции понятна: либо военное положение, либо выборы. Либо выборы, либо военное положение. Третьего быть не может", - отмечает эксперт.

Голосование за рубежом

Также, по его мнению, могут возникнуть определенные проблемы с голосованием за рубежом.

"Что касается зарубежья - у нас же нет единой постоянной цифры по беженцам. Даже ООН называет разные цифры. Весной Управление по делам беженцев называло цифру в 6 миллионов 800 тысяч, а осенью другая структура ООН - уже цифру в 5 миллионов 900 тысяч. А совершеннолетних граждан на консульском учете у нас - менее 600 тысяч человек. То есть абсолютное большинство людей не встает на консульский учет - и не хочет вставать. Возникает вопрос: как они будут голосовать? За ними же тоже никто бегать не будет...", - говорит Магера.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

