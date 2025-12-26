Подоляк: про гроші на армію і чи має Зеленський знову балотуватися в президенти
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що утримання сильної української армії чисельністю близько 800 тисяч військових має стати спільною відповідальністю всієї Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для Новини.LIVE.
Подоляк наголосив, що до повномасштабної війни Україна планувала мати значно менші Збройні сили, однак реалії безпеки в Європі кардинально змінилися.
Європейське фінансування та формат армії стримування
Радник ОП підкреслив, що головне питання полягає не лише в кількості військових, а у джерелах фінансування. За його словами, ЗСУ вже виконують функцію армії стримування для всього європейського континенту.
"Питання не тільки в цифрі 800 тисяч, а в тому, хто це фінансує. Це величезний обсяг грошей", — зазначив Подоляк.
Він додав, що інвестиції в українську армію мають бути спільними, а після узгодження з партнерами стане зрозумілою формула рекрутингу, контрактів і довгострокового розвитку війська.
Професійні ЗСУ та інтеграція в безпекову архітектуру Європи
Подоляк також заявив, що армія у 800 тисяч осіб має бути повністю професійною. Йдеться про контрактну службу з гідним грошовим забезпеченням. Окрему увагу, за його словами, слід приділити розвитку виробництва дронів і ракет, зокрема малої та середньої дальності.
Крім того, радник ОП вважає, що ЗСУ мають бути інтегровані в "загальноєвропейські збройні сили", які відповідатимуть за охорону східного кордону та стримування РФ.
Подоляк про можливе балотування Зеленського на другий термін
Окремо Михайло Подоляк висловився щодо майбутнього президента Володимира Зеленського. За його словами, чинний глава держави має ефективну комунікацію з міжнародними партнерами та заклав фундамент двосторонніх гарантій безпеки, які необхідно довести до завершення.
"Моя позиція незмінна протягом всієї війни: він має балотуватися на другий термін", — наголосив радник ОП.
Подоляк пояснив, що Зеленський глибоко занурений у всі безпекові процеси та здатен провести перехідний період від війни з урахуванням складних політичних і військових нюансів. Він також підкреслив важливість реалізації безпекових домовленостей із понад 30 країнами-партнерами.
Водночас радник ОП зауважив, що остаточне рішення щодо участі у виборах залишається виключно за самим Зеленським, і саме він має публічно про це заявити.
- Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перше засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться 26 грудня.
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Почитал я ваши 20 пунктов... Когда я сталкиваюсь с реальностью - каждый раз, каждый божий раз я впадаю в состояние крайнего изумления, словно невинная институтка, непорочная, как лоно Богородицы в сочельник перед Рождеством с хрустящими грудями.
Потому что в глубине души каждый из нас все равно немножечко уверен - где-то там есть мир. В котором есть настоящие взрослые. Которые и принимают настоящие судьбоносные решения.
Это умные старые великаны с пятью образованиями, PhD в области психологии, нанофизики, астробиологии, курс реактивной инженерии и еще магистратура по французской живописи эпохи Ренессанса.
А их нет.
Их, ****, *****, просто нет. А, судя по этому мирному плану, в Украине нет вообще ни одного взрослого, окончившего хотя бы юридический факультет ДГУ.
Потому что даже мне, бакалавру по юриспруденции, с четырьмя курсами образования уровня девяностых в коммерческой шарашкиной конторе, все деньги в которой уходили на кругосветные плавания Федор Конюхова, а не на повышение качества обучения студентов, и то понятно - это ****** детский сад.
А не юридически значимый документ.
Из двадцати пунктов примерно так с десяток - вообще ни о чем, просто сотрясение воздуха, которое не стоит буковок, которыми они написаны, еще три или четыре имеют прикладное значение, и еще пяток - ЛОВУШКА ДЛЯ УКРАИНЫ!!!!
Ок, давайте прям по пунктам и пройдем.
1. Подтверждение суверенитета Украины
2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения
3. Гарантии безопасности
Это просто вода в решете. Это вот просто вообще ни о чем. Вообще никакой конкретики, в стиле «Солнце светит днем, а ночью на небе звезды». Что значит «подтверждение суверенитета Украины?» Кто его будет подтверждать? Кому? Россия Европе? Россия Украине? Как они будут подтверждать? Дадут честное пионерское слово?
Ну и то же самое по соглашению о ненападении и гарантиям безопасности.
4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время
Это чисто для внутреннего потребителя - послевоенная Украина не сможет содержать армию ни в 800 тысяч, ни в 600, да она и на хрен не нужна, нужны резервисты и всеобщий призыв всех и вся, как в Израиле - только это имеет значение. Но, смотри, пересичный громадянин, потужная перемога - мы на бумажке вместо 600 написали 800.
5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций
Угу. Чехия уже предоставила, да. А сейчас еще какой-нибудь бородатый утырок въедет на автомобиле в Дрездене или Париже в рождественскую ярмарку, немцы с французами выберут АфД и Ле Пеншу - и те прям первым делом побегут воевать за Украину, да.
Это все какая-то Алиса в стране чудес - уже современный, сегодняшний мир настолько шаток, что неизвестно в какую сторону он качнется завтра, а все эти гарантии на пять лет вперед в турбулентной Европе, где надо бежать изо всех сил, чтоб только оставаться на месте…
НАТО то хоть через пять лет будет? Ты уверен, Владимир Александрович?
6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах
Плять… Та ёп твою ж коляску-то, а…
Позовите кто-нибудь нянечку тётю Валю - ясельно группе пора снимать штанишки и ложиться спать.
7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления)
Это самый восхитительный, чудоносный, мироточащий праздничный рождественский пункт.
Это, *****, какой-то запредельный ****** дипломатии.
Это невозможно даже комментировать, потому что это вообще не из этого мира
Сейчас, на фоне Миндичгейта, когда мир, наконец-то, в прямом эфире начинает отдуплять, какой ******* коррупционный ****** происходит в Украине…
РЕбят, вы из какой реальности вообще?
Тётя Валя!
Ау!
8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях
Что там с пакетом глобальных инвестиций по копалинам? Аж целый фонд был создан. Аж с Трампом разосрались так, что полгода по всему миру ошметки дерьма с вентилятора летали.
Ну, и? Каков результат-то?
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