ЦИК возобновила работу "Государственного реестра избирателей", - "слуга народа" Арахамия

23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к возможному проведению выборов во время военного положения

"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации", - отметил он.

По словам Арахамии, обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов.

"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - добавил он.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

