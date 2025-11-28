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Новини Мобілізація в Україні
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Ексфутболіст "Динамо" Гармаш мобілізований до ЗСУ. Бронювання чи відстрочки він не мав, - Київський ТЦК

Ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізовано

Колишній футболіст та гравець збірної України за "Динамо" Денис Гармаш був доставлений в столичний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, оскільки він не мав відстрочки від призову чи бронювання. 

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Ексфутболіст сам обрав підрозділ ЗСУ

"Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", - йдеться у заяві.

У терцентрі зазначили, що Гармаш уже пройшов військово-лікарську комісію, а після неї поспілкувався з рекрутерами Збройних сил України та обрав підрозділ, у якому служитиме.

"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо громадянин до цього часу не оновив облікові дані й не з’явився в ТЦК – він безвідповідальна людина, - Решетилова

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація про те, що 35-річного ексфутболіста збірної України Гармаша затримали силою і також пропонували можливість вийти з військкомату за $25 тис.

  • Гармаш вважається одним зі знакових футболістів "Динамо", у складі якого відіграв 359 матчів у всіх турнірах. На його рахунку також 31 матч за збірну України, включаючи виходи на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" Рудька затримали на спробі втекти за кордон, - ЗМІ (оновлено)

Денис Гармаш - ексгравця Динамо мобілізував ТЦК

Автор: 

Київ (20860) футболіст (149) мобілізація (3440) ТЦК та СП (1198)
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Топ коментарі
+20
Воюй та бережись, хлопче!
повертайся переможцем із щитом !

.
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28.11.2025 16:16 Відповісти
+17
головне що мусора заброньовані..вони ж не навчені воювати ..не те що футболісти, інженери, вчителі ..
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28.11.2025 16:16 Відповісти
+16
Мусора, говорите? Когда вам сегодня вечером на улице дадут п**** ды, отберут телефон и лопатник, я посмотрю, Как вы утирая сопли, подойдите жаловаться этим самым мусорам. При всём Том негативе, который однозначно в полиции есть.
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28.11.2025 16:18 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Воюй та бережись, хлопче!
повертайся переможцем із щитом !

.
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28.11.2025 16:16 Відповісти
Сьогодні місце в окопі найважливіше в країні! Немає більш важливої роботи ніж війна з ворогом!
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28.11.2025 16:20 Відповісти
Скажеш це економіці і всьому іншому що забезпечує військо.
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28.11.2025 16:28 Відповісти
Економіки не існує без держави. Якщо ми не можемо зберегти державу, це буде вже не наша економіка. Хочеш працювати на росіян, так і скажи що бережеш рабів для путіна!
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28.11.2025 16:30 Відповісти
Війна без економіки неможлива, дебіле.
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28.11.2025 16:32 Відповісти
Ну - футболісти ані до економіки, ані до забеспечення війська не мають відношенння. Хібащо вони донатять на це великі гроші з власного заробітку.
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28.11.2025 16:37 Відповісти
Дебіл не осознає, що він дебіл
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28.11.2025 19:38 Відповісти
то тоді що, припинити воювати і займатися економікою?
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28.11.2025 21:23 Відповісти
Є закон про мобілізацію - так першим пунктом є наказ презедента про перевід фінансово-економічних ріьок на військові рійки( такого наказу просто не існує від гниди) . Потім йде призов всіх тих хто давав присягу на вірність України( мусора,сбу, судді, прокурори....., держслужбовці всіх рівней і тіки потім, у останню чергу, звичайні громадяни). З всього того закону зеленский з своїми шакалами бусіфікує насильницько тіки звичайних, котрі не давали жодної присяги.
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28.11.2025 18:16 Відповісти
А ну-ка посилання, в якому нормативному акті прописаний такий порядок?
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28.11.2025 19:37 Відповісти
А ну ка користуйся нетом. Я тобі нічого не аинен.
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28.11.2025 21:08 Відповісти
Типова відповідь довбня з ботоферми...
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28.11.2025 21:29 Відповісти
Їди нах.
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29.11.2025 04:10 Відповісти
ти дурачок? просто скопіюй 28.11.2025 18:16 цей весь пост і загугли, і тобі все розкажуть
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29.11.2025 07:52 Відповісти
Ой, шо же дєлать, ніколи такого не було і ось знову!
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28.11.2025 17:11 Відповісти
Ти ж наразі саме в цьому, найважливішему місці в країні?
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28.11.2025 19:34 Відповісти
саме там
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28.11.2025 19:40 Відповісти
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28.11.2025 19:49 Відповісти
головне що мусора заброньовані..вони ж не навчені воювати ..не те що футболісти, інженери, вчителі ..
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28.11.2025 16:16 Відповісти
Чому Ви не йшли служити до поліції?

Я ж знаю, що така, як Ви, наволоч, навіть, якщо підуть воювати всі поліціянти, знайде для себе нове виправдання щоб ухилятися від обов'язку захисту своєї країни.
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28.11.2025 16:28 Відповісти
Do dupy тебе, ухилянтська гнидо!
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28.11.2025 16:50 Відповісти
Де відповідь на питання,падло?
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28.11.2025 17:40 Відповісти
Слово "мусор" походить з двох джерел: від абревіатури МУС (Московський Уголовний Сиск) або МУР (Московський Уголовний Розыск) та від єврейського слова "мосер" (стукач). Спочатку абревіатура використовувалася для позначення працівників кримінального розшуку, які самі її скоротили. Згодом, завдяки негативному контексту, слово набуло зневажливого значення, яке зараз використовується для позначення поліцейських.
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28.11.2025 16:45 Відповісти
Щось чув, про Лють, Сафарі, Еней, Корд та інші підрозділи які воюють? Так це ж мусора? В нац.гвардія теж мусора? Вони ж до МВС відносяться?
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Это другое!
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28.11.2025 17:33 Відповісти
У цих підрозділах крім поліціянтів більшість звичайних громадян.
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28.11.2025 17:50 Відповісти
Які стали поліціянтами. Отримавши поліцейські посвідчення та звання.
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29.11.2025 12:08 Відповісти
Ні, поліціянтами не стали. Це нацгвардійці. Так, підлеглі МВС як поліція, ДСПС, ДСНС тощо. Ви ж прикордонників або пожежників не називаєте поліціянтами?
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29.11.2025 13:47 Відповісти
Я за Лють зараз кажу, Сафарі, Хижак, Єней та інш.
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30.11.2025 15:10 Відповісти
Мусора обучены не воевать, а ловить тех, кто уклоняется от войны. Так было всегда и везде, от царской срасии до сралинского ссср и от гитлерской Германии до США времен вьетнамской войны.
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28.11.2025 17:32 Відповісти
Мусора, говорите? Когда вам сегодня вечером на улице дадут п**** ды, отберут телефон и лопатник, я посмотрю, Как вы утирая сопли, подойдите жаловаться этим самым мусорам. При всём Том негативе, который однозначно в полиции есть.
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28.11.2025 16:18 Відповісти
Жаловаться может и пойдут, но толку от этого будет не много.
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28.11.2025 16:20 Відповісти
Ну ти порівняв, є мусора, а є воїни сил оборони.
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28.11.2025 16:45 Відповісти
скільки відсотків поліцейських і нацгвардійців воюють у "Люті", "Хижаку", "Корді" ???
клоун, там менше 25% таких. а 75% це цивільні.
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29.11.2025 07:54 Відповісти
А коли мене на вулиці будуть вбивати я повинен подзвонити на 112 і чикати на вибір-або своєї смерті,або приїзду поліції через 5-10хв.Може проблема в тому що у нас заборонили свій особистий захист і передали його державі?Але тут все просто-люди які будуть мати право на свій особистий захист своєю особистою зброєю можуть об'єднатись для свого захисту від посягань держави.А влада завжди буде охороняти своє право на застосуванні сили проти народу.Але в державі може запровадититись диктатура за допомогою Поліції,ДБР,СБУ.Скажи мені розумнику- Який закон в державі прямо говорить про можливість народу себе захистити перед порушенням громадянських свобод?
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28.11.2025 16:38 Відповісти
когда Вас,не дай бог,убивать будут-тут все средства хороши.у меня с собой постоянно такой маааленький ножичек.швейцарский.хитрый.в сумке. а в машине-небольшая удочка.см.70.с поплавком.завернута в скотч.8 мм.арматуры.все от Вас зависит
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28.11.2025 22:16 Відповісти
Я не живу в країні розових поні,в нас з тим ситуація плачевна.Недавно,боюсь помилитсь,Апеляційний чи Верховний суд став на сторону чоловіка який захистив з допомогою мисливської рушниці себе і дружину проти трьох які вдерлись до приватного будинку били його і жінку.Суд першої інстанції навіть не взяв до уваги що він захищав себе на своїй території.Винесли йому вирок-Замах на вбивство!!!Ніби справедливість востержествувала,але уявіть собі ситуацію коли б чоловік просто перестав боротись за справедливість і просто змирився з вироком суду першої інстанції.( https://www.instagram.com/reel/DP5xuDOkzcM/ )
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29.11.2025 01:05 Відповісти
В 90-х, поцупили в мого чоловіка старий велосипед Україна. Сталась халепа. Мєнти спіймали злодія і він їм раз на тиждень здавав, що де вкрав. І розкриття збільшувалось, і злодія шанували, навіть пригощали. Прийшли до нас мєнти, ощасливили новиною і запросили чоловіка на упізнання велосипеда. Там запитали чи він не проти завести відділок до ресторану. Прикинувши економічну доцільність, ми вирішили, а ну його, сам велосипед. Далі браві охоронці порядку ловили чоловіка, аби віддати йому той велосипед і закрити справу.
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28.11.2025 17:02 Відповісти
Где ты в Украине мусаров видел? Ты хоть знаешь происхождение этого слова на слэнге? К ментам бегут терпилы вроде тебя.
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28.11.2025 17:05 Відповісти
Игорёша. Я в этой жизни знаю и умею столько что тебе и не снилось. А теперь ближе к телу."мусор". Сленговое название Московской сыскной полиции, дореволюционных времён.МУС-Московский уголовный сыск. Есть ещё"месер", по-моему на идише."предатель". А теперь к делу. Какая бы ни была наша полиция-она к вышеозначенному никакого отношения не имеет. Разве что она не нравится таким как ты. Но это я думаю личное). Приходилось в каталажке сидеть? ИВС? СИЗО? Зона? Живи по совести-и всё будет в порядке.
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28.11.2025 18:25 Відповісти
коли в 22 році кацапи наближалися, то мусорва тікала на захід колонами більшими чим кацапські війська посилали. Так от, рівень злочинності без мусорів впав в 4-5 раз. а коли мусора почали повертатися, повернулась і злочинніст.
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29.11.2025 07:58 Відповісти
Усіх ментів на фронт. Толку з них ноль
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28.11.2025 16:21 Відповісти
Здається, ти собі накаркав...
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28.11.2025 16:26 Відповісти
А з тебе який толк?
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28.11.2025 19:44 Відповісти
Скоріш за все, правда тут лише у вимаганні хабаря в 25 тисяч.
Який Гармаш погодився заплатити щоб його не бусифікували в піхоту під Покровськ, а дозволили "обрати підрозділ" де-небуть в Києві.
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28.11.2025 16:26 Відповісти
Про БЗВП щось чув, чи ти думаєш з ТЦК відразу на війну відправляють.
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28.11.2025 16:50 Відповісти
Братовий однокласник в 2022р повернувся з Польщі, щоб воювати. Через місяць загинув.
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28.11.2025 17:05 Відповісти
Зараз обов'язкове проходження БЗВП для всіх. 45 днів
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29.11.2025 12:03 Відповісти
Слухи, що тих, кого спіймали на кордоні, вчать дуже швидко.
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05.12.2025 18:37 Відповісти
Ну, вже ж хоча б ексфутболістів не чіпали, тварюки...
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28.11.2025 16:28 Відповісти
Теоретично, спортсмени мають мати хороше здоров'я. Отже, можуть краще воювати.
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28.11.2025 17:06 Відповісти
А чим фермер чи водій чи слюсар гірший за хвудболіста?
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28.11.2025 17:52 Відповісти
А с каких ****? Шоб экс футболистов не трогать?
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28.11.2025 18:27 Відповісти
весь професійний футбол треба припинити на час війни та познімату усю броню!
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28.11.2025 20:49 Відповісти
Ну, в через скільки днів його відпустять? Козловський теж саме мобілізувався, правда ні дня на фронті не був.
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28.11.2025 16:30 Відповісти
а чому доблєсні мусора не пов'язали того, хто "пропонували можливість вийти з військкомату за $25 тис. Джерело: https://censor.net/ua/n3587574"?..
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28.11.2025 16:33 Відповісти
Так а це було насправді, чи просто вкид?
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28.11.2025 16:38 Відповісти
Побрехеньки тцк прочитали. Тепер цікаво скільки Гармаш заплатить.
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28.11.2025 16:41 Відповісти
Він звісно може бути,як інші артисти,або сам піти воювати,якщо хоче.Або відкутися.
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28.11.2025 16:44 Відповісти
Та хайп це все дешевий. За згодою самого Гармаша.
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28.11.2025 16:51 Відповісти
Козловський дивитися на гармаша і отже тихо)))
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Ярмола - наступний?
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28.11.2025 17:06 Відповісти
Пікалов та кошовий в своїх ратних трудах вже даже по ордену заслужили, а Гармаш, що - гірший за них?
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28.11.2025 17:13 Відповісти
Ну и *********.. такими двумя можно перекрыть все дыры на Покровском направлении
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28.11.2025 18:29 Відповісти
Поки що розраховуємо на одне їбло, бо лисий заявив, що поки що не збирається боронити Україну зі зброєю в руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=hxmxuxxcvkk "Зірковий шлях" і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже не має навіть мінімальної військової підготовки.

"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий. Джерело: https://censor.net/ua/v3348355
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28.11.2025 19:09 Відповісти
а після неї поспілкувався з рекрутерами Збройних сил України та обрав підрозділ, у якому служитиме

Це йому такий привілей, за те що в збірній грав?)
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28.11.2025 17:34 Відповісти
Щось в соцмережах по Найвеличнішого не те написав?
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28.11.2025 17:49 Відповісти
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28.11.2025 17:55 Відповісти
Там біля ОПи Єрмак безробітний вештається. Фас.
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28.11.2025 23:59 Відповісти
тцк шніки хотіли 25 тисяч баксів. що на це каже поліція, дбр, сбу? це ж вимагання хабаря як мінімум а по факту - зрив мобілізації і підрив довіри до армії і держави, тобто диверсія на користь рашки.
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29.11.2025 08:01 Відповісти
 
 