Для проведения выборов нужно внести изменения в законодательство, - ЦИК

В ЦИК подчеркнули, что для проведения выборов в Украине необходимо внести необходимые изменения в законодательство, поэтому сейчас мяч на стороне Верховной Рады.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент (Зеленский. - Ред.) подчеркнул в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия", - пояснил он.

Читайте также: Выборы на оккупированных территориях не могут проводиться, - Зеленский

По словам Дубовика, нужно провести ревизию украинского законодательства, которое рассчитано на мирное время.

"После того, как наступит предпосылки, будет решен вопрос юридический по военному положению, можно говорить о проведении выборов.

Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое бы учитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий", - добавил он.

Заместитель председателя ЦИК пояснил, что для этого нужна разработка в парламенте дорожной карты и законопроекта.

Читайте также: Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко

"Центральная избирательная комиссия вместе с экспертным сообществом, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство.

Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работу рабочая группа, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно присоединиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов", - сказал он.

Дубовик также заявил о важности обеспечить как можно большее вовлечение граждан в избирательные процессы. В частности, тех граждан, которые проживают за рубежом, военнослужащих и временно перемещенных лиц, проживающих в других громадах.

Читайте: Возможность проведения парламентских и местных выборов из США мы не рассматривали, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.

В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте: На проведение выборов нужно 20 млрд гривен, - заместитель председателя ЦИК Дубовик