Затримано чоловіка, який напав із сокирою на військовослужбовця ТЦК на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця РТЦК та СП. За скоєне фігуранту, 52- річному мешканцю Стрия, загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Напад на військового

9 грудня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків Стрийської центральної районної лікарні про пацієнта, який звернувся по допомогу з забійною раною грудної клітини.







Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, травму військовослужбовець РТЦК та СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий. Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонниам інструментом типу "сокира-молоток".

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Розпочато кримінальне провадження

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника - 52-річного жителя райцентру, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Стрийська окружна прокуратура.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовця ТЦК поранили під час перевірки документів на Львівщині.

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