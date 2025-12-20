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Новини Вибори під час війни
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Вибори на окупованих територіях не можуть проводитися, - Зеленський

вибори в Україні

На окупованих Росією територіях не можна проводити вибори.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись - так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси", - зазначив Зеленський.

За його словами, коли йдеться про наступні вибори в Україні, то треба говорити про дві речі: безпеку і законодавство.

Якщо під час війни із законодавством якимось чином можна знаходити кроки щодо змін, то з безпекою треба щось робити, це найголовніше", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести вибори під час війни неможливо, - Магера

Питання виборів

  • Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
  • Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

Також читайте: Росія начебто готова утриматися від ударів углиб території України на час виборів, - Путін

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вибори (6795) Зеленський Володимир (28230) окупація (6971)
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Топ коментарі
+4
В той час як ворог знищує Україну ,так званий президент заговорив про вибори і все щоб інформаційно перебити корупційний скандал свого оточення.
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20.12.2025 15:31 Відповісти
+2
А хіба там богато громадян України ??))
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20.12.2025 15:29 Відповісти
+2
Якщо не вибори то відставка і уряд ''національного порятунку'' без зелених і та інших прикацаплених! Досить! Накерувалися до повномасштабної війни! Ідіть геть!
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20.12.2025 15:58 Відповісти

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