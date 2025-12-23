ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців", - "слуга народу" Арахамія
23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка до можливого проведення виборів під час воєнного стану
"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації", - зазначив він.
За словами Арахамії, оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів.
"Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - додав він.
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
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Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд допомоги Україні вже вирішені!
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Ця ЗЕригомафія у Києві буде вибирати себе вкидаючи бабло з бюджету наданого Європою!