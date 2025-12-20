Вибори на окупованих територіях не можуть проводитися, - Зеленський

На окупованих Росією територіях не можна проводити вибори.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись - так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси", - зазначив Зеленський.

За його словами, коли йдеться про наступні вибори в Україні, то треба говорити про дві речі: безпеку і законодавство.

Якщо під час війни із законодавством якимось чином можна знаходити кроки щодо змін, то з безпекою треба щось робити, це найголовніше", - сказав президент.

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Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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