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Новини Фото Напад на ТЦК
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Із військовим ТЦК Юрієм Бондаренком, убитим під час перевірки документів, попрощались у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові 5 грудня провели церемонію прощання з 37-річним Юрієм Бондаренком - ветераном АТО та військовослужбовцем РТЦК, який був смертельно поранений під час перевірки документів у чоловіка 3 грудня.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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У Львові прощаються з військовим Юрієм Бондаренком

Прощання відбулося на площі Ринок одночасно з церемоніями на честь Луіса Феліпе Вієйри Толедо Порто з Бразилії та львів’янина Андрія Криницького. Юрій Бондаренко був одним із трьох загиблих, яких вшановували цього дня.

За даними Львівської міськради, Бондаренко здобув освіту у Харківській державній зооветеринарній академії, працював у сфері ресторанного бізнесу та брав участь у Антитерористичній операції у складі 16-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він був нагороджений відзнакою Начальника Генштабу ЗСУ "Учасник АТО", медалями "Захисникам вітчизни" та "Ветеран війни".

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"Друзі Юрія розповіли, що після фронту, з його діагнозом, він міг звільнитися. Але залишився. Хотів бути корисним Україні. Робив свою роботу чесно й відповідально - так, як від нього чекала держава", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

львів
львів

Головний редактор каналу "Ісландія" Сергій Грішин розповів, що познайомився з Бондаренком у 2023 році, коли той запропонував віддати свій пікап: "Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.22 стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів. Десь за місяць, при зустрічі Юра передав 5000 доларів, сказав, що ми знаємо що з ними робити. Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці. Якогось одного разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО. Потім він перевівся в ТЦК".

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У міськраді додали, що Бондаренко захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією, любив тварин і мистецтво татуювання. У нього залишилися мати, дідусь та дружина.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого військового поховали на Личаківському кладовищі.

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

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Автор: 

Львів (3290) напад (1242) смерть (6756) ТЦК та СП (1220) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+23
В його смерті винний ЗЕ. Саме він перетворив мобілізацію в АБСУРД

Нема справедливості, одні здорові і не армії, інші хворі і в ній, одні воюють, інші по клубам і ресторанам та подорожам, одні гребуть міліардами, інші бідніють

СПРАВЕДЛИВОСТІ 0. Ніхто не бачить логіки мобілізації і це перетворилось в страх і саботаж
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05.12.2025 11:32 Відповісти
+14
Та вже воно почалося.
У населення на руках зброї - непомірно, кожен хизується своїми "здобутками", як він послав, облаяв, погнав копняком військового.
А при наявності нарізної зброї, ще й кулю не проти всадити, або гранату жбурнути.
Ось, результат розколу в суспільстві України, до якого, до речі, привела чинна влада z-еленої шобли-й*бли!
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05.12.2025 11:36 Відповісти
+11
Заткни пельку мразота.
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05.12.2025 11:37 Відповісти
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05.12.2025 11:31 Відповісти
Та вже воно почалося.
У населення на руках зброї - непомірно, кожен хизується своїми "здобутками", як він послав, облаяв, погнав копняком військового.
А при наявності нарізної зброї, ще й кулю не проти всадити, або гранату жбурнути.
Ось, результат розколу в суспільстві України, до якого, до речі, привела чинна влада z-еленої шобли-й*бли!
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05.12.2025 11:36 Відповісти
Кожен? Та невже? Щось не бачив жодного разу наживо, щоб військових по вулицях ганяли. А військових я бачив чимало, всяких.
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05.12.2025 11:37 Відповісти
Повноваження співробітників ТЦК і СП на час військового стану повинні бути розширені до права затримувати при непред'явленні на їх вимогу військово-облікових документів. При спробі опору повинні мати право затримувати. Патрулі ТЦК повинні бути мінімум парні і мати зброю, навіть автоматичну. Тоді побачимо що заспівають ухилянти.
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05.12.2025 11:51 Відповісти
Не мають вони повноважень затримувати. Але вже давно більшість патрулів має у складі поліціянта, він може затримати.
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05.12.2025 11:53 Відповісти
і військові ветерани були серед тцк і поліціянти, всі навчені, але чомусь не зупинили кров до прибуття медиків...
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05.12.2025 13:59 Відповісти
Ви знаєте, куди саме він його вдарив?
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05.12.2025 14:02 Відповісти
Та ні до"... розколу в суспільстві України,..." намагається привести російська пропаганда і допомагають їй ганебні якщо не просто дурні свідомо чи ще гірше несвідомо такі як ти розповсюджувачі .
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05.12.2025 11:46 Відповісти
Що почнеться?Що ТЦКашники будуть застосовувати зброю проти всякої ухилянтської сволоти і бидла,що ту сволоту захищає?Давно пора.Маятник зараз хитнеться в другу сторону і я єдино що боюсь що військові тепер стріляти будуть без міри і причини...
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05.12.2025 11:43 Відповісти
Я про коментарі нижче.
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05.12.2025 11:44 Відповісти
Ви хочете тут рашку будувати? З приводу маятника спірне твердження, де була його початкова точка і куди він хитається. Зброя то страшна річ і застосування її то завжди процес в обидва боки. Ще громадянської нам до всіх радощів не вистачає тільки.
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05.12.2025 13:18 Відповісти
Шкода, сумно, гірко бачити, як Українці вбивають Українців!
Кому було потрібно зтравити одних з іншими?
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05.12.2025 11:32 Відповісти
Ти звичайний провокатор. Та ще й боягуз.
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05.12.2025 11:39 Відповісти
це вірно але про тебе.....ти сам тричівагітний інвалід пенсіонер???на яких фронтах??
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05.12.2025 11:47 Відповісти
В його смерті винний ЗЕ. Саме він перетворив мобілізацію в АБСУРД

Нема справедливості, одні здорові і не армії, інші хворі і в ній, одні воюють, інші по клубам і ресторанам та подорожам, одні гребуть міліардами, інші бідніють

СПРАВЕДЛИВОСТІ 0. Ніхто не бачить логіки мобілізації і це перетворилось в страх і саботаж
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05.12.2025 11:32 Відповісти
Будь людиною. Тут про смерть воїна а ти смердиш.
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05.12.2025 11:38 Відповісти
Ти не народ точно. Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю.
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05.12.2025 11:58 Відповісти

Ти не народ точно - тобто, якщо я офіційно працюю і плачу усі податки, які йдуть воїнам то я не народ? Тобто мені перестати усе платити і тоді я буду народом?
Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю
Наскільки ви боти тупі, що даже не можете красиво "обісрати" іншого - стільки суперечності в одному речені, що ніхто не може зрозуміти... Виходить що ЗСУ захищає народ, АЛЕ, якщо ти не в ЗСУ то ти не народ
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05.12.2025 12:08 Відповісти
Якщо все що ти тут про себе пишеш правда і крім того ти став на військовий облік і тебе ще не призвали на військову службу, то тебе і твою сім'ю ЗСУ як народ захищає. І про "...Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю...". Варто розуміти що ті хто зараз в ЗСУ це теж народ. І от коли ти пишеш гидоту про тих хто тебе захищає то хто ж ти тоді. Те що ти в своєму першому дописі написав і є гидота, бо навіть адміністратор той допис видалив. А ти бот, бот... Як би я був бот то навіть не звернув би уваги на те що ти пишеш.
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05.12.2025 12:47 Відповісти
Ти як кацап бо тобі "...ваші доказатєльства нє доказатєльства..." Та скоріш за все ти і є кацап Егор Кузнецов бо якби ти був українцем ти був би Єгор. Стосовно співробітників ТЦК то почитай про структуру ТЦК і кому це ТЦК підпорядковується і зрозумієш що вбили саме військового. А якщо поцікавишся більше, то взнаєш що вбили не просто Воїна а і Добру і чесну Людину. І про "...що зграя підозрілих осіб не напала на людину...." - нормальна людина з ножом не ходить.
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05.12.2025 12:12 Відповісти
Одні воюють, а інші "вчаться" у коледжах, університетах, ліцеях на так звані 2, 3, 5,10 освіти, а по суті - платять кеш-бек керівництву закладів освіти, та за кардонами працюють! Іх в Україні ви не знайдете, і на ті уроки вони ніколи не показуються.
Ось правда та "справедливість" всього цього шобла-й*бла!
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05.12.2025 11:39 Відповісти
А "гівняш_іляш" тут як тут. Чума на твоє ухилянтське рило!
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05.12.2025 13:49 Відповісти
Заткни пельку мразота.
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05.12.2025 11:37 Відповісти
Фронт у кацапів кацапчику.
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05.12.2025 12:14 Відповісти
А ти мудолов і мудозвон .
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05.12.2025 11:44 Відповісти
Ну не муч муму Алєксандр.
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05.12.2025 12:15 Відповісти
Не людолов, а ухилянтолов
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05.12.2025 12:00 Відповісти
Сумно. Дуже сумно. Честь маю Воїне.
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05.12.2025 11:35 Відповісти
"...Хватить робити з нас рабів..." сказав прокацапський раб, бо дуже хоче воювати рабом в кацапських ЗС в Європі. Ідіот!!!
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Богдан Свереденко - кремлівський холуй. Фу яка гидота.
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05.12.2025 12:19 Відповісти
Зеленський! ДЕ, на четвертому році війни ВІЙСЬКОВІ ПАТРУЛІ З ЗБРОЄЮ? ДЕ покарання за порушення "комендантської години"? Де штрафні батальйони для тисяч дезертирів? ДЕ оголошення "поза законом" ухилянтів?
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05.12.2025 12:02 Відповісти
Царство Небесне!
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05.12.2025 12:17 Відповісти
армію ізраїльського зразка - де не має людоловів
Так, для інформації.
https://www.isralife.co.il/esli-sazhat-uklonistov-v-tyurmah-ne-hvatit-mest/ Если сажать уклонистов - в тюрьмах не хватит мест
Якщо що, це Ауслендер https://t.me/voinasordoy/5052 перепостив. У проруснявих поглядах його звинуватити важко.
Там у нього про повістки ще цікаво.
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05.12.2025 12:27 Відповісти
******* не лантухи тягати. А тим більше що про армію совка ти нічого не знаєш від слова взагалі. А була вона та недоармія ще гіршою ніж сьогоднішня російська. Єдиною її перевагою було те що її було багато і на це йшла левова частка бюджету, що багато армії в ******** війні не є сильною перевагою. Піди і зроби зараз армію ізраїльського зразка. Ну і ще порадься чи спитай у ізраїльтян про їх "ідеальну" армію. От вони з тебе посміються. Ну і стосовно того хто іде там служити в армію а хто не хоче теж поцікався. Почуєш багато цікавого.
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05.12.2025 12:29 Відповісти
Той що зарізав,надав показання,в яких сказано,що на нього налетіли і бити почали.

«Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: перевіряйте по базі. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю мене 3-4 працівників

у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, як відкриваю двері додому і намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя»

Тепер нехай нададуть відео з боді камер.Поліція то точно має мати відео з таких камер.

https://x.com/life_love_24/status/1996886776276046207/analytics

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05.12.2025 12:23 Відповісти
На морді вбивці слідів побоїв нема. Нема!
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05.12.2025 12:25 Відповісти
А по тілі?І нехай відео з бодікамер покажуть.
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05.12.2025 12:52 Відповісти
Зумисне вбивство війскового під час війни повинно каратись пожиттєвим ув'язненням.
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05.12.2025 12:24 Відповісти
Країна тотальної брехні - піксельних політруків та медіашльондр не заслуговує на перемогу. Брехнею не можна виграти війну . Бо гниле не має майбутнього
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05.12.2025 12:31 Відповісти
Бо гниле не має майбутнього
А по русні й не скажеш.
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05.12.2025 14:06 Відповісти
Яке там майбутнє?)
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05.12.2025 15:27 Відповісти
Зараз у них нічого так справи йдуть. Зємлямі прірастают.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
Дивіться в історичній перспективі . З 1917 року - Московська імперія - тільки втрачає. Зараз черговий цикл розпаду . 1991 - 202... - втрата республік ....
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05.12.2025 15:48 Відповісти
це була провокація зеленого підара і його шобли - спеціально відправили Воїна в ТЦК і підіслали вбивцю...
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05.12.2025 13:48 Відповісти
 
 