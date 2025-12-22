Для проведения выборов нужно внести изменения в законодательство, - ЦИК
В ЦИК подчеркнули, что для проведения выборов в Украине необходимо внести необходимые изменения в законодательство, поэтому сейчас мяч на стороне Верховной Рады.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент (Зеленский. - Ред.) подчеркнул в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия", - пояснил он.
По словам Дубовика, нужно провести ревизию украинского законодательства, которое рассчитано на мирное время.
"После того, как наступит предпосылки, будет решен вопрос юридический по военному положению, можно говорить о проведении выборов.
Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое бы учитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий", - добавил он.
Заместитель председателя ЦИК пояснил, что для этого нужна разработка в парламенте дорожной карты и законопроекта.
"Центральная избирательная комиссия вместе с экспертным сообществом, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство.
Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работу рабочая группа, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно присоединиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов", - сказал он.
Дубовик также заявил о важности обеспечить как можно большее вовлечение граждан в избирательные процессы. В частности, тех граждан, которые проживают за рубежом, военнослужащих и временно перемещенных лиц, проживающих в других громадах.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
