ЦИК не может точно определить количество избирателей из-за миллионов украинцев за рубежом

Точное количество граждан Украины, которые потенциально смогут проголосовать на выборах, пока трудно установить из-за миллионов людей, находящихся за пределами страны или не имеющих актуального избирательного адреса.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сложность вопроса

Дубовик сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.

По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.

Читайте также: Для проведения выборов нужно внести изменения в законодательство, - ЦИК

Избиратели за рубежом

"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины", - рассказал он.

Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".

Читайте: В МИД продолжается работа над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов, - Зеленский

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

Читайте также: Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин