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Новини Фото Напад на ТЦК
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Затримано чоловіка, який напав із сокирою на військовослужбовця ТЦК на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця РТЦК та СП. За скоєне фігуранту, 52- річному мешканцю Стрия, загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Напад на військового

9 грудня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків Стрийської центральної районної лікарні про пацієнта, який звернувся по допомогу з забійною раною грудної клітини.

напад на військового тцк
напад на військового тцк
напад на військового тцк

Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, травму військовослужбовець РТЦК та СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий. Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонниам інструментом типу "сокира-молоток".

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Розпочато кримінальне провадження

  • За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
  • Поліцейські встановили місце перебування зловмисника - 52-річного жителя райцентру, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
  • Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Стрийська окружна прокуратура.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовця ТЦК поранили під час перевірки документів на Львівщині.

Також дивіться: Мав при собі ніж, не перебував у розшуку та очікував на адвоката: свідчення вбивці військового ТЦК у Львові. ВIДЕО

Автор: 

ТЦК та СП (1413) Львівська область (2709) Стрийський район (39) Стрий (7)
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Топ коментарі
+20
Вуйко, звісно, кончений, але по-хорошому 52-річних не має ніхто чіпати, бо у такому віці навіть у Вермахт в 1945 не призивали (хіба у ополчення Фольксштурм брали). А у нас молодь за кордон випускають, зате 50-річних призивають - усе з ніг на голову поставили!
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10.12.2025 11:01 Відповісти
+15
У Францію!
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10.12.2025 11:28 Відповісти
+14
А може на Донеччині не так гребуть?
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10.12.2025 11:04 Відповісти

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