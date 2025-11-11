Если гражданин до сих пор не обновил учетные данные и не явился в ТЦК - он безответственный человек, - Решетилова
Военный омбудсмен Ольга Решетилова считает безответственными тех украинских граждан, которые до сих пор не обновили свои военно-учетные данные и не подготовились к возможной мобилизации.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Военный учет
Так, омбудсмен назвала "очень странным" тот факт, что на четвертом году всеобщей мобилизации военнообязанные "шокированы тем, что их мобилизуют или что ТЦК и СП имеют к ним вопросы".
"Если до сих пор вы не обновили учетные данные, не выбрали подразделение, в котором будете проходить службу, сами не явились в ТЦК, не подготовились к тому, что в любой момент можете встать в строй, и не завершили все свои гражданские дела — вы не только правонарушитель и безответственный гражданин. Вы — безответственный человек, которому плевать на своих родных", — подчеркнула она.
По ее словам, в случае мобилизации такого человека проблемы с его "больной головой" переходят на головы чиновников и командиров, которые должны их решать.
Мобилизация многодетного отца
Решетилова привела пример отца четырех несовершеннолетних детей, который с 2022 года ни разу не явился в ТЦК, чтобы обновить данные, из-за чего попал в розыск и был мобилизован.
"Да, у него есть законное право на отсрочку, которое просто нужно подтвердить документально. И теперь куча людей должны включиться и потратить время для его освобождения. Таких случаев множество. Это колоссальная трата ресурсов государства там, где их и так катастрофически не хватает", - пояснила омбудсмен.
При этом она отметила, что считает плохой и антигуманной практикой исчезновение военнообязанных из связи после доставки их в ТЦК. По ее словам, отсутствие связи с родными — это одна из причин большого количества СОЧ.
