Військові ТЦК в Одесі побили звільненого з полону РФ морпіха Романа Покидька: терцентр обіцяє службове розслідування (оновлено)

В Одесі 4 грудня військовослужбовці ТЦК напали, побили та заштовхали до службового авто бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, якого пів року тому звільнили з російського полону. Поліція почала розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУНП Одеської області.

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На запитання, чи була відкрита справа за фактом побиття військовослужбовця працівниками ТЦК, у пресслужбі одеської поліції відповіли: "За фактом спричинення тілесних ушкоджень розпочате кримінальне провадження – ст. 125 ККУ".

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Що передувало

Спершу інформацію про побиття військовослужбовця в Фейсбуці оприлюднили в ГО "Захист Держави. Одеса".

За даними організації, 4 грудня група з 9 людей, які представилися військовими Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха по вулиці Семена Палія.

Попри наявні військові документи, зокрема посвідчення УБД, Романа заштовхали до службового авто ТЦК. Йому завдали тілесних ушкоджень: застосували сльозогінний газ та побили.

Після цього військовослужбовця викинули з автомобілю під час руху.

Наразі морпіх проходить медичне обстеження в лікарні.

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ТЦК не використовували бодікамери

Водночас у ГО стверджують, що під час цього інциденту військові ТЦК не використовували бодікамери.

Вони звернулися до командування Сухопутних військ ЗСУ, керівництва обласного ТЦК, уповноваженого по захисту прав людини з вимогою терміново з`ясувати усі обставини даної справи й дати їй правову оцінку.

"Ми вважаємо мобілізацію необхідною мірою під час війни. Але, виступаємо категорично проти свавілля деяких співробітників ТЦК при виконанні своїх обов’язків, порушення прав людини та норм діючого законодавства", - йдеться у заяві.

В Одеському обласному ТЦК та СП на момент публікації новини ситуацію не коментували.

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Реакція ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП згодом заявив, що знає про інцидент, а службове розслідування вже триває.

Там зазначили, що на ситуацію відреагували ще до моменту розголосу в соцмережах. Також вони надають повне сприяння правоохоронцям.

"Позиція керівництва однозначна — статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", - йдеться в повідомленні.

Терцентр обіцяє об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення учасників події та ступеня їхньої вини.

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