Экс-футболист "Динамо" Гармаш мобилизован в ВСУ. Бронирования или отсрочки у него не было, - Киевский ТЦК
Бывший футболист и игрок сборной Украины за "Динамо" Денис Гармаш был доставлен в столичный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, поскольку у него не было отсрочки от призыва или бронирования.
Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Экс-футболист сам выбрал подразделение ВСУ
"Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", - говорится в заявлении.
В терцентре отметили, что Гармаш уже прошел военно-врачебную комиссию, а после нее пообщался с рекрутерами Вооруженных сил Украины и выбрал подразделение, в котором будет служить.
"Жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили там.
Что предшествовало
- Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что 35-летнего экс-футболиста сборной Украины Гармаша задержали силой и также предлагали возможность выйти из военкомата за $25 тыс.
-
Гармаш считается одним из знаковых футболистов "Динамо", в составе которого отыграл 359 матчей во всех турнирах. На его счету также 31 матч за сборную Украины, включая выходы на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
