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Мав при собі ніж, не перебував у розшуку та очікував на адвоката: свідчення вбивці військового ТЦК у Львові. ВIДЕО

30-річний Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка, у суді підтвердив, що мав при собі ніж під час інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Кедрук заявив, що не перебував у розшуку та мав усі необхідні документи для перевірки військовими ТЦК. Він очікував на адвоката та не намагався уникнути перевірки.

За словами підозрюваного, під час інциденту "чотири чи троє працівників у формі" застосували до нього силу та сльозогінний газ. Кедрук назвав події "дуже поганими" та висловив жаління щодо наслідків.

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Григорій розповів, що має низку захворювань, зокрема вроджену ваду серця і хворобу нирок. Але довідок, які б це підтвердили, він надати не зміг. Водночас підозрюваний підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі.

Підозрюваному оголосили підозри за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження зі смертельними наслідками, вчинене способом, що має характер особливого мучення;

  • ч. 3 ст. 350 - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

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Що передувало?

  • Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
  • Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
  • Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із військовим ТЦК Юрієм Бондаренком, убитим під час перевірки документів, попрощались у Львові. ФОТОрепортаж

Автор: 

вбивство (3279) військовослужбовці (5242) ТЦК та СП (1220)
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Топ коментарі
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5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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05.12.2025 15:49 Відповісти
+15
Свинота, бажаю тобі, щоб тебе в житті оточували тільки такі потерпілі. Ти ухилянтське сикло готове виправдати вбивство ветерана війни, щоб не соромитись за своє ухилянство. Так, радуйся, таких як ти виродків вистачає в тилу.
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05.12.2025 15:57 Відповісти
+15
В чому проявився його патріотизм ? В тому ,що він в складі групи осіб порушував Конституцію та Закон? Чи тепер кожен ветеран може вбивати ,грабувати і гвалтувати виправдовуючи все це своїм ветеранським минулим і патріотизмом ?
В якій країні хочете жити - там де діє закон ? Чи там де діє закон патріотичної доцільності - можу творити будь який злочин - бо я родіну защіщав ?
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05.12.2025 16:33 Відповісти
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факти є, пішов добровольцем у 2014 році воювати за Україну, у 2022 р. звільняв Харківщину, хоч до того не служив в армії, був поранений, втратив здоров''я, передав свою машину на потреби фронту, донатив на українську армію, був патріотом України, і приносив й досі посильну допомогу країні попри цукровий діабет, а пр и цьому служити майже неможливо, людина від найменших зусиль через 5 хвилин стає мокрою,
можете послухати його маму, але це багатьох не зворушує, судячи по коментарям ухилянтів,
які в біса вони можуть мати громадянські права, якщо не вважають, що повинні захищати країну, громадянами якої є
https://www.youtube.com/watch?v=I6wKx5BGlKQ
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05.12.2025 19:20 Відповісти
злостиві вигадки на рівному місці, додайте до гріхів жертви, що він нібито крадькома пив кров невинних малят, для вашої ухилянтської братії, яка ховається від війни, такий тролінг викличе ще більше задоволення
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05.12.2025 19:55 Відповісти
Співчуття рідним та близьким трагічно загиблого при виконанні службових обовʼязків.
Підозрюваний, мабуть не мав наміру вбивати, був особисто не знайомий із загиблим.
Обставини, які передували конфлікту і могли впливати на його виникнення та перебіг, встановлять слідство та суд.
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05.12.2025 16:28 Відповісти
службові обов'язки треба виконувати сумлінно .
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05.12.2025 16:31 Відповісти
Нема інформації,чи були відповідні документи у військового(наказ коменданта).Хто і що там робив,робота для слідства
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05.12.2025 16:35 Відповісти
звідки впевненість, що не мав, а фінку при собі мав, щоб хліб різати?
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05.12.2025 17:46 Відповісти
Уважніше читайте коментар, на який відповідаєте.
Слово "мабуть", означає, що впевненості немає.
Якщо "фінку" експерти визнають холодною зброєю, то виникне запитання, чи мав підозрюваний діючий дозвіл на холодну зброю. Якщо мав діючий дозвіл на "холодну зброю", то мабуть придбав "фінку" не лише для того,"щоб хліб різати".
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05.12.2025 17:56 Відповісти
читав уважно, захищаєте нелюда, який вбив порядну людину, Х-уйло намагається дезорганізувати країну зсередини, бо у 2022 році вважав це зайвим, думав, що й так швидко знищить Українську державу, тепер випещує з вас 5-ту колону
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05.12.2025 18:20 Відповісти
На жаль, схоже, що ваш випадок - той, у якому і уважне читання не допомагає. Співчуваю.
Спробуйте читати щось простіше для розуміння. Бережіть себе.
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05.12.2025 19:26 Відповісти
вам непогано б дещо послухати, може отямитесь, хоча навряд
https://www.youtube.com/watch?v=I6wKx5BGlKQ
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05.12.2025 19:36 Відповісти
З точки зору права та закону, то тут треба розбиратися. Є слідчі поліції, є ВСП, є ДБР для таких випадків. У будь якому випадку не є нормою, коли хто ******** холодною зброєю, так само не є нормою неправомірне застосування фізичної сили та спецзасобів. Матеріали складуть компетентні органи, суд винесе рішення.
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05.12.2025 16:41 Відповісти
Права ТЦК включають вручення повісток, ведення військового обліку, проведення медоглядів, призов на службу та мобілізацію, а також видачу військово-облікових документів. Важливо пам'ятати, що ТЦК не мають права вилучати особисті речі, окрім зброї, застосовувати фізичну силу чи вимагати хабарі. Громадяни мають право на юридичну допомогу та оскарження рішень ТЦК.

Основні права ТЦК

Оповіщення та призов:

Вручення повісток для уточнення даних, проходження медкомісії, мобілізації або призову на військову службу.

Військовий облік:

Ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також оновлення їхніх облікових даних.

Документи:

Оформлення та видача військово-облікових документів.

Перевірка документів:

Перевірка військово-облікових документів у громадян під час мобілізації.

Медичний огляд:

Направлення громадян на медичний огляд для визначення придатності до служби.

Мобілізація:

Проведення мобілізаційних заходів для призову громадян на військову службу.

Обмеження та заборони для ТЦК

Не мають права:

Вимагати гроші або винагороди.

Вилучати особисті речі (крім зброї та предметів для скоєння злочину).

Затримувати громадян, якщо вони не перебувають у розшуку поліції (у такому разі затримання здійснює поліція).

Забороняти спілкування з родичами, адвокатом або іншими особами.

Самостійно зупиняти транспортні засоби (це повноваження поліції).

Права громадян

Право на інформацію:

Ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.

Право на допомогу:

Отримання юридичної допомоги.

Право на оскарження:

Оскарження рішень та дій працівників ТЦК.

Право на фіксацію порушень:

У разі порушення прав - зафіксувати це (наприклад, на телефон) та звернутися до правоохоронних органів або інших уповноважених органів.
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05.12.2025 17:02 Відповісти
Склалось враження шо на цю новину, сюди сползлись всі взбуджені слимаки - ухилянти яки визирнули з під спідниць дружин, матусь та бабусь де вони насолоджувались теплом і пахощами їх панталонів.
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05.12.2025 17:23 Відповісти
Це застаріла інформація. Усі "збуджені" вже перемістились на іншу новину з того ж Львова, у якій тцк напало на клятого ухилянта і без лишніх реверансів просто дали йому по зубам та зламали плече https://censor.net/ua/news/3588888/u-lvovi-viyiskovomu-ttsk-povidomyly-pidozru-za-pobyttya-cholovika

Як то кажуть, бити будуть не по військово-обліковому документу, а по морді.
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05.12.2025 17:33 Відповісти
робота на випередження
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05.12.2025 17:50 Відповісти
Я вже думав,що ти в окопі країну захищаєш або богу душу віддав,а ні,на місці .
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05.12.2025 17:49 Відповісти
Ти ДУМАВ!?
ЦЕ ФАНТАСТИКА!
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05.12.2025 19:03 Відповісти
Ця почвара має в сізо впасти з другого яруса ліжка, головою вниз.
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05.12.2025 17:24 Відповісти
А якщо б ця "група оповіщення" гвалтувала твою дружину/доньку, а ти б так само когось з них убив. Потім би тут розповідали, що ти сам запросив до себе додому і накинувся просто так. Теж би писав "скиньте мене з 2го яруса ліжка" ? "Ілі ето другоє"?
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05.12.2025 18:11 Відповісти
Чёрт знает что люди пишут. Идёт зверская война, на уничтожение страны и её населения, объявлена мобилизация, с учётом возможности отсрочки по законным причинам. Мобилизацию проводит полиция вместе с военными, и
это правильно, потому что военные мыслят по военному, а это для гражданских слишком сурово. Но полномочия у тех других похожие, то есть с гражданским начинают работать полицейские, а если он начинает вести себя незаконно - работают и военные. Попробуйте оказать любое сопротивление американскому копу, и будет очень большая вероятность что он из револьвера вышибет вам мозги, и это в мирное время. Что здесь непонятного? Да, люди занимающиеся мобилизацией и сами нередко нарушают закон, это правда, но это никак не оправдывает убийство. С тцкашниками не нужно драться, это только подвигает их к жёсткости. Да, мобилизация проводится очень часто несправедливо, и это тоже правда, но она всё равно нужна, иначе враг нас просто уничтожит, полностью.
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05.12.2025 18:02 Відповісти
А що американські копи раптово вискакують і пакують людей на авто з лівими номерами ? Чи ламають їм плече ,щоб привезти на влк?

Уявляєте ситуацію - коли американські копи затримують людину - вона викликає адвоката - а вони не дочекавшись - пакують її в бусік ? Ви випадково США не поплутали з поребриком?
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05.12.2025 19:03 Відповісти
Если американцам доведётся учавствовать в большой войне, а это очень и очень вероятно, и если у них будет объявлена всеобщая мобилизация, что тоже вероятно, тогда их власти будут действовать намного суровее наших, даже не сомневайтесь.
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05.12.2025 19:12 Відповісти
Вони будуть діяти дуже суворо -але в рамках своїх законів - і точно не будуть в балаклавах виловлювати своїх співвітчизників. Бо тих балаклавщиків - швиденько повідстрілюють . Можете навіть не сумніватися ... Військовий стан - це не стан дозволу на безпрєдел . Просто совок завжди міряє інших своїми мірками ...
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05.12.2025 19:45 Відповісти
Война - это та деятельность человека, прогнозировать которую невозможно вообще. Откуда кому знать, как какой народ будет действовать при угрозе его полного уничтожения? У них такого в истории вообще никогда не было, а у нас есть сегодня. Нас сегодня просто не с кем сравнивать, как впрочем и русопидоров тоже.
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Викинуті америкосами тіпа нелегали просто викинуті людьми в балаклавах і ніякої стрілянини. Нормально повикидали в рамках свого законодавства да і усе. По команді трампа. Ха ха ха.
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05.12.2025 22:55 Відповісти
Саме так і діяли. Під час війни у В'єтнамі копи просто самі клали повістку у карман і це рахувалося врученим. Хто був не згоден, той отримував по морді і потім все одно отримував ту повістку. Ха ха ха.
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05.12.2025 22:52 Відповісти
Я мав вплив газу, різного, по лицю. Після газу точно знаю що деякий
просто час втрачаєш здібності до будь якої активності крім спинити дію газу.
Бреше ********, нехай срок по повній відсидить із конфіскацією,
ну щоб бомжем повернулося тваринка.
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05.12.2025 20:00 Відповісти
Ну він плутається у свідченнях. Він говорить що просто стояв і чекав адвоката. Потім говорить що ніби то на нього четверо чи напали, чи насіли. То він стояв чи відбивався? Потім тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Ніби все дійство відбувалося декілька годин. То він втрачає свідомість, то не втрачає. І людина яка носить ніж при будь яких обставинах це вже питання чи не бандит він? Знає куди бити. Скільки було ударів? Тобто питань багато. Але факт є той, що вбивство було холоднокровне. Без метушні і в той момент що треба. Тобто чувак до вбивства готувався. І міг вбити будь кого, хто би не був поруч. Погано працює поліція. Особливо у Львові. За що їм зарплату збільшили? Ха ха ха.
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05.12.2025 23:07 Відповісти
та ти і не таке розповвіси коли світитиме таке покарання.
Уяви себе на його місці.
А тепер візми газ і бризни собі в обличчя
Які дії після ти можеш зробити????
Спробуй на собі....
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06.12.2025 01:45 Відповісти
він бив туди куди знав бити.
Це не може зробити "чайник"...
Я до "невійноньки" навіть не знав про це.
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06.12.2025 01:47 Відповісти
Викручується пес!
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05.12.2025 20:16 Відповісти
А якісь інші результати фемінізації очікувались?
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08.12.2025 09:47 Відповісти
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