Мав при собі ніж, не перебував у розшуку та очікував на адвоката: свідчення вбивці військового ТЦК у Львові. ВIДЕО

30-річний Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка, у суді підтвердив, що мав при собі ніж під час інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Кедрук заявив, що не перебував у розшуку та мав усі необхідні документи для перевірки військовими ТЦК. Він очікував на адвоката та не намагався уникнути перевірки.

За словами підозрюваного, під час інциденту "чотири чи троє працівників у формі" застосували до нього силу та сльозогінний газ. Кедрук назвав події "дуже поганими" та висловив жаління щодо наслідків.

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Григорій розповів, що має низку захворювань, зокрема вроджену ваду серця і хворобу нирок. Але довідок, які б це підтвердили, він надати не зміг. Водночас підозрюваний підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі.

Підозрюваному оголосили підозри за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження зі смертельними наслідками, вчинене способом, що має характер особливого мучення;

ч. 3 ст. 350 - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

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Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.

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