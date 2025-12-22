ЦИК не может точно определить количество избирателей из-за миллионов украинцев за рубежом
Точное количество граждан Украины, которые потенциально смогут проголосовать на выборах, пока трудно установить из-за миллионов людей, находящихся за пределами страны или не имеющих актуального избирательного адреса.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сложность вопроса
Дубовик сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.
По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.
Избиратели за рубежом
"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины", - рассказал он.
Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто - вибори 2014 , на яких він виграв , були не чесними . А вибори - 2019 , на яких він програв , були чесними ?
Добре , що ви нарешті це визнали !
А в нього його просто не було !
Про що говорити , якщо навіть твій міністр МВС фактично пішов проти тебе ? ...))
Так що хвалитись там нічим - відбулося те , що і повинно було відбутися !
як це не знає?
ніякого обліку перетинаючих кордон не велося?
всі українці одноголосно, знову оберуть голобородька! боневтік!
всім дуже сподобався міндіч і ко!!!!
деяки жінки змінили призвіща, хтось поїхав до кацапів, хтось занигинув під обстрілами
ти це врахував ?
дозволити голосувати "біженцям та новоспеченим "українцям онлайн і перемога на виборах в кармані...
і рахувати нікого не треба....
52,150 млн людей, а зараз не зберуть не більше 30,000млн.
Дільниці, списки---треба переробляти, враховучи зміни. Це час і
недоцільно , бо вибори у воєнний час не проводять.