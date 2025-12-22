Закон о выборах во время войны будет одноразовым, - Стефанчук
Спикер ВР Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения. Его применят однократно.
Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Состав рабочей группы
По его словам, группу возглавляет первый заместитель спикера Рады и председатель "Слуги народа" Александр Корниенко. В ее состав войдут представители всех без исключения фракций и групп, представители гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.
"Это профессиональная рабочая группа, которая разработает документ, который даст возможность провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире", - сказал Стефанчук.
Важные вопросы
По его словам, рабочая группа будет прорабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны, в частности:
- вопрос голосования военнослужащих и их права избираться;
- голосования миллионов украинцев, которые в настоящее время находятся за пределами Украины;
- проведение выборов на временно оккупированных территориях страны;
- вопрос присутствия на выборах иностранных наблюдателей.
"По каждому вопросу есть целый ряд за и против, которые нужно проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования именно для этих выборов. А я надеюсь, мы перейдем на платформу, которая предусмотрена Конституцией, в избирательном кодексе и будем двигаться по этому пути", - добавил глава ВР.
В то же время Стефанчук не знает, когда именно состоятся выборы и при каких условиях: "Я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию".
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
Електронне голосування для всіх, включаючи воїнів на фронті, присутність міжнародних спостерігачів і моніторингу, щоб результати визнали легітимними.
Можна публічно звернутися до ведучих ІТ компаній світу, щоб допомогли чесно провести вибори.
