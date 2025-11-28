Экс-футболист "Динамо" Гармаш мобилизован в ВСУ. Бронирования или отсрочки у него не было, - Киевский ТЦК

Бывший футболист и игрок сборной Украины за "Динамо" Денис Гармаш был доставлен в столичный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, поскольку у него не было отсрочки от призыва или бронирования.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Экс-футболист сам выбрал подразделение ВСУ

"Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", - говорится в заявлении.

В терцентре отметили, что Гармаш уже прошел военно-врачебную комиссию, а после нее пообщался с рекрутерами Вооруженных сил Украины и выбрал подразделение, в котором будет служить.

"Жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили там.

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что 35-летнего экс-футболиста сборной Украины Гармаша задержали силой и также предлагали возможность выйти из военкомата за $25 тыс.

Гармаш считается одним из знаковых футболистов "Динамо", в составе которого отыграл 359 матчей во всех турнирах. На его счету также 31 матч за сборную Украины, включая выходы на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

