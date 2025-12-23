РУС
1 214 26

ЦИК возобновила работу "Государственного реестра избирателей", - "слуга народа" Арахамия

выборы во время войны

23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к возможному проведению выборов во время военного положения

"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации", - отметил он.

По словам Арахамии, обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов.

"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - добавил он.

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
  • В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

ЦИК возобновила работу "Державного реєстру виборців"

выборы (24872) ЦИК (3652) Арахамия Давид (1005)
Топ комментарии
+7
Федоров через дію, все "порахує"...
23.12.2025 18:05 Ответить
+6
Якщо ЄС партія справді опозиція до МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО - досить діяти у форматі НЕНАЧАСІ!
Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд допомоги Україні вже вирішені!
Тепер партія ЄС повинна вимагати від ЄС офіційної фінансової інспекції з представництвом у Києві !!
Ця ЗЕригомафія у Києві буде вибирати себе вкидаючи бабло з бюджету наданого Європою!
23.12.2025 18:02 Ответить
+5
які вибори. Ця дебільна влада навить не знає, скільки осталось живих виборців в Україні. То воно їй і не треба. Простіше буде підробити результати голосування
23.12.2025 18:02 Ответить
І толку? Той реестр давним давно застарів , якщо у воюючій країні, виборців бусифікують періодично ( от реестр в черговий раз підкорегований),то про які законні вибори взагалі йде мова? Мені більше цікаво якщо при такому стані як зараз як солдати в окопах голосувати будуть? Це ж фарс 100 відсотків.
23.12.2025 18:02 Ответить
кому фарс, кому бабло
23.12.2025 18:06 Ответить
А 1000 зелену навіщо роздавали хочуть хоча приблизно на що розраховувати
23.12.2025 18:09 Ответить
І тут невдобно получилося щось забагато українців залишилось, хоча Зєлєнскій так старався, щоб виїжджали чим побільше. Потім завезуть малайців з індусами - і керуй без проблем.
показать весь комментарий
А їм головне кінцевий результат!
Щоб залишатися при владі якомога довше.
В державному бюджеті на 2026 рік навіть не передбачили підвищення матеріального забезпечення для військовослужбовців ЗСУ.
Тому "зелені" чудово розуміють, яка в них "підтримка" серед військових.
Ви там собі воюйте, а ми тут будемо "ефективно" керувати країною.

В 2019 році проти Порошенка також голосувала категорія "уставшиє от войни".
На заході України, в центрі і в столиці.
А проти кого тепер будуть голосувати ті, хто вже кілька років перебуває на реальній війні?
Той хто бачить ці всі "покращення при Зеленському" з середини, а не по єдиному блаблафоні.
Як гадаєте?
23.12.2025 18:37 Ответить
які вибори. Ця дебільна влада навить не знає, скільки осталось живих виборців в Україні. То воно їй і не треба. Простіше буде підробити результати голосування
23.12.2025 18:02 Ответить
Федоров через дію, все "порахує"...
23.12.2025 18:05 Ответить
отож
23.12.2025 18:16 Ответить
Якщо ЄС партія справді опозиція до МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО - досить діяти у форматі НЕНАЧАСІ!
Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд допомоги Україні вже вирішені!
Тепер партія ЄС повинна вимагати від ЄС офіційної фінансової інспекції з представництвом у Києві !!
Ця ЗЕригомафія у Києві буде вибирати себе вкидаючи бабло з бюджету наданого Європою!
23.12.2025 18:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HNKgNjYu5W8&lc=UgzBR1Irf4xGjozp-Jt4AaABAg.AR340rJj4NpAR3Tka3VZrk

Портніков молодець - він зараз виходить на канали майже МАРОФОННІ ( наприклад ось цей Гондонівський)
Й як для першокласників розкладає як ВОВКА буде переобирати себе
Почитайте коменти від Подлякоботів - отримаєте насолоду.
23.12.2025 18:07 Ответить
В Європі це вже давно зрозуміли. Тільки що вони мають (і можуть) зробити?
23.12.2025 19:36 Ответить
А це не є держзрада під час"Воєнного стану"?
23.12.2025 18:03 Ответить
тези Портнікова у Гондонівського Гомона (посилання моє вищеІ НА ЦЮ РОЗМОВУ )
1.Гівнокомандуючий каже - Буданов куди тобі на вибори , ну шоь шо рейтиг- йди на роботу- країну захищай (тобто вибори МЕНЕ)
2 .......- Білецький а ти куди зібрався?йди на роботу- країну захищай( тобто вибори МЕНЕ)
3. ......- Залужний а ти куди - дипломатія в Британія ось твоя робота , майже фронт захисту УКРАЇНИ
4 ПОРОХ А ТИ БЛД КУДИ ПІД САНКЦІЯМИ ЗІБРАВСЯ?
23.12.2025 18:21 Ответить
Я зараз буду дуже щільно вивчати говорунів Банкової, працючих на ЗЕригоМАРОДЕРАТ
Так, такі як Портніков притягує на себе а значить й до них увагу - бо він високласний зараз на РАСХВАТ , й як наприклад у того ж Гомона його топлять боти відгуках

ПОЧНЕМО ?

за тільки одним Гомоном й його шляхом у журналістиці останніх років - (обслуга ГОРДОНА у т ч з 2012 р усі його пасіделкі В ГАСТЯХ У ГАНДОНА) можна слідкувати за тим на кого працюють канали.

ПРО ОЛЕКСІЯ ГОМОНА зірку укрАинскава ТВ
.«Украина 24»: в этой компании работал корреспондентом и редактором политических ток-шоу;Журналист и ТВ-ведущий на «Первом украинском»;Телеканал «Рада»: редактор марафона «Единые новости».

В 2023-м году Алексей Гомон ведет эфир на двух каналах у Дмитрия Гордона. Среди последних гостей блогов, с кем беседовал Алексей Гомон:

Политолог Сергей Гайдай;Военный эксперт Роман Свитан;Историк Григорий Тамар.
23.12.2025 18:37 Ответить
Нові "методички" у офісних тгканалів

Якщо ти проти "елетронних виборів", то ти "агент кремля"!

23.12.2025 18:08 Ответить
Только вот остался ма-а-а-аленький вопросик - Где эти самые избиратели? В стране осталось менее 28 млн. населения из 42 млн. в январе 2022 года.
23.12.2025 18:29 Ответить
Так они работали! И никто не останавливал их работу! Депутаты, прежде чем писать всякую фигню, изучите, как система работает.
23.12.2025 18:08 Ответить
Маємо відповідь, чому "зелена влада" вирішила виділити додаткові 109 млн. гривень для єдиного блаблафону.
Все заради перемоги!
Перемоги на майбутніх виборах!
23.12.2025 18:13 Ответить
А Я БУДУ працювати на підготовку ЗЕригомафії до виборів

беремо першого антиЗЕЛЕНСЬКОГО!
політолог ГАЙДАЙ...відчайдушни АНТИ - ЗЄ
Ну той, мудак , котрий сюди витягав Любарського знищувати за вказівкою ************ Віталія Портнікова
ГАЙДАЙ
1. Український типу (паспрот його хтось первіряв?) Політтехнолог партії КРЕМЛЯ, законспірованої під опозиційну ( як напр партія ЖИРІКА) - він вів Хакамаду та Сергія Кірієнка свого часу партією СОЮЗ ПРАВИХ СИЛ ( де вона зараз ?)
А ОТ СЕРГІЙ КІРІЄНКО - це знаряддя ідеології віни у *****

2 Потім Гайдай навіть був на помаранчевому Майдані ( так й його напарник по ФСБ Рогозін фашист, тіпа теж одягав помаранчеву краватку у КИЄВІ)
3 Далі про Гайдая - у Бєні зліпив партію УКРОП - де овна зараз ?
4. Зараз ГАЙДАЙ заклятий АНТИ ЗЄ
Будьте обережними - далі буде про ШЕЙТЕЛЬМАНА
23.12.2025 18:56 Ответить
новина 2023 р - про клієнта політтехнолога України СЕРГІЯ ГАЙДАЯ (котрий вів колись типу опозиційника Сергія Кірієнка у рашці)

СБУ оголосила заочну підозру першому заступнику адміністрації президента РФ Сергію Кірієнку, який є довіреною особою Володимира Путіна та після повномаштабного вторгнення курує тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
СЬОГОДНІ ГАЙДАЙ ВЕСТИМЕ ТАЄМНО КРЕМЛІВСЬКИХ або просто СМЕРТЬ РОЗРУХИ УКРАЇНИ У ВІЙНІ
Але Гайдай буде гостем усіх опозиційних типу каналів - 24го, Сейчас, Фабрика новин, Одеса live
23.12.2025 19:09 Ответить
Якщо ці хитрожопі зелені будуть через дію проводити "голосування" то мені просто цікаво, у скількох людей в Україні стоїть ця глюДія?
23.12.2025 18:17 Ответить
Не важливо, як голосують, важливо, як рахують (підрахуй «Васпамінанія»)
23.12.2025 18:25 Ответить
Довбні зелені які в сраку вибори? Земля українська кожен день втрачається а вони думають про законні вибори...будь який результат ніхто не прийме.
23.12.2025 18:29 Ответить
Якась найвеличніша Гнида ********** цілковито усвідомлює що своїм "існуванням" при владі вона тягне Україну у прірву, і щоб з'явився хоч якийсь шанс на виживання, потрібно лише скласти повноваження та передати їх або спікеру або коаліційному уряду, чи взагалі самоусунутись шляхом "передозу", замість проведення загальних виборів під час війни, наражаючи на небезпеку громадян.
Але Гнида вперто тримається за крісло та корито, а насамперед Гнида вперто тримається за імунітет, бо шкурні інтереси у Гниди важливіші за державні.
23.12.2025 18:33 Ответить
Там фронт сипеться а вони суки про вибори мріють. Хер вам а не вибори в усі дири буде
23.12.2025 18:33 Ответить
Псевдо вибори в дії це основний пріоритет зеплісняви так як вини чудово розуміють що на нормальних чесних виборах вона зегнида пролітає, і в друге "зробити їх разом" не вийде залишається тупо сфальшувати вибори під час військового стану в дії, "молоде дарування" Федоров буде призначений новим підрахуєм, наше завдання як суспільства не допустити цього безпрецендентного фарсу інакше вдруге Україна не переживе кривавого блазня з його кремлівськими менеджерами.
23.12.2025 18:34 Ответить
 
 