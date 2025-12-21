Вибори під час воєнного стану неможливі, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що вибори під час воєнного стану неможливі. Він також зауважив, що жодних виборів за сценарієм російського диктатора Путіна в Україні бути не може.

Про це політик сказав в інтервʼю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вибори в умовах воєнного стану неможливі

"Ні. Це виключено. Я маю право це говорити. Тому що три виборчі кампанії під час війни, зразково, з гарантією вільного волевиявлення громадян, були проведені Порошенком. Вибори під час воєнного стану без зупинки закону про воєнний стан неможливі, нелегітимні і ніким не будуть визнані. Які б доручення хтось не давав би парламенту. Але ми можемо знайти позицію щодо не постійного, а хоча б тимчасового припинення вогню. Наприклад, на півроку",- сказав Порошенко.

"Я вірю, що якщо наші партнери чітко сформулюють пакет санкцій, чітко сформулюють конфіскацію заморожених активів і чітко сформулюють координацію дій з Індією, Китаєм і основними російськими торговельними партнерами, що це єдиний можливий шлях",- вважає політик.

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Хаос можливий, якщо влада піде на фальсифікацію

"Хаос можливий лише в одному випадку. Коли діюча влада буде робити вигляд, що нічого не відбувається. Коли вони будуть думати, що міжнародним скандалом вони можуть відволікати увагу суспільства від Міндічгейту. Що достатньо застосувати технології телеграм-каналів, електронного голосування, оббріхування виборів, голосування по пошті, недопуску опонентів. Так от якщо влада буде таким способом намагатися залишитися при владі на наступний термін, то це прямий крок до хаосу",- заявив Порошенко.

Він нагадав, що Помаранчева революція почалась через фальсифікацію виборів, а Революція Гідності через відмову влади від Угоди про асоціацію з ЄС.

"Позбавили права майбутнього членства в Європейському Союзі. Чому? Бо це перешкоджало Януковичу на виборах. Не бавтеся з цим. Тому що це буде хаос. І цим хаосом скористається путін. Це буде дуже безвідповідально", – застеріг лідер "ЄС".

"Українці дуже відповідальні. Я в них вірю", – додав Порошенко.

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Питання виборів

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