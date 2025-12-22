ЦВК не може точно визначити кількість виборців через мільйони українців за кордоном
Точну кількість громадян України, які потенційно зможуть проголосувати на виборах, наразі важко встановити через мільйони людей, що перебувають за межами країни або не мають актуальної виборчої адреси.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Складність питання
Дубовик повідомив, що за даними Державного реєстру виборців загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони.
За його словами, ця цифра є загальною кількістю виборців, однак визначити, скільки з них реально зможуть взяти участь у голосуванні і виявлять бажання, дуже важко.
Виборці за кордоном
"З різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України" - розповів він.
Ще приблизно 1 мільйон 400 тисяч громадян України, за словами Дубовика, не мають виборчої адреси, тобто "не мають офіційної реєстрації в Україні і за кордоном, і ми не знаємо, де вони перебувають".
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль