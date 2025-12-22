РУС
1 838 51

Закон о выборах во время войны будет одноразовым, - Стефанчук

вибори

Спикер ВР Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения. Его применят однократно.

Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Состав рабочей группы

По его словам, группу возглавляет первый заместитель спикера Рады и председатель "Слуги народа" Александр Корниенко. В ее состав войдут представители всех без исключения фракций и групп, представители гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.

"Это профессиональная рабочая группа, которая разработает документ, который даст возможность провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире", - сказал Стефанчук.

Важные вопросы

По его словам, рабочая группа будет прорабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны, в частности:

  • вопрос голосования военнослужащих и их права избираться;
  • голосования миллионов украинцев, которые в настоящее время находятся за пределами Украины;
  • проведение выборов на временно оккупированных территориях страны;
  • вопрос присутствия на выборах иностранных наблюдателей.

"По каждому вопросу есть целый ряд за и против, которые нужно проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования именно для этих выборов. А я надеюсь, мы перейдем на платформу, которая предусмотрена Конституцией, в избирательном кодексе и будем двигаться по этому пути", - добавил глава ВР.

В то же время Стефанчук не знает, когда именно состоятся выборы и при каких условиях: "Я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию".

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
  • В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

+21
от зелена паскудо🤡 ...такі воно хоче скористуватися війною ...де можно змахлювати виборчими голосами ...
показать весь комментарий
22.12.2025 22:25 Ответить
+17
Какое электронное голосование в нынешних условиях? Какие компании? Совсем кукухой поехали? Вам мало взломов "Дии" и электронных реестров в последние 4 года? Да уж, с такими избирателями и врагов не нужно.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
+16
краще б це зелене шобло було одноразовим
показать весь комментарий
22.12.2025 22:25 Ответить
краще б це зелене шобло було одноразовим
показать весь комментарий
22.12.2025 22:25 Ответить
Все, що роблять слуги одноразово і штопане
показать весь комментарий
22.12.2025 23:40 Ответить
от зелена паскудо🤡 ...такі воно хоче скористуватися війною ...де можно змахлювати виборчими голосами ...
показать весь комментарий
22.12.2025 22:25 Ответить
Так и будет. Я уже говорил. Не зря эти миндичи кагановичи залезли Во власти в девятнадцатом году. Хрен теперь они её отдадут. Грёбаный семидесятитрёхпроцентный мудрый нарид.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:30 Ответить
- вибори на окупованих територіях !!!!!
це ще шо за херня?!
показать весь комментарий
22.12.2025 22:51 Ответить
Ось ці депутати точно одноразові
показать весь комментарий
22.12.2025 22:27 Ответить
На ТОТ вибори, серйозно?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:27 Ответить
Цей хряк омобимто ро окопах з бюлетнями та урною піде шоб солдати на ЛБЗ проголосували?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:27 Ответить
Вибори відбудуться, якщо міжнародні партнери допоможуть забезпечити належні умови.
Електронне голосування для всіх, включаючи воїнів на фронті, присутність міжнародних спостерігачів і моніторингу, щоб результати визнали легітимними.
Можна публічно звернутися до ведучих ІТ компаній світу, щоб допомогли чесно провести вибори.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:28 Ответить
Какое электронное голосование в нынешних условиях? Какие компании? Совсем кукухой поехали? Вам мало взломов "Дии" и электронных реестров в последние 4 года? Да уж, с такими избирателями и врагов не нужно.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Вибори потрібні і потрібні швидко, інакше блазень зі своїм кодлом і з допомогою карточок колишніх регіоналів, буде вирішувати вашу долю.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:35 Ответить
шо ви мелете?!
яке електронне голосування?!
як вони збираються зібрати до купи виборців за кордоном?!
як будуть голосувати на 0 ?!
повний *******..... мабуть прийшов час пакувати валізи....
показать весь комментарий
22.12.2025 22:54 Ответить
куди? до Канади? Там Victor Litarchuk
показать весь комментарий
22.12.2025 23:00 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 23:12 Ответить
Думаю, переможець уже відомий.
Цікаво, що за вибори топлять хло, тампон і плєсєнь разом з ними (покорчившись на публіку).
Порошенко - проти виборів.
Або це плєсєнь знову, або підставка, яка задовольняє хла. І зе спокійно йде в ліс.

Які ще варіанти?
показать весь комментарий
22.12.2025 23:18 Ответить
Зельц править вічно і по-тихеньку добиває Україну, зливаючи її пуйлу
показать весь комментарий
22.12.2025 23:25 Ответить
Які у чорту вибори , в таких умовах коли одні гниють безвилазно в окопах інших бусярять що сили , інші за кордоном?! Це не вибори в дешева клоунада яку не признає народ України точно я думаю і світ теж.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:28 Ответить
Отак свіжостворений акаунт описує війну за виживання країни - одні гниють безвилазно в окопах інших бусярять що сили
Від тебе щщами смердить, нелюдь.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52 Ответить
Та я думаю ти нове свіжозареговане зелена ботва зза кордону, яка буде підгавкувати про вибори.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:06 Ответить
Ну так а як , в окопах що комфорт хілтону чи що? Від держави немає ніякої допомоги все самі за допомогою волонтерів, без них їх вже давно не було, в інші в тилах зади гріють зґв кабінетах.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:07 Ответить
Вы сами одноразовые резиноизделия. Навыбирали нам дебилы дерьма на нашу голову.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:29 Ответить
Як і сам Стефанчук
показать весь комментарий
22.12.2025 22:29 Ответить
Трамп прикриє цю виборчу карусель - бо кацапи ж не зупиняться
показать весь комментарий
22.12.2025 22:29 Ответить
Банда Зеленського-Федорова-Стефанчука готує тотальну злочинну Фальсифікацію виборів за допомогою ручної керованої з офісу Зеленського - ''Діїї''.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:32 Ответить
Зло-Дії
показать весь комментарий
22.12.2025 22:56 Ответить
Конституция прямо запрещает выборы во время военного положения хоть одноразовые, хоть многоразовые. А если зеленые отменят военное положение, можно паковать чемоданы всем украинцам. Рухнут все законы военного времени, что и надо Путину. Зеленский пляшет под дудку Трампа и Путлера, потому те его хорошо прихватили из-за воровства и компроматом шантажируют. Выборы = разоружение страны. Вы думаете, Зеленский просто так сказал, что 800000 армию содержать нельзя. Эта шобла уже на все условия Путина пошла. Теперь думают, как народ развести, чтобы слить страну и быстренько смотаться с награбленным. Военные должны сказать свое слово или всем тут конец
показать весь комментарий
22.12.2025 23:20 Ответить
Як і решта законодавців, там ще синонім Е....
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Ніяких виборів на ТОТ чи за кордоном, ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Прикольно, що пише це персонаж з американським IPшником. Головне - побільше знаків оклику, істерики нагнати.
Модерація з відходом Бутусова на службу зійшла на пси. Ворожі бот-акаунти почуваються як удома.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:56 Ответить
Як гандон?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:34 Ответить
Легко. Вішаєш конституцію України на х*й, і вертиш її.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:26 Ответить
Зараз почнуть розказувати, що у самих найдемократичніших країнах президентів обирають в парламентах.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:34 Ответить
Дивно, більше року розповідали, що ніякі вибори проводити не можна під час "воєнного стану"... А тепер виходить, що якщо сильно захотіти, то можна?

P.s. Я не здивуюсь, якщо будуть вибори у Дії, яка не має аналогів і яка "потужно захищена".
показать весь комментарий
22.12.2025 22:34 Ответить
їбануті це буде суперечити конституції.
Та і ще й дась привід до громадянської війни,
бо частина суспільства просто не сприйме ці вибори.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:35 Ответить
Какие нахер выборы??Территории оккупированы,люди разбрелись кто куда...мертвых душ полно..границы закрыты..це черговий дебілізм от зеклоуна и его минорщиков??
показать весь комментарий
22.12.2025 22:38 Ответить
Це ви там всі одноразові резинові зеленого кольру
показать весь комментарий
22.12.2025 22:38 Ответить
Без відміни воєнного стану ці вибори будуть фейком. Це буде державний переворот, а не вибори. Зелений підар вже пересидів прикриваючись війною більше року. А тепер воно хоче просто перепризначити себе ще на один строк, назвавши це виборами. Це буде переворот, цю падаль треба відстороняти негайно бо вже зрозуміло що вони хочуть не відміняючи воєнний стан сфальшувати вибори, бо не буде ані вільної конкуренції на виборах, ані вільного волевиявлення, бо ТЦК буде хапати всіх прямо на виборчих дільницях, або ж люди просто не підуть на дільниці, бо боятимуться бусифікації. А як голосувати військовим? Хто буде спостерігачем на дільницях де голосуватимуть військові? Все це 100% буде черговим кідаловом і остаточним похороном демократії в цій країні, яку зеленопідар і так вже перетворим в щось схоже на мікс Бєларусі та Північної Кореї.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:45 Ответить
Зелений підар вже пересидів і при цьому це буде державний переворот а не вибори ?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:54 Ответить
Военные( рядовой состав) по ходу будет голосовать, как прикажет командир( ему, понятно, указания спустят сверху). А рычагов воздействия на рядового ой как дофига.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:56 Ответить
Тепер "потужний" цілодобово не вилазитиме з відосиків,Telegram, та марафону.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:45 Ответить
Треба додадково розробити і встановити під патронатом партнерів програму екзітполу, де виборець буде голосувати одночасно, тоді засвітяться всі можливі фальсифікації.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:50 Ответить
Если нельзя, но оооочень хочется , то можно !…
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52 Ответить
НАБУ рятуйтеее !!!! чого чекаєте , шоб зеленський пішов на вибори, та з фьодоровим переміг ?!!!! тоді вам вже картона революція ...не допоможе !!! ...
показать весь комментарий
22.12.2025 22:53 Ответить
Біля кожної кабінки по 10 людоловів і 10 мусорів щоб голосували правильно ,за голобородька
показать весь комментарий
22.12.2025 22:54 Ответить
Бідна Конституція вже вся пожмакана і в жовтих плямах.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:55 Ответить
В "Дії", за короткий час, без можливості провести агітаційний передвиборчий період, окрім Єдиного Шмарафону, і без можливості перерахувати голоси. Бо в "Дії" це не можливо. І не важливо, що "дія" на це не здатна, що вона лягла при спробі невеликої кількості людей проголосувати за кандидата на Євробачення, що вона дірява, і її регулярно ламають з витоком конфіденційних даних. Головне, що інакше їм Зелю не зробити переможцем. Їм - це Зельоним і Кацапії.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:57 Ответить
Орки тягнуть час, вдаючи що хочуть миру, зешобла тягне час, вдаючи що готується до виборів.
Замість Ослу написати заяву на звільнення по стану здоров'я.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:58 Ответить
Этот План Выборов будет таким же успешным как и предыдущие Планы. Но все збс.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:01 Ответить
Кожний the посадовець має титул Одноразовий
показать весь комментарий
22.12.2025 23:04 Ответить
"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові", - сказав Стефанчук.
"Баба рабочая. Корабельна сосна"? Серйозно?
показать весь комментарий
22.12.2025 23:23 Ответить
 
 