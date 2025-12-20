Провести вибори під час війни неможливо, - Магера
Під час дії воєнного стану вибори неможливо проводити через те, що воєнний стан вводиться за наявності певних загроз для держави.
Про це колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Питання безпеки
Зокрема, держава не може гарантувати дотримання окремих принципів виборчого права, зокрема принципу вільних виборів.
"Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації і бойові дії держава не може гарантувати дотримання принципу виборчого права, зокрема принципу вільних виборів.
Принцип вільних виборів передбачає два елементи. Перший елемент - можливість вільно сформувати свою волю, незалежно від погроз, обману, підкупу, протиправних дій. Друга річ - неможливість реалізувати свою політичну волю, висловлену раніше - на виборчій дільниці, заповнюючи виборчий бюлетень. І невипадково у Конституції України, в статті 64, виписуючи окремі статті Основного Закону України, які торкаються конституційних прав і свобод, надаючи перелік цих конституційних прав і свобод - ми їх нерідко називаємо так звані захищені статті. Серед цих захищених статей немає статті 38, яка стосується права обирати і права балотуватися на виборах. Але там є інші. Наприклад, право на життя, право на свободу і особисту недоторканість, право на звернення і так далі. Тому сама логіка Конституції зрозуміла: або воєнний стан, або вибори. Або вибори, або воєнний стан. Чогось третього бути не може", - наголошує експерт.
Голосування за кордоном
Також на його думку, можуть виникнути певні проблеми з голосуванням за кордоном.
"Щодо закордону - у нас же немає єдиної сталої цифри щодо біженців. Навіть ООН називає різні цифри. Навесні Управління у справах біженців називало цифру у 6 мільйонів 800 тисяч, а восени інша структура ООН - вже цифру у 5 мільйонів 900 тисяч. А повнолітніх громадян на консульському обліку у нас - менше 600 тисяч людей. Тобто абсолютна більшість людей не встає на консульський облік - і не хоче вставати. Виникає питання: як вони будуть голосувати? За ними ж теж ніхто бігати не буде...", - каже Магера.
Детальніше читайте у статті "Для Трампа чи для самих себе? Про що має подбати Україна, готуючи перші повоєнні вибори".
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори.Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
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