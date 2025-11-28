Ексфутболіст "Динамо" Гармаш мобілізований до ЗСУ. Бронювання чи відстрочки він не мав, - Київський ТЦК
Колишній футболіст та гравець збірної України за "Динамо" Денис Гармаш був доставлений в столичний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, оскільки він не мав відстрочки від призову чи бронювання.
Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Ексфутболіст сам обрав підрозділ ЗСУ
"Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", - йдеться у заяві.
У терцентрі зазначили, що Гармаш уже пройшов військово-лікарську комісію, а після неї поспілкувався з рекрутерами Збройних сил України та обрав підрозділ, у якому служитиме.
"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", - додали там.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація про те, що 35-річного ексфутболіста збірної України Гармаша затримали силою і також пропонували можливість вийти з військкомату за $25 тис.
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Гармаш вважається одним зі знакових футболістів "Динамо", у складі якого відіграв 359 матчів у всіх турнірах. На його рахунку також 31 матч за збірну України, включаючи виходи на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років.
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Я ж знаю, що така, як Ви, наволоч, навіть, якщо підуть воювати всі поліціянти, знайде для себе нове виправдання щоб ухилятися від обов'язку захисту своєї країни.
клоун, там менше 25% таких. а 75% це цивільні.
Який Гармаш погодився заплатити щоб його не бусифікували в піхоту під Покровськ, а дозволили "обрати підрозділ" де-небуть в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=hxmxuxxcvkk "Зірковий шлях" і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже не має навіть мінімальної військової підготовки.
"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий. Джерело: https://censor.net/ua/v3348355
Це йому такий привілей, за те що в збірній грав?)