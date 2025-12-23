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Новини Вибори під час війни Вибори в Україні
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ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців", - "слуга народу" Арахамія

вибори під час війни

23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до можливого проведення виборів під час воєнного стану

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації", - зазначив він.

За словами Арахамії, оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - додав він.

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Питання виборів

  • Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
  • Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
  • У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.

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ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців"

Автор: 

вибори (6802) ЦВК (1166) Арахамія Давид (1090)
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Топ коментарі
+15
Федоров через дію, все "порахує"...
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23.12.2025 18:05 Відповісти
+14
Якщо ЄС партія справді опозиція до МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО - досить діяти у форматі НЕНАЧАСІ!
Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд допомоги Україні вже вирішені!
Тепер партія ЄС повинна вимагати від ЄС офіційної фінансової інспекції з представництвом у Києві !!
Ця ЗЕригомафія у Києві буде вибирати себе вкидаючи бабло з бюджету наданого Європою!
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23.12.2025 18:02 Відповісти
+13
І толку? Той реестр давним давно застарів , якщо у воюючій країні, виборців бусифікують періодично ( от реестр в черговий раз підкорегований),то про які законні вибори взагалі йде мова? Мені більше цікаво якщо при такому стані як зараз як солдати в окопах голосувати будуть? Це ж фарс 100 відсотків.
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23.12.2025 18:02 Відповісти

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