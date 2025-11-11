Якщо громадянин до цього часу не оновив облікові дані й не з’явився в ТЦК – він безвідповідальна людина, - Решетилова
Військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає безвідповідальними тих українських громадян, які досі не оновили свої військово-облікові дані та не підготувалися до можливої мобілізації.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Військовий облік
Так, омбудсменка назвала "дуже дивним" той факт, що на четвертому році загальної мобілізації військовозобовʼязані "шоковані, що їх мобілізують чи що ТЦК та СП мають до них питання".
"Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, у якому будете проходити службу, самі не з’явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій, і не завершили всі свої цивільні справи — ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви — безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних", - наголосила вона.
За її словами, у разі мобілізації такої людини проблеми з її "хворої голови" переходять на голови посадовців і командирів, які повинні їх розв’язувати.
Мобілізація багатодітного батька
Решетилова навела приклад батька чотирьох неповнолітніх дітей, який з 2022 року жодного разу не з’явився до ТЦК, щоб оновити дані, через що потрапив у розшук і був мобілізований.
"Так, у нього є законне право на відстрочку, яке просто треба підтвердити документально. І тепер купа людей мають включитися й витратити час для його звільнення. Таких випадків безліч. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає", - пояснила омбудсманка.
При цьому вона зауважила, що вважає поганою та антигуманною практикою зникнення військовозобов'язаних зі зв’язку після доставлення їх до ТЦК. За її словами, відсутність зв’язку із рідними — це одна з причини великої кількості СЗЧ.
P.S. Але тут і адміни у Пєті на зарплаті, так що я даремно пишу, видалять і забанять, тільки не за порушення правил чату, в за те,що посмів проти "найвеличнішого" щось написати, дякую за увагу!
(если что, отказаться от службы "по религиозным причинам" можно только в мирное время)
А если человек в принципе не хочет платить налоги - это его право не платить их?
А если человек не хочет оплачивать вятый в магазине товар - это его право не оплачивать?
И много аналогичных "если".
- в кацапів навчились новоязу ? Чому не написати , що це просто незаконно і порушує права людини ?
Ви обережніше з таким, воно злопам'ятне та легко ображається. 😁
то есть как инвалид без ног не обновился и попал на фронт