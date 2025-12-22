Для проведення виборів потрібно внести зміни до законодавства, - ЦВК

У ЦВК наголосили, що для проведення виборів в Україні потрібно внести необхідні зміни до законодавства, тому наразі м'яч на боці Верховної Ради.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент (Зеленський. - Ред.) наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - пояснив він.

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За словами Дубовика, потрібно провести ревізію українського законодавства, яке розраховано на мирний час.

"Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів.

Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій", - додав він.

Заступник голови ЦВК пояснив, що для цього потрібне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроєкт.

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"Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства.

Але в цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - сказав він.

Дубовик також заявив про важливість забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.

Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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