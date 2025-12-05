Із військовим ТЦК Юрієм Бондаренком, убитим під час перевірки документів, попрощались у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові 5 грудня провели церемонію прощання з 37-річним Юрієм Бондаренком - ветераном АТО та військовослужбовцем РТЦК, який був смертельно поранений під час перевірки документів у чоловіка 3 грудня.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Прощання відбулося на площі Ринок одночасно з церемоніями на честь Луіса Феліпе Вієйри Толедо Порто з Бразилії та львів’янина Андрія Криницького. Юрій Бондаренко був одним із трьох загиблих, яких вшановували цього дня.

За даними Львівської міськради, Бондаренко здобув освіту у Харківській державній зооветеринарній академії, працював у сфері ресторанного бізнесу та брав участь у Антитерористичній операції у складі 16-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він був нагороджений відзнакою Начальника Генштабу ЗСУ "Учасник АТО", медалями "Захисникам вітчизни" та "Ветеран війни".

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"Друзі Юрія розповіли, що після фронту, з його діагнозом, він міг звільнитися. Але залишився. Хотів бути корисним Україні. Робив свою роботу чесно й відповідально - так, як від нього чекала держава", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.





Головний редактор каналу "Ісландія" Сергій Грішин розповів, що познайомився з Бондаренком у 2023 році, коли той запропонував віддати свій пікап: "Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.22 стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів. Десь за місяць, при зустрічі Юра передав 5000 доларів, сказав, що ми знаємо що з ними робити. Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці. Якогось одного разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО. Потім він перевівся в ТЦК".

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У міськраді додали, що Бондаренко захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією, любив тварин і мистецтво татуювання. У нього залишилися мати, дідусь та дружина.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого військового поховали на Личаківському кладовищі.

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

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