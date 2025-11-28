РУС
Экс-футболист "Динамо" Гармаш мобилизован в ВСУ. Бронирования или отсрочки у него не было, - Киевский ТЦК

Экс-футболист "Динамо" Денис Гармаш мобилизован

Бывший футболист и игрок сборной Украины за "Динамо" Денис Гармаш был доставлен в столичный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, поскольку у него не было отсрочки от призыва или бронирования. 

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Экс-футболист сам выбрал подразделение ВСУ

"Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", - говорится в заявлении.

В терцентре отметили, что Гармаш уже прошел военно-врачебную комиссию, а после нее пообщался с рекрутерами Вооруженных сил Украины и выбрал подразделение, в котором будет служить.

"Жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если гражданин до сих пор не обновил учетные данные и не явился в ТЦК – он безответственный человек, - Решетилова

Что предшествовало

  • Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что 35-летнего экс-футболиста сборной Украины Гармаша задержали силой и также предлагали возможность выйти из военкомата за $25 тыс.

  • Гармаш считается одним из знаковых футболистов "Динамо", в составе которого отыграл 359 матчей во всех турнирах. На его счету также 31 матч за сборную Украины, включая выходы на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-воротаря "Динамо" и "Шахтера" Рудько задержали при попытке бежать за границу, - СМИ (обновлено)

Денис Гармаш - экс-игрок Динамо мобилизован ТЦК

Киев (26405) футболист (170) мобилизация (2961) ТЦК (824)
Воюй та бережись, хлопче!
повертайся переможцем із щитом !

28.11.2025 16:16 Ответить
Сьогодні місце в окопі найважливіше в країні! Немає більш важливої роботи ніж війна з ворогом!
28.11.2025 16:20 Ответить
Скажеш це економіці і всьому іншому що забезпечує військо.
28.11.2025 16:28 Ответить
Економіки не існує без держави. Якщо ми не можемо зберегти державу, це буде вже не наша економіка. Хочеш працювати на росіян, так і скажи що бережеш рабів для путіна!
28.11.2025 16:30 Ответить
Війна без економіки неможлива, дебіле.
28.11.2025 16:32 Ответить
головне що мусора заброньовані..вони ж не навчені воювати ..не те що футболісти, інженери, вчителі ..
28.11.2025 16:16 Ответить
Чому Ви не йшли служити до поліції?

Я ж знаю, що така, як Ви, наволоч, навіть, якщо підуть воювати всі поліціянти, знайде для себе нове виправдання щоб ухилятися від обов'язку захисту своєї країни.
28.11.2025 16:28 Ответить
Мусора, говорите? Когда вам сегодня вечером на улице дадут п**** ды, отберут телефон и лопатник, я посмотрю, Как вы утирая сопли, подойдите жаловаться этим самым мусорам. При всём Том негативе, который однозначно в полиции есть.
28.11.2025 16:18 Ответить
Жаловаться может и пойдут, но толку от этого будет не много.
28.11.2025 16:20 Ответить
Про "мусоров" частіше за все згадують ортодоксальні ухилянти, які голосували за "слуг".
Про хлопців, яки воюють у "Люті", "Хижаку", "Корді" - вони не чули...
28.11.2025 16:23 Ответить
Усіх ментів на фронт. Толку з них ноль
28.11.2025 16:21 Ответить
А який толк із депутатів, міністрів, учасників "Картелю-95", мерів, податківців, митників...???
28.11.2025 16:25 Ответить
Здається, ти собі накаркав...
28.11.2025 16:26 Ответить
Скоріш за все, правда тут лише у вимаганні хабаря в 25 тисяч.
Який Гармаш погодився заплатити щоб його не бусифікували в піхоту під Покровськ, а дозволили "обрати підрозділ" де-небуть в Києві.
28.11.2025 16:26 Ответить
Ну, вже ж хоча б ексфутболістів не чіпали, тварюки...
28.11.2025 16:28 Ответить
Ну, в через скільки днів його відпустять? Козловський теж саме мобілізувався, правда ні дня на фронті не був.
28.11.2025 16:30 Ответить
а чому доблєсні мусора не пов'язали того, хто "пропонували можливість вийти з військкомату за $25 тис. Джерело: https://censor.net/ua/n3587574"?..
28.11.2025 16:33 Ответить
надеюсь , что шидоту с 95 квартала тоже в окопы пошлют и будем воевать до последнего шида
28.11.2025 16:33 Ответить
 
 