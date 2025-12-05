Мав при собі ніж, не перебував у розшуку та очікував на адвоката: свідчення вбивці військового ТЦК у Львові. ВIДЕО
30-річний Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка, у суді підтвердив, що мав при собі ніж під час інциденту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Кедрук заявив, що не перебував у розшуку та мав усі необхідні документи для перевірки військовими ТЦК. Він очікував на адвоката та не намагався уникнути перевірки.
За словами підозрюваного, під час інциденту "чотири чи троє працівників у формі" застосували до нього силу та сльозогінний газ. Кедрук назвав події "дуже поганими" та висловив жаління щодо наслідків.
Григорій розповів, що має низку захворювань, зокрема вроджену ваду серця і хворобу нирок. Але довідок, які б це підтвердили, він надати не зміг. Водночас підозрюваний підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі.
Підозрюваному оголосили підозри за двома статтями КК України:
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ч. 2 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження зі смертельними наслідками, вчинене способом, що має характер особливого мучення;
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ч. 3 ст. 350 - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.
Що передувало?
- Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
- Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
- Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.
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можете послухати його маму, але це багатьох не зворушує, судячи по коментарям ухилянтів,
які в біса вони можуть мати громадянські права, якщо не вважають, що повинні захищати країну, громадянами якої є
https://www.youtube.com/watch?v=I6wKx5BGlKQ
Підозрюваний, мабуть не мав наміру вбивати, був особисто не знайомий із загиблим.
Обставини, які передували конфлікту і могли впливати на його виникнення та перебіг, встановлять слідство та суд.
Слово "мабуть", означає, що впевненості немає.
Якщо "фінку" експерти визнають холодною зброєю, то виникне запитання, чи мав підозрюваний діючий дозвіл на холодну зброю. Якщо мав діючий дозвіл на "холодну зброю", то мабуть придбав "фінку" не лише для того,"щоб хліб різати".
Спробуйте читати щось простіше для розуміння. Бережіть себе.
https://www.youtube.com/watch?v=I6wKx5BGlKQ
Основні права ТЦК
Оповіщення та призов:
Вручення повісток для уточнення даних, проходження медкомісії, мобілізації або призову на військову службу.
Військовий облік:
Ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також оновлення їхніх облікових даних.
Документи:
Оформлення та видача військово-облікових документів.
Перевірка документів:
Перевірка військово-облікових документів у громадян під час мобілізації.
Медичний огляд:
Направлення громадян на медичний огляд для визначення придатності до служби.
Мобілізація:
Проведення мобілізаційних заходів для призову громадян на військову службу.
Обмеження та заборони для ТЦК
Не мають права:
Вимагати гроші або винагороди.
Вилучати особисті речі (крім зброї та предметів для скоєння злочину).
Затримувати громадян, якщо вони не перебувають у розшуку поліції (у такому разі затримання здійснює поліція).
Забороняти спілкування з родичами, адвокатом або іншими особами.
Самостійно зупиняти транспортні засоби (це повноваження поліції).
Права громадян
Право на інформацію:
Ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.
Право на допомогу:
Отримання юридичної допомоги.
Право на оскарження:
Оскарження рішень та дій працівників ТЦК.
Право на фіксацію порушень:
У разі порушення прав - зафіксувати це (наприклад, на телефон) та звернутися до правоохоронних органів або інших уповноважених органів.
Як то кажуть, бити будуть не по військово-обліковому документу, а по морді.
ЦЕ ФАНТАСТИКА!
это правильно, потому что военные мыслят по военному, а это для гражданских слишком сурово. Но полномочия у тех других похожие, то есть с гражданским начинают работать полицейские, а если он начинает вести себя незаконно - работают и военные. Попробуйте оказать любое сопротивление американскому копу, и будет очень большая вероятность что он из револьвера вышибет вам мозги, и это в мирное время. Что здесь непонятного? Да, люди занимающиеся мобилизацией и сами нередко нарушают закон, это правда, но это никак не оправдывает убийство. С тцкашниками не нужно драться, это только подвигает их к жёсткости. Да, мобилизация проводится очень часто несправедливо, и это тоже правда, но она всё равно нужна, иначе враг нас просто уничтожит, полностью.
Уявляєте ситуацію - коли американські копи затримують людину - вона викликає адвоката - а вони не дочекавшись - пакують її в бусік ? Ви випадково США не поплутали з поребриком?
просто час втрачаєш здібності до будь якої активності крім спинити дію газу.
Бреше ********, нехай срок по повній відсидить із конфіскацією,
ну щоб бомжем повернулося тваринка.
Уяви себе на його місці.
А тепер візми газ і бризни собі в обличчя
Які дії після ти можеш зробити????
Спробуй на собі....
Це не може зробити "чайник"...
Я до "невійноньки" навіть не знав про це.