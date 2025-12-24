РУС
Новости Выборы во время войны
1 076 27

Формат телемарафона "Единые новости" в случае выборов потребует изменений, - ЦИК

Телемарафон Единые новости

В Центральной избирательной комиссии не исключают, что в случае проведения выборов формат телемарафона "Единые новости" придется пересмотреть и адаптировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал в комментарии "Радио Свобода".

Что говорят в ЦИК?

Он пояснил, что существование такого формата "не совсем корреспондируется" с избирательной кампанией и процессом, которые предусматривают свободное радио- и телевещание.

"На сегодняшний день действуют определенные ограничения, связанные с угрозой вражеской пропаганды. Решения, принятые государственными органами, мы все выполняем. На момент развертывания избирательной кампании, возможно, это должно претерпеть определенные изменения, поскольку должно быть обеспечено свободное выражение мнений", - пояснил Дубовик.

В то же время он отметил, что любые ослабления ограничений должны происходить исключительно при условии надлежащей ситуации с безопасностью. Дубовик уверен, что об отмене ограничений не может быть речи, если риски для безопасности сохранятся.

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
  • В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

Топ комментарии
+6
ЗЕленський: яз телемарафоном прийшов, я з ним і піду. Це моя корова і я її дою.
24.12.2025 09:10 Ответить
+3
Телемарафон це спосіб відмивання грошей, а не засоби комунікації з народом
24.12.2025 09:12 Ответить
+2
Та хрен там,телехмарафон навіки з зе
24.12.2025 09:12 Ответить
Комментировать
Вам не дадут денег, если вы свой Г. марафон не закроете.
24.12.2025 09:07 Ответить
А як вони будуть отримувати гроші на вибори, да і просто гроші для себе
24.12.2025 09:09 Ответить
Не много не так, это подведение "новостей" под реалии. Сначала рассказывают, то что они знают, а вы нет, потом это, либо "потужна" перемога, либо "мудрое" решение.
24.12.2025 09:12 Ответить
Телемарафон потрібно буде розпустити
24.12.2025 09:09 Ответить
ЗЕленський: яз телемарафоном прийшов, я з ним і піду. Це моя корова і я її дою.
24.12.2025 09:10 Ответить
Та хрен там,телехмарафон навіки з зе
24.12.2025 09:12 Ответить
МараХВон "Дебільні новини", для зомбування піпла і піару нинішньої влади, потрібно терміново закрити.
24.12.2025 09:12 Ответить
Телемарафон це спосіб відмивання грошей, а не засоби комунікації з народом
24.12.2025 09:12 Ответить
Тут треба здавати собі справу з однієї неминучости: війна чи не війна, а чесних виборів Зєльонкін проводити не буде й владу за наслідками виборів не віддасть. Його треба буде виносити на вилах разом з усім кагалом.
24.12.2025 09:15 Ответить
Це ЄС сказав взагалі єдиний марафон скасувати. Та Зеля бажає це зробити під виглядом виборів.
24.12.2025 09:16 Ответить
Бубоча:
"Ви що, з глузду з'їхали? На СВЯТЕ закидаєте!!!"
24.12.2025 09:16 Ответить
Попередній Голова ЦВК Магера заявив,що вибори під час військового стану неможливі.Теперешній зам. Голови Дубовик вже готується до виборів,бо ЗЕбільний "доручив" ВР готувати новий Закон чи вносити зміни до старого.Як можна під час воєнних дій вести агітацію? Скажімо,що треба зробити все щоб "найкращий" за часи незалежності Президент пішов до чортової матері і не тільки,а можливо в результаті кримінальних справ піде до місць не скільки віддалених?
24.12.2025 09:16 Ответить
24.12.2025 09:23 Ответить
телемарафон треба буде вимикати
24.12.2025 09:20 Ответить
Так у нас половина населення без шмарахвону зійдуть з розуму🤣🤣
24.12.2025 09:20 Ответить
24.12.2025 09:20 Ответить
Zелений шмарафон повинен припинити своє паскудне існування. Доречно було б всім причетним до нього поставити на лоба тавро "Zе", а ведучим подвійне "ZеZе".
24.12.2025 09:24 Ответить
Втрачаємо ДЕРРЖАВУ,А МИ ПРО ВИБОРИ ! Замість зміцнення ЗСУ---все крадемо і БРЕШЕМО
24.12.2025 09:25 Ответить
24.12.2025 09:27 Ответить
Вирубайте цю пропагандистську помилку на..!
24.12.2025 09:27 Ответить
Взагалі їпанулись ? Які нах*** вибори ?
24.12.2025 09:33 Ответить
Вчора мій сусід присів на вухо десь на пів годинки і видав шо його брат та кум у ЗСУ і там всі за Зеленського...аргументуючи бо якщо б не він то України вже давно не було.

Даааааа (як у тому мемі з Коломойським) навіть не став йому шось доказувати. Оце і є результати марафону у тому числі
24.12.2025 09:40 Ответить
Вы шо там придурки, совсем с ума посходили, какие нах выборы могут быть во время войны, они совершенно бесполезны раз и чрезвычайно опасны два, бесполезны потому что власть в такой ситуации сможет обеспечить себе любые результаты а опасны тем что могут вызвать страшный раскол общества вплоть до гражданской войны, что ***** собственно и надо, да и Трампу похоже тоже...,поэтому НИКАКИХ ВЫБОРОВ до окончания боевых действий.
24.12.2025 09:40 Ответить
Тільки щоб люди трошки відійшли від "облизування зеленої наволочі" потрібно як мінімум два роки свободи слова. Мова йде вже про те що за 6 років "зелоної влади" велика кількість громадян втратила здатність адекватно реагувати на внутрішні та зовнішні події, які подаються в "зеленому світлі" хуцпи. Які на фіг можуть бути вибори під час війни та інформаційної блокади будь якої опозиції?! А перестати цензурувати отримаємо канали "раша тудей" під блудливим гаслом "свободи слова" і цільову пропаганду в регіонах, що може спричинити навіть не Майдан, а Коліївщину. Саме цього і домагаються ***** з трампом.
24.12.2025 09:42 Ответить
Памятаєте конкурс на "Євробачення" і повну фальсифікацію голосування за кандидатів в "Дії"? То було тестування... Саме для цього і створювалася "Дія". Ніякої іншої мети вона не має. Це цифрове гетто.
24.12.2025 09:46 Ответить
24.12.2025 09:54 Ответить
 
 