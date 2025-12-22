УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11000 відвідувачів онлайн
Новини Вибори під час війни
4 075 74

Закон про вибори під час війни буде одноразовим, - Стефанчук

вибори

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Його застосують одноразово.

Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Склад робочої групи

За його словами, групу очолює перший заступник спікера Ради та голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові", - сказав Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК не може точно визначити кількість виборців через мільйони українців за кордоном

Важливі питання

За його словами, робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни, зокрема:

  • питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися;
  • голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України;
  • проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни;
  • питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

"По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти найкращий світовий досвід, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі й будемо рухатися цим шляхом", - додав голова ВР.

Водночас Стефанчук не знає, коли саме відбудуться вибори та за яких умов: "Я не хотів би зараз починати цю дискусію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану, - Арахамія

Питання виборів

  • Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
  • Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
  • У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.

Автор: 

ВР (15195) вибори (6802) Стефанчук Руслан (785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
краще б це зелене шобло було одноразовим
показати весь коментар
22.12.2025 22:25 Відповісти
+37
от зелена паскудо🤡 ...такі воно хоче скористуватися війною ...де можно змахлювати виборчими голосами ...
показати весь коментар
22.12.2025 22:25 Відповісти
+33
Какое электронное голосование в нынешних условиях? Какие компании? Совсем кукухой поехали? Вам мало взломов "Дии" и электронных реестров в последние 4 года? Да уж, с такими избирателями и врагов не нужно.
показати весь коментар
22.12.2025 22:33 Відповісти

Завантаження...

 
 