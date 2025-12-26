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Подоляк: про гроші на армію і чи має Зеленський знову балотуватися в президенти

Подоляк - про гроші на армію і про вибори в Україні

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що утримання сильної української армії чисельністю близько 800 тисяч військових має стати спільною відповідальністю всієї Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для Новини.LIVE

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Подоляк наголосив, що до повномасштабної війни Україна планувала мати значно менші Збройні сили, однак реалії безпеки в Європі кардинально змінилися.

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Європейське фінансування та формат армії стримування

Радник ОП підкреслив, що головне питання полягає не лише в кількості військових, а у джерелах фінансування. За його словами, ЗСУ вже виконують функцію армії стримування для всього європейського континенту.

"Питання не тільки в цифрі 800 тисяч, а в тому, хто це фінансує. Це величезний обсяг грошей", — зазначив Подоляк.

Він додав, що інвестиції в українську армію мають бути спільними, а після узгодження з партнерами стане зрозумілою формула рекрутингу, контрактів і довгострокового розвитку війська.

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Професійні ЗСУ та інтеграція в безпекову архітектуру Європи

Подоляк також заявив, що армія у 800 тисяч осіб має бути повністю професійною. Йдеться про контрактну службу з гідним грошовим забезпеченням. Окрему увагу, за його словами, слід приділити розвитку виробництва дронів і ракет, зокрема малої та середньої дальності.

Крім того, радник ОП вважає, що ЗСУ мають бути інтегровані в "загальноєвропейські збройні сили", які відповідатимуть за охорону східного кордону та стримування РФ.

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Подоляк про можливе балотування Зеленського на другий термін

Окремо Михайло Подоляк висловився щодо майбутнього президента Володимира Зеленського. За його словами, чинний глава держави має ефективну комунікацію з міжнародними партнерами та заклав фундамент двосторонніх гарантій безпеки, які необхідно довести до завершення.

"Моя позиція незмінна протягом всієї війни: він має балотуватися на другий термін", — наголосив радник ОП.

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Подоляк пояснив, що Зеленський глибоко занурений у всі безпекові процеси та здатен провести перехідний період від війни з урахуванням складних політичних і військових нюансів. Він також підкреслив важливість реалізації безпекових домовленостей із понад 30 країнами-партнерами.

Водночас радник ОП зауважив, що остаточне рішення щодо участі у виборах залишається виключно за самим Зеленським, і саме він має публічно про це заявити.

  • Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перше засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться 26 грудня.

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Автор: 

армія (3736) вибори (6802) Європа (2549) Зеленський Володимир (28315) Подоляк Михайло (300) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+58
О,повію випустили
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26.12.2025 01:51 Відповісти
+37
до 31 грудня совсєм нічєго, ЗЄля, ти підготувався до... ?



зроби Українському Народу подарунок на день народження пана Степана Бандери

.
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26.12.2025 02:30 Відповісти
+32
Бабченко-

Почитал я ваши 20 пунктов... Когда я сталкиваюсь с реальностью - каждый раз, каждый божий раз я впадаю в состояние крайнего изумления, словно невинная институтка, непорочная, как лоно Богородицы в сочельник перед Рождеством с хрустящими грудями.
Потому что в глубине души каждый из нас все равно немножечко уверен - где-то там есть мир. В котором есть настоящие взрослые. Которые и принимают настоящие судьбоносные решения.
Это умные старые великаны с пятью образованиями, PhD в области психологии, нанофизики, астробиологии, курс реактивной инженерии и еще магистратура по французской живописи эпохи Ренессанса.
А их нет.

Их, ****, *****, просто нет. А, судя по этому мирному плану, в Украине нет вообще ни одного взрослого, окончившего хотя бы юридический факультет ДГУ.
Потому что даже мне, бакалавру по юриспруденции, с четырьмя курсами образования уровня девяностых в коммерческой шарашкиной конторе, все деньги в которой уходили на кругосветные плавания Федор Конюхова, а не на повышение качества обучения студентов, и то понятно - это ****** детский сад.
А не юридически значимый документ.

Из двадцати пунктов примерно так с десяток - вообще ни о чем, просто сотрясение воздуха, которое не стоит буковок, которыми они написаны, еще три или четыре имеют прикладное значение, и еще пяток - ЛОВУШКА ДЛЯ УКРАИНЫ!!!!
Ок, давайте прям по пунктам и пройдем.

1. Подтверждение суверенитета Украины
2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения
3. Гарантии безопасности

Это просто вода в решете. Это вот просто вообще ни о чем. Вообще никакой конкретики, в стиле «Солнце светит днем, а ночью на небе звезды». Что значит «подтверждение суверенитета Украины?» Кто его будет подтверждать? Кому? Россия Европе? Россия Украине? Как они будут подтверждать? Дадут честное пионерское слово?
Ну и то же самое по соглашению о ненападении и гарантиям безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время

Это чисто для внутреннего потребителя - послевоенная Украина не сможет содержать армию ни в 800 тысяч, ни в 600, да она и на хрен не нужна, нужны резервисты и всеобщий призыв всех и вся, как в Израиле - только это имеет значение. Но, смотри, пересичный громадянин, потужная перемога - мы на бумажке вместо 600 написали 800.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций

Угу. Чехия уже предоставила, да. А сейчас еще какой-нибудь бородатый утырок въедет на автомобиле в Дрездене или Париже в рождественскую ярмарку, немцы с французами выберут АфД и Ле Пеншу - и те прям первым делом побегут воевать за Украину, да.
Это все какая-то Алиса в стране чудес - уже современный, сегодняшний мир настолько шаток, что неизвестно в какую сторону он качнется завтра, а все эти гарантии на пять лет вперед в турбулентной Европе, где надо бежать изо всех сил, чтоб только оставаться на месте…
НАТО то хоть через пять лет будет? Ты уверен, Владимир Александрович?

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах

Плять… Та ёп твою ж коляску-то, а…
Позовите кто-нибудь нянечку тётю Валю - ясельно группе пора снимать штанишки и ложиться спать.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления)

Это самый восхитительный, чудоносный, мироточащий праздничный рождественский пункт.
Это, *****, какой-то запредельный ****** дипломатии.
Это невозможно даже комментировать, потому что это вообще не из этого мира
Сейчас, на фоне Миндичгейта, когда мир, наконец-то, в прямом эфире начинает отдуплять, какой ******* коррупционный ****** происходит в Украине…
РЕбят, вы из какой реальности вообще?
Тётя Валя!
Ау!

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях

Что там с пакетом глобальных инвестиций по копалинам? Аж целый фонд был создан. Аж с Трампом разосрались так, что полгода по всему миру ошметки дерьма с вентилятора летали.
Ну, и? Каков результат-то?
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26.12.2025 01:52 Відповісти

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