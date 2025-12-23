ЦИК возобновила работу "Государственного реестра избирателей", - "слуга народа" Арахамия
23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка к возможному проведению выборов во время военного положения
"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации", - отметил он.
По словам Арахамии, обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов.
"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - добавил он.
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
Щоб залишатися при владі якомога довше.
В державному бюджеті на 2026 рік навіть не передбачили підвищення матеріального забезпечення для військовослужбовців ЗСУ.
Тому "зелені" чудово розуміють, яка в них "підтримка" серед військових.
Ви там собі воюйте, а ми тут будемо "ефективно" керувати країною.
В 2019 році проти Порошенка також голосувала категорія "уставшиє от войни".
На заході України, в центрі і в столиці.
А проти кого тепер будуть голосувати ті, хто вже кілька років перебуває на реальній війні?
Той хто бачить ці всі "покращення при Зеленському" з середини, а не по єдиному блаблафоні.
Як гадаєте?
Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд допомоги Україні вже вирішені!
Тепер партія ЄС повинна вимагати від ЄС офіційної фінансової інспекції з представництвом у Києві !!
Ця ЗЕригомафія у Києві буде вибирати себе вкидаючи бабло з бюджету наданого Європою!
Портніков молодець - він зараз виходить на канали майже МАРОФОННІ ( наприклад ось цей Гондонівський)
Й як для першокласників розкладає як ВОВКА буде переобирати себе
Почитайте коменти від Подлякоботів - отримаєте насолоду.
1.Гівнокомандуючий каже - Буданов куди тобі на вибори , ну шоь шо рейтиг- йди на роботу- країну захищай (тобто вибори МЕНЕ)
2 .......- Білецький а ти куди зібрався?йди на роботу- країну захищай( тобто вибори МЕНЕ)
3. ......- Залужний а ти куди - дипломатія в Британія ось твоя робота , майже фронт захисту УКРАЇНИ
4 ПОРОХ А ТИ БЛД КУДИ ПІД САНКЦІЯМИ ЗІБРАВСЯ?
Так, такі як Портніков притягує на себе а значить й до них увагу - бо він високласний зараз на РАСХВАТ , й як наприклад у того ж Гомона його топлять боти відгуках
ПОЧНЕМО ?
за тільки одним Гомоном й його шляхом у журналістиці останніх років - (обслуга ГОРДОНА у т ч з 2012 р усі його пасіделкі В ГАСТЯХ У ГАНДОНА) можна слідкувати за тим на кого працюють канали.
ПРО ОЛЕКСІЯ ГОМОНА зірку укрАинскава ТВ
.«Украина 24»: в этой компании работал корреспондентом и редактором политических ток-шоу;Журналист и ТВ-ведущий на «Первом украинском»;Телеканал «Рада»: редактор марафона «Единые новости».
В 2023-м году Алексей Гомон ведет эфир на двух каналах у Дмитрия Гордона. Среди последних гостей блогов, с кем беседовал Алексей Гомон:
Политолог Сергей Гайдай;Военный эксперт Роман Свитан;Историк Григорий Тамар.
Якщо ти проти "елетронних виборів", то ти "агент кремля"!
Все заради перемоги!
Перемоги на майбутніх виборах!
беремо першого антиЗЕЛЕНСЬКОГО!
політолог ГАЙДАЙ...відчайдушни АНТИ - ЗЄ
Ну той, мудак , котрий сюди витягав Любарського знищувати за вказівкою ************ Віталія Портнікова
ГАЙДАЙ
1. Український типу (паспрот його хтось первіряв?) Політтехнолог партії КРЕМЛЯ, законспірованої під опозиційну ( як напр партія ЖИРІКА) - він вів Хакамаду та Сергія Кірієнка свого часу партією СОЮЗ ПРАВИХ СИЛ ( де вона зараз ?)
А ОТ СЕРГІЙ КІРІЄНКО - це знаряддя ідеології віни у *****
2 Потім Гайдай навіть був на помаранчевому Майдані ( так й його напарник по ФСБ Рогозін фашист, тіпа теж одягав помаранчеву краватку у КИЄВІ)
3 Далі про Гайдая - у Бєні зліпив партію УКРОП - де овна зараз ?
4. Зараз ГАЙДАЙ заклятий АНТИ ЗЄ
Будьте обережними - далі буде про ШЕЙТЕЛЬМАНА
СБУ оголосила заочну підозру першому заступнику адміністрації президента РФ Сергію Кірієнку, який є довіреною особою Володимира Путіна та після повномаштабного вторгнення курує тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
СЬОГОДНІ ГАЙДАЙ ВЕСТИМЕ ТАЄМНО КРЕМЛІВСЬКИХ або просто СМЕРТЬ РОЗРУХИ УКРАЇНИ У ВІЙНІ
Але Гайдай буде гостем усіх опозиційних типу каналів - 24го, Сейчас, Фабрика новин, Одеса live
Але Гнида вперто тримається за крісло та корито, а насамперед Гнида вперто тримається за імунітет, бо шкурні інтереси у Гниди важливіші за державні.