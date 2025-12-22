Закон про вибори під час війни буде одноразовим, - Стефанчук

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Його застосують одноразово.

Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Склад робочої групи

За його словами, групу очолює перший заступник спікера Ради та голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові", - сказав Стефанчук.

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Важливі питання

За його словами, робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни, зокрема:

питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися;

голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України;

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни;

питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

"По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти найкращий світовий досвід, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі й будемо рухатися цим шляхом", - додав голова ВР.

Водночас Стефанчук не знає, коли саме відбудуться вибори та за яких умов: "Я не хотів би зараз починати цю дискусію".

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Питання виборів