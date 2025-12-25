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Конфлікт із ТЦК на Рівненщині: під час сутички чоловік у формі застосував газ проти жінки з дитиною. ВIДЕО

У Рівненській області стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування та місцевими жителями. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як під час сутички один із чоловіків у формі розпилює газовий балончик у бік жінки, яка тримала на руках дитину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, жінки намагалися завадити працівникам ТЦК затримати чоловіка, якого планували доставити до центру комплектування. Ситуація швидко переросла у штовханину та словесний конфлікт.

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У ТЦК підтвердили факт інциденту. Там заявили, що участь жінок, особливо з дітьми, у подібних ситуаціях є "безвідповідальною" та "морально неприйнятною". Водночас у відомстві пообіцяли перевірити дії свого працівника та з’ясувати, чи були порушення під час застосування спецзасобів.

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Наразі триває перевірка обставин події. Правову оцінку діям усіх учасників конфлікту мають надати відповідні органи.

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конфлікт (498) ТЦК та СП (1279) Рівненська область (1314)
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Топ коментарі
+41
Там заявили, що участь жінок, особливо з дітьми, у подібних ситуаціях є "безвідповідальною" та "морально неприйнятною".
---------------

Тому морально прийнятно залити жінку з дітьми газом. Логічно. ТЦК не може помилятися.
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25.12.2025 16:19 Відповісти
+32
Ще й противника достойного вибрав-жінку, щоб не отримати у відповідь.
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25.12.2025 16:20 Відповісти
+31
Мені соромно стає за те, що солдати на фронті за оцей безпределел з бусифікацією воюють, ще зараз хтось ляпне про бурятів, так вони нічим не гірше бурятів тих.
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25.12.2025 16:19 Відповісти

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