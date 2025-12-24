Формат телемарафона "Единые новости" в случае выборов потребует изменений, - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии не исключают, что в случае проведения выборов формат телемарафона "Единые новости" придется пересмотреть и адаптировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал в комментарии "Радио Свобода".

Что говорят в ЦИК?

Он пояснил, что существование такого формата "не совсем корреспондируется" с избирательной кампанией и процессом, которые предусматривают свободное радио- и телевещание.

"На сегодняшний день действуют определенные ограничения, связанные с угрозой вражеской пропаганды. Решения, принятые государственными органами, мы все выполняем. На момент развертывания избирательной кампании, возможно, это должно претерпеть определенные изменения, поскольку должно быть обеспечено свободное выражение мнений", - пояснил Дубовик.

В то же время он отметил, что любые ослабления ограничений должны происходить исключительно при условии надлежащей ситуации с безопасностью. Дубовик уверен, что об отмене ограничений не может быть речи, если риски для безопасности сохранятся.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

