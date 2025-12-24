Формат телемарафону "Єдині новини" у разі виборів потребуватиме змін, - ЦВК

У Центральній виборчій комісії не виключають, що у разі проведення виборів формат телемарафону "Єдині новини" доведеться переглянути та адаптувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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Що кажуть у ЦВК?

Він пояснив, що існування такого формату "не зовсім кореспондується" з виборчою кампанією та процесом, які передбачають вільне радіо- та телемовлення.

На сьогодні діють певні обмеження, пов’язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок", - пояснив Дубовик.

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Водночас він зауважив, що будь-які послаблення обмежень повинні відбуватися виключно за умови належної безпекової ситуації. Дубовик упевнений, що про скасування обмежень не може йтися, якщо безпекові ризики зберігатимуться.

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Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.

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