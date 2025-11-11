РУС
Если гражданин до сих пор не обновил учетные данные и не явился в ТЦК - он безответственный человек, - Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова считает безответственными тех украинских граждан, которые до сих пор не обновили свои военно-учетные данные и не подготовились к возможной мобилизации.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Военный учет

Так, омбудсмен назвала "очень странным" тот факт, что на четвертом году всеобщей мобилизации военнообязанные "шокированы тем, что их мобилизуют или что ТЦК и СП имеют к ним вопросы".

"Если до сих пор вы не обновили учетные данные, не выбрали подразделение, в котором будете проходить службу, сами не явились в ТЦК, не подготовились к тому, что в любой момент можете встать в строй, и не завершили все свои гражданские дела — вы не только правонарушитель и безответственный гражданин. Вы — безответственный человек, которому плевать на своих родных", — подчеркнула она.

По ее словам, в случае мобилизации такого человека проблемы с его "больной головой" переходят на головы чиновников и командиров, которые должны их решать.

Мобилизация многодетного отца

Решетилова привела пример отца четырех несовершеннолетних детей, который с 2022 года ни разу не явился в ТЦК, чтобы обновить данные, из-за чего попал в розыск и был мобилизован.

"Да, у него есть законное право на отсрочку, которое просто нужно подтвердить документально. И теперь куча людей должны включиться и потратить время для его освобождения. Таких случаев множество. Это колоссальная трата ресурсов государства там, где их и так катастрофически не хватает", - пояснила омбудсмен.

При этом она отметила, что считает плохой и антигуманной практикой исчезновение военнообязанных из связи после доставки их в ТЦК. По ее словам, отсутствие связи с родными — это одна из причин большого количества СОЧ.

Военный омбудсмен Решетилова о мобилизации в Украине
+19
я не лікар, але діагноз очевидний - зелена мразота
11.11.2025 16:53 Ответить
+10
Це вже схоже на совок головного мозку.
11.11.2025 16:54 Ответить
+8
Бгг... Рєшєтілова, в якій бригаді чоловік і сини?
11.11.2025 16:56 Ответить
я не лікар, але діагноз очевидний - зелена мразота
11.11.2025 16:53 Ответить
В коментах дивлюся лише зборище ухилянтів,які ж ви м.....ні,вам влада не така,вам конституція не така, тільки за свої сраки і турбуєтесь,ви просто огидні,але дивлячись за кого ви тут топите,то жоден з вас не спитав, - а де ж Пєтіни дітки,як їм там в Лондоні,чи не тривожно,що сикотно у божка свого спитати?
P.S. Але тут і адміни у Пєті на зарплаті, так що я даремно пишу, видалять і забанять, тільки не за порушення правил чату, в за те,що посмів проти "найвеличнішого" щось написати, дякую за увагу!
11.11.2025 17:28 Ответить
А ті , хто виїхав за кордон і спокійно там живуть - як вони називаються ?
11.11.2025 16:53 Ответить
Діаспора
11.11.2025 16:54 Ответить
Генофонд!
11.11.2025 17:05 Ответить
Решетілова , до них , немає запитань ?
11.11.2025 17:09 Ответить
Ви нє панімаєтє...
11.11.2025 17:11 Ответить
Везунчики.
11.11.2025 17:08 Ответить
Виборці Зеленського.
11.11.2025 17:28 Ответить
11.11.2025 16:53 Ответить
Міндіч з кагалом лідора самі відповідальні,слів нема одни матюки!
11.11.2025 16:53 Ответить
громадяни Україні не шоковані що Зеля та його команда краде у держави
11.11.2025 16:53 Ответить
А если человек не хочет идти на войну, тогда как? Это его право не воевать и всё тут.
11.11.2025 16:54 Ответить
Ти в Армії служив?
11.11.2025 17:12 Ответить
ні
11.11.2025 17:15 Ответить
Чому?
11.11.2025 17:40 Ответить
Нет у него такого права. Человек, особенно мужчина - раб государства (в самом буквальном смысле, ну назвали его "военнообязанный", а не "раб") и обязан воевать, платить налоги, и т.д. Варианта "не хочу" не предусмотрено.
(если что, отказаться от службы "по религиозным причинам" можно только в мирное время)
11.11.2025 17:14 Ответить
бредятину не пишите - если человек не хочет, никакое государство его не заставит!
11.11.2025 17:16 Ответить
Аналогичный вопрос - а если человек в принципе не хочет выполнять законы? Это его право не выполнять их?
А если человек в принципе не хочет платить налоги - это его право не платить их?
А если человек не хочет оплачивать вятый в магазине товар - это его право не оплачивать?
И много аналогичных "если".
11.11.2025 17:21 Ответить
Це вже схоже на совок головного мозку.
11.11.2025 16:54 Ответить
вона перевіряла, в зєліной же ж оп-і, включно з найвеличнішим, всі дані обновили? ну шо ж так!!
11.11.2025 16:56 Ответить
"Суровиє годи прахооодят в баях за свабоооду страниии, за німі другіє пріхоооодят, ані будут тожеее трудниии"
11.11.2025 16:56 Ответить
Дорослій, впевненій в собі і психічно здоровій людині насрати, якої про неї думки незнайомі люди
11.11.2025 16:56 Ответить
Бгг... Рєшєтілова, в якій бригаді чоловік і сини?
11.11.2025 16:56 Ответить
Ні в якій вони за кордоном, в ви дурні воюйте за масштабну корупцію, за трирівневі захисти, за свавілля тцк, і за оцих мразот зелених.
11.11.2025 17:01 Ответить
Чому за кордоном? У них бронь, вони актори цирку.
11.11.2025 17:07 Ответить
Ви знаєте, я оце гімно на вентилятор накинув, але якось внутрішньо чекав, шо хтось напише "та ти шо, діти маленькі, а чоловік воює\воював". Бо я насправді нічо про них не знаю. Ну почекаємо трохи. Може я не правий і доведеться вибачатись.
11.11.2025 17:15 Ответить
Ну якщо так, то чорт який сидить в тцк з 22 року , сраку тре, і бумажки перекладає, то теж "воює" виходить? + Убд в нього ще може бути (за який хер?)
11.11.2025 17:18 Ответить
Так, давайте поговоримо про базові речі, такі як права людини. Бусифікація, що характеризується незаконним позбавленням волі і силовими методами примусу - це незаконно. Більше того, якщо такі дії скоюються військовослужбовцями, то це взагалі воєнний злочин; і місце цим злочинцям - на лаві підсудних у Гаазі.
11.11.2025 16:56 Ответить
О! Знову винну в усіх бідах ухилянти! А в як отой ухілес міндич виїхав з країни?! Тцк нічого не чула і не бачило, чи він вище всіх а всі хто на війні кріпаки? Ох я думаю цих мерзот просто будуть вішати біля вр
11.11.2025 17:00 Ответить
При цьому вона зауважила, що вважає поганою та антигуманною практикою зникнення військовозобов'язаних зі зв'язку після доставлення їх до ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3584457
- в кацапів навчились новоязу ? Чому не написати , що це просто незаконно і порушує права людини ?
11.11.2025 17:00 Ответить
А громадянин який забронювався, вкрав державні кошти призначені на оборону і спокійно виїхав за кордон ті відповідальні чи ні?
11.11.2025 17:02 Ответить
ти. бабо , подивися скільки міндічів позйобувало за кордон, таке враження що прикордонників не існує, поставте перелаз та ІДІТЬ У СРАКУ - буцім мени всраті
11.11.2025 17:03 Ответить
Війна в Україні з 14го року, я нагадую. Тож ваш президент , який *** клав на повістки і цього не соромився, а публічно поо це казав, з ваших же слів "безвідповідальна людина, якій плювати на рідних" ще й з "хворою головою"?
Ви обережніше з таким, воно злопам'ятне та легко ображається. 😁
11.11.2025 17:06 Ответить
Аби ти оновила і твої родичі. А ще краще, щоб твої родичі були на передовій
11.11.2025 17:06 Ответить
Її чоловік військовослужбовець.
11.11.2025 17:26 Ответить
Барбершопний воїн?
11.11.2025 17:40 Ответить
Ай-я-яй, ну пристыдила так пристыдила теперь замученные совестью потенциальные призывники как ломанутся в ТЦК, отбоя не будет...
11.11.2025 17:23 Ответить
Повилазили сцикуни!
11.11.2025 17:23 Ответить
Просто він діє так, як заклало в нього феміністичне суспільство.
11.11.2025 17:25 Ответить
 
 