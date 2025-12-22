Закон про вибори під час війни буде одноразовим, - Стефанчук
Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Його застосують одноразово.
Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Склад робочої групи
За його словами, групу очолює перший заступник спікера Ради та голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.
"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові", - сказав Стефанчук.
Важливі питання
За його словами, робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни, зокрема:
- питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися;
- голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України;
- проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни;
- питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.
"По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти найкращий світовий досвід, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі й будемо рухатися цим шляхом", - додав голова ВР.
Водночас Стефанчук не знає, коли саме відбудуться вибори та за яких умов: "Я не хотів би зараз починати цю дискусію".
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль