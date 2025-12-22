РУС
ЦИК не может точно определить количество избирателей из-за миллионов украинцев за рубежом

выборы в Украине

Точное количество граждан Украины, которые потенциально смогут проголосовать на выборах, пока трудно установить из-за миллионов людей, находящихся за пределами страны или не имеющих актуального избирательного адреса.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сложность вопроса

Дубовик сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.

По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.

Избиратели за рубежом

"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины", - рассказал он.

Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
  • В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

Топ комментарии
+4
Петро Олексійович вам чітко сказав, що зараз провести вибори практично не реально. А він знає толк в цьому. За всі роки незалежності України він провів саме чесні вибори в 2019-му. А от шо вумний нарід навибирав то це вже інше питання...
22.12.2025 15:05 Ответить
+3
Зашевелились як гадюки.ЗЕленський гавкнув і пішло-поїхало.Раді б були замінити сонцесяйного,але воєнний стан і крапка.Не треба було в 2019 затягувати на трон.Впевнений на 100%,що не прийшов би ЗЕбіл війни не було б.
22.12.2025 15:05 Ответить
+2
Да некто и не будет называть реальные цифры. Чтобы не пугать альтернативно одаренных избирателей. И чтобы было проще протянуть махинации.
22.12.2025 15:00 Ответить
він провів самі чесні вибори в 2019
Тобто - вибори 2014 , на яких він виграв , були не чесними . А вибори - 2019 , на яких він програв , були чесними ?
Добре , що ви нарешті це визнали !
показать весь комментарий
22.12.2025 15:13 Ответить
Я не сказав, що в 2014-му були вибори не чесними. Але було дуже багато питань. А от вибори 2019-го були без задіяння адмінресуру з боку влади Порошенка. Може вам нагадати вибори що були раніше під час президенства чучми, Юща, каруселі, масові вкиди бюлетнів, сірожу підрахуя та ще багато чого.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:18 Ответить
Аби задіяти адмінресурс треба його мати !
А в нього його просто не було !
Про що говорити , якщо навіть твій міністр МВС фактично пішов проти тебе ? ...))
Так що хвалитись там нічим - відбулося те , що і повинно було відбутися !
показать весь комментарий
22.12.2025 15:27 Ответить
Ну да, нужно было чтобы альтернативно одаренное быдло под веселое улюлюканье привело в наш дом горе, смерти, разруху и войну. Главное что "хуже не будет".
показать весь комментарий
22.12.2025 15:40 Ответить
Маячня!
показать весь комментарий
22.12.2025 15:49 Ответить
Це не проблема, якщо проводити вибори в "Дії". Там і мертві проголосують.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:05 Ответить
Якщо і будуть "вибори" під час воєнного стану то це буде клоунада, фарс і профанація.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:06 Ответить
Іншими словами - вимоги ***** про вибори в України вже конкретно впроваджуються в життя ?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:07 Ответить
Раздавать через дию кредиты и деньги и ставить на учёт через резерв+ проблем не возникает, а посчитать избирателей уже проблема) Когда миллионы выезжали на заработки тоже проблем с выборами небыло)
показать весь комментарий
22.12.2025 15:07 Ответить
дубовик, що з дубу рухнув?
як це не знає?
ніякого обліку перетинаючих кордон не велося?

всі українці одноголосно, знову оберуть голобородька! боневтік!
всім дуже сподобався міндіч і ко!!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 15:09 Ответить
навіть якщо і велося, то скільки перетнуло Тису ?
деяки жінки змінили призвіща, хтось поїхав до кацапів, хтось занигинув під обстрілами

ти це врахував ?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:32 Ответить
тобто, як і казали кацапи у нас 2 млн загиблих?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:43 Ответить
знов мудрий нарід обере ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
показать весь комментарий
22.12.2025 15:13 Ответить
Всі хто закордоном будуть голосувати за Зеленського. Бо тільки завдяки ньому для українців відкрили іміграцію та "жирні" пособія у Німеччині.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:13 Ответить
після того як мільйони виборців "повернуться" з-за кордону, щоб точно визначити їх кількість достатьньо буде пальців на руках у голови виборчої комісії ))
показать весь комментарий
22.12.2025 15:19 Ответить
Ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 15:24 Ответить
Зачем их возвращать для голосования. Понятно, что Конституцию на данный момент не поменяешь, но как по мне, то голосовать в данной ситуации на гипотетических выборах имеют право лишь те, кто находится на территории Украины.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:55 Ответить
Зате точно може визначитися з новорічними преміями та підвищенням зарплат
показать весь комментарий
22.12.2025 15:38 Ответить
А це привіт клоунам з нашого МЗС, яке «піклується» про наших громадян за кордоном
показать весь комментарий
22.12.2025 15:41 Ответить
як казали посіпаки зе, потрібно давати громадянство для українців-емігрантів по електронній заяві.
дозволити голосувати "біженцям та новоспеченим "українцям онлайн і перемога на виборах в кармані...
і рахувати нікого не треба....
показать весь комментарий
22.12.2025 15:43 Ответить
Прекрасно! Більше говоріть про вибори, більше думайте. І головне- готуйтесь активно! Ви ж повелись на трампо- пуйловську замануху і думаєте забʼєте їм баки підігруванням? Погано знаєте кацапів. Яма вже під ногами і треба її бачити. Зайшовши в данець - не вийдеш…
показать весь комментарий
22.12.2025 15:45 Ответить
Починають заводити рака за камінь, тварюки. Навіщо ви там сидите у ЦВК?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:52 Ответить
У 1991 році, коли формувалася нова Рада , населення України складало
52,150 млн людей, а зараз не зберуть не більше 30,000млн.
Дільниці, списки---треба переробляти, враховучи зміни. Це час і
недоцільно , бо вибори у воєнний час не проводять.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:53 Ответить
Чтобы объявить выборы, нужно не продлевать военное положение согласно Конституции. Если не продлить военное положение, законы военного времени потеряют силу. Путин в это время совершит рывок на фронте, и у нас не будет ни президента, ни Харьковщины, ни армии. Зеленского, как бычка, ведут на убой, а он тянет за собой весь народ. Если Рада не остановит это безумие, стране конец
показать весь комментарий
22.12.2025 15:56 Ответить
Але Арахамія вже сказало, що працюють, щоб ВаЗеленський став вічноцарем
показать весь комментарий
22.12.2025 16:03 Ответить
Як це не може???А нашож тоді вони гроші отримують???А там по колу не копійки. От яб на роботі сказав.." неможу" то деб я був?
показать весь комментарий
22.12.2025 16:03 Ответить
 
 