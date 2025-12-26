Подоляк: про гроші на армію і чи має Зеленський знову балотуватися в президенти

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що утримання сильної української армії чисельністю близько 800 тисяч військових має стати спільною відповідальністю всієї Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для Новини.LIVE.

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Подоляк наголосив, що до повномасштабної війни Україна планувала мати значно менші Збройні сили, однак реалії безпеки в Європі кардинально змінилися.

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Європейське фінансування та формат армії стримування

Радник ОП підкреслив, що головне питання полягає не лише в кількості військових, а у джерелах фінансування. За його словами, ЗСУ вже виконують функцію армії стримування для всього європейського континенту.

"Питання не тільки в цифрі 800 тисяч, а в тому, хто це фінансує. Це величезний обсяг грошей", — зазначив Подоляк.

Він додав, що інвестиції в українську армію мають бути спільними, а після узгодження з партнерами стане зрозумілою формула рекрутингу, контрактів і довгострокового розвитку війська.

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Професійні ЗСУ та інтеграція в безпекову архітектуру Європи

Подоляк також заявив, що армія у 800 тисяч осіб має бути повністю професійною. Йдеться про контрактну службу з гідним грошовим забезпеченням. Окрему увагу, за його словами, слід приділити розвитку виробництва дронів і ракет, зокрема малої та середньої дальності.

Крім того, радник ОП вважає, що ЗСУ мають бути інтегровані в "загальноєвропейські збройні сили", які відповідатимуть за охорону східного кордону та стримування РФ.

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Подоляк про можливе балотування Зеленського на другий термін

Окремо Михайло Подоляк висловився щодо майбутнього президента Володимира Зеленського. За його словами, чинний глава держави має ефективну комунікацію з міжнародними партнерами та заклав фундамент двосторонніх гарантій безпеки, які необхідно довести до завершення.

"Моя позиція незмінна протягом всієї війни: він має балотуватися на другий термін", — наголосив радник ОП.

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Подоляк пояснив, що Зеленський глибоко занурений у всі безпекові процеси та здатен провести перехідний період від війни з урахуванням складних політичних і військових нюансів. Він також підкреслив важливість реалізації безпекових домовленостей із понад 30 країнами-партнерами.

Водночас радник ОП зауважив, що остаточне рішення щодо участі у виборах залишається виключно за самим Зеленським, і саме він має публічно про це заявити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перше засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться 26 грудня.

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