УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20825 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні Військовий облік
8 801 64

Якщо громадянин до цього часу не оновив облікові дані й не з’явився в ТЦК – він безвідповідальна людина, - Решетилова

військовий облік

Військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає безвідповідальними тих українських громадян, які досі не оновили свої військово-облікові дані та не підготувалися до можливої мобілізації.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Військовий облік

Так, омбудсменка назвала "дуже дивним" той факт, що на четвертому році загальної мобілізації військовозобовʼязані "шоковані, що їх мобілізують чи що ТЦК та СП мають до них питання".

"Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, у якому будете проходити службу, самі не з’явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій, і не завершили всі свої цивільні справи — ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви — безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед військовослужбовців ТЦК трапляються самогубства, - військова омбудсменка Решетилова

За її словами, у разі мобілізації такої людини проблеми з її "хворої голови" переходять на голови посадовців і командирів, які повинні їх розв’язувати.

Мобілізація багатодітного батька

Решетилова навела приклад батька чотирьох неповнолітніх дітей, який з 2022 року жодного разу не з’явився до ТЦК, щоб оновити дані, через що потрапив у розшук і був мобілізований.

"Так, у нього є законне право на відстрочку, яке просто треба підтвердити документально. І тепер купа людей мають включитися й витратити час для його звільнення. Таких випадків безліч. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає", - пояснила омбудсманка.

При цьому вона зауважила, що вважає поганою та антигуманною практикою зникнення військовозобов'язаних зі зв’язку після доставлення їх до ТЦК. За її словами, відсутність зв’язку із рідними — це одна з причини великої кількості СЗЧ.

Читайте також: Ветерана ЗСУ та військового Нацгвардії вдалося повернути з ТОТ Луганщини: один з них був у рабстві. ВIДЕО

Військова омбудсменка Решетилова про мобілізацію в Україні
Військова омбудсменка Решетилова про мобілізацію в Україні

Автор: 

військовий обов’язок (96) мобілізація (3420) Решетилова Кобилинська Ольга (85) військовий облік (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
я не лікар, але діагноз очевидний - зелена мразота
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
+28
Дорослій, впевненій в собі і психічно здоровій людині насрати, якої про неї думки незнайомі люди
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
+28
Бгг... Рєшєтілова, в якій бригаді чоловік і сини?
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я не лікар, але діагноз очевидний - зелена мразота
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
В коментах дивлюся лише зборище ухилянтів,які ж ви м.....ні,вам влада не така,вам конституція не така, тільки за свої сраки і турбуєтесь,ви просто огидні,але дивлячись за кого ви тут топите,то жоден з вас не спитав, - а де ж Пєтіни дітки,як їм там в Лондоні,чи не тривожно,що сикотно у божка свого спитати?
P.S. Але тут і адміни у Пєті на зарплаті, так що я даремно пишу, видалять і забанять, тільки не за порушення правил чату, в за те,що посмів проти "найвеличнішого" щось написати, дякую за увагу!
показати весь коментар
11.11.2025 17:28 Відповісти
Та людям пофіг, що в тебе курячий чи індичий, а в голові справді як у курки.
показати весь коментар
11.11.2025 17:49 Відповісти
Не тобі тупому невігласу давати оцінку моїм розумовим здібностям, я мав чудову освіту і кар'єру, коли я був читачем цензору ти хоч би до садочку ходив!
показати весь коментар
11.11.2025 21:27 Відповісти
А де ж діти Зешобли?, Скільки маміних квіточок по Европах да Америках ховаються від війська, чи не тривожно їм там, що сикотно у божка піськограя свого спитати?
показати весь коментар
11.11.2025 17:56 Відповісти
Найбільша помилка це створювати кумирів з можновладців,їх необхідно лише критикувати, притягувати до відповідальності,і змінювати тих, хто не виконав обіцянок, нажаль у нас військовий час!(((
показати весь коментар
11.11.2025 21:32 Відповісти
Не треба дякувати. Йди отримуй свої копійки за висер у бригадного.
показати весь коментар
11.11.2025 18:15 Відповісти
Я маю пенсію,так що твої заробітки в телеграмі мене не цікавлять))
показати весь коментар
11.11.2025 21:28 Відповісти
Звісно маєш. Як розумово відсталий.
показати весь коментар
12.11.2025 01:15 Відповісти
Розуміло відсталі твої батьки,коли таке недолуге по-п'яні в бур'янах за клубом випадково струганули!)))
показати весь коментар
13.11.2025 18:00 Відповісти
А ті , хто виїхав за кордон і спокійно там живуть - як вони називаються ?
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
Діаспора
показати весь коментар
11.11.2025 16:54 Відповісти
Генофонд!
показати весь коментар
11.11.2025 17:05 Відповісти
Решетілова , до них , немає запитань ?
показати весь коментар
11.11.2025 17:09 Відповісти
Ви нє панімаєтє...
показати весь коментар
11.11.2025 17:11 Відповісти
Везунчики.
показати весь коментар
11.11.2025 17:08 Відповісти
Виборці Зеленського.
показати весь коментар
11.11.2025 17:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
Міндіч з кагалом лідора самі відповідальні,слів нема одни матюки!
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
громадяни Україні не шоковані що Зеля та його команда краде у держави
показати весь коментар
11.11.2025 16:53 Відповісти
А если человек не хочет идти на войну, тогда как? Это его право не воевать и всё тут.
показати весь коментар
11.11.2025 16:54 Відповісти
Ти в Армії служив?
показати весь коментар
11.11.2025 17:12 Відповісти
ні
показати весь коментар
11.11.2025 17:15 Відповісти
Чому?
показати весь коментар
11.11.2025 17:40 Відповісти
Нет у него такого права. Человек, особенно мужчина - раб государства (в самом буквальном смысле, ну назвали его "военнообязанный", а не "раб") и обязан воевать, платить налоги, и т.д. Варианта "не хочу" не предусмотрено.
(если что, отказаться от службы "по религиозным причинам" можно только в мирное время)
показати весь коментар
11.11.2025 17:14 Відповісти
бредятину не пишите - если человек не хочет, никакое государство его не заставит!
показати весь коментар
11.11.2025 17:16 Відповісти
Аналогичный вопрос - а если человек в принципе не хочет выполнять законы? Это его право не выполнять их?
А если человек в принципе не хочет платить налоги - это его право не платить их?
А если человек не хочет оплачивать вятый в магазине товар - это его право не оплачивать?
И много аналогичных "если".
показати весь коментар
11.11.2025 17:21 Відповісти
Взагалі то - так. Є багато людей, які в принципі не виконують закони. Он той же Міндіч.
показати весь коментар
11.11.2025 20:06 Відповісти
Не виконувати і мати право не виконувати - це не одне й те саме.
показати весь коментар
12.11.2025 10:06 Відповісти
Ти ще впади і ніжками покоси, щоб всі бачили, що ти не хочеш. Відтоді, як з'явилося поняття держава, виникли і обов'язки громадян цієї держави, прописані для всіх без винятку. І там же прописана і довга хворостина для тих, хто ******** ніжками і кричатиме: "Не хочу!!!".
показати весь коментар
11.11.2025 18:12 Відповісти
Спочатку права обов'язки потім. А ти шурік не сучи ніжками завчасно.
показати весь коментар
11.11.2025 20:15 Відповісти
Ти вмагазині теж береш спочатку сметану, а потім пакування? Твої права загорнуті в обов'язки, щоб ними скористатися, доведеться попорпатися в обгортці. Доречі, шурік тобі на базарі сметану продає.
показати весь коментар
12.11.2025 08:18 Відповісти
Це вже схоже на совок головного мозку.
показати весь коментар
11.11.2025 16:54 Відповісти
вона перевіряла, в зєліной же ж оп-і, включно з найвеличнішим, всі дані обновили? ну шо ж так!!
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
"Суровиє годи прахооодят в баях за свабоооду страниии, за німі другіє пріхоооодят, ані будут тожеее трудниии"
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
Дорослій, впевненій в собі і психічно здоровій людині насрати, якої про неї думки незнайомі люди
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
Бгг... Рєшєтілова, в якій бригаді чоловік і сини?
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
Ні в якій вони за кордоном, в ви дурні воюйте за масштабну корупцію, за трирівневі захисти, за свавілля тцк, і за оцих мразот зелених.
показати весь коментар
11.11.2025 17:01 Відповісти
Чому за кордоном? У них бронь, вони актори цирку.
показати весь коментар
11.11.2025 17:07 Відповісти
Ви знаєте, я оце гімно на вентилятор накинув, але якось внутрішньо чекав, шо хтось напише "та ти шо, діти маленькі, а чоловік воює\воював". Бо я насправді нічо про них не знаю. Ну почекаємо трохи. Може я не правий і доведеться вибачатись.
показати весь коментар
11.11.2025 17:15 Відповісти
Ну якщо так, то чорт який сидить в тцк з 22 року , сраку тре, і бумажки перекладає, то теж "воює" виходить? + Убд в нього ще може бути (за який хер?)
показати весь коментар
11.11.2025 17:18 Відповісти
Джерело доходу: Чоловік ПІБ: Кобилинський Ігор Володимирович

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю 5 495 997

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/bbd9d1b8-e1f7-42c5-86fd-2f1fc0fe2dec
показати весь коментар
11.11.2025 18:09 Відповісти
ооххх... мда... зелена влада така зелена...
показати весь коментар
11.11.2025 20:04 Відповісти
Чоловік квіточки продає на могили воїнів, котячі і собачі корми, і має мільйонні доходи під час війни.
показати весь коментар
11.11.2025 18:02 Відповісти
Так, давайте поговоримо про базові речі, такі як права людини. Бусифікація, що характеризується незаконним позбавленням волі і силовими методами примусу - це незаконно. Більше того, якщо такі дії скоюються військовослужбовцями, то це взагалі воєнний злочин; і місце цим злочинцям - на лаві підсудних у Гаазі.
показати весь коментар
11.11.2025 16:56 Відповісти
Оце найбільша проблема. Не сама мобілізація а як її проводять, з одного боку розказують що тцк без поліції не мають права затримувати, а з іншого люди в масках без розпізнавальних знаків на евробляхах вивозять кудись людей, здебільшого в тцк. І поліція ігнорує звернення. Плюс мобілізований фактично безправніший за звинуваченого у вбивстві.
показати весь коментар
18.11.2025 02:51 Відповісти
О! Знову винну в усіх бідах ухилянти! А в як отой ухілес міндич виїхав з країни?! Тцк нічого не чула і не бачило, чи він вище всіх а всі хто на війні кріпаки? Ох я думаю цих мерзот просто будуть вішати біля вр
показати весь коментар
11.11.2025 17:00 Відповісти
При цьому вона зауважила, що вважає поганою та антигуманною практикою зникнення військовозобов'язаних зі зв'язку після доставлення їх до ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3584457
- в кацапів навчились новоязу ? Чому не написати , що це просто незаконно і порушує права людини ?
показати весь коментар
11.11.2025 17:00 Відповісти
А громадянин який забронювався, вкрав державні кошти призначені на оборону і спокійно виїхав за кордон ті відповідальні чи ні?
показати весь коментар
11.11.2025 17:02 Відповісти
ти. бабо , подивися скільки міндічів позйобувало за кордон, таке враження що прикордонників не існує, поставте перелаз та ІДІТЬ У СРАКУ - буцім мени всраті
показати весь коментар
11.11.2025 17:03 Відповісти
Війна в Україні з 14го року, я нагадую. Тож ваш президент , який *** клав на повістки і цього не соромився, а публічно поо це казав, з ваших же слів "безвідповідальна людина, якій плювати на рідних" ще й з "хворою головою"?
Ви обережніше з таким, воно злопам'ятне та легко ображається. 😁
показати весь коментар
11.11.2025 17:06 Відповісти
Аби ти оновила і твої родичі. А ще краще, щоб твої родичі були на передовій
показати весь коментар
11.11.2025 17:06 Відповісти
Її чоловік військовослужбовець.
показати весь коментар
11.11.2025 17:26 Відповісти
Барбершопний воїн?
показати весь коментар
11.11.2025 17:40 Відповісти
Там вище навели посилання, шо її чоловік - підприємець. Шось не клеїться.
показати весь коментар
11.11.2025 20:07 Відповісти
Ай-я-яй, ну пристыдила так пристыдила теперь замученные совестью потенциальные призывники как ломанутся в ТЦК, отбоя не будет...
показати весь коментар
11.11.2025 17:23 Відповісти
Повилазили сцикуни!
показати весь коментар
11.11.2025 17:23 Відповісти
Просто він діє так, як заклало в нього феміністичне суспільство.
показати весь коментар
11.11.2025 17:25 Відповісти
Міндіч і брати Цукермани вже оновили дані, стали на облік і прошли ВЛК?
показати весь коментар
11.11.2025 18:08 Відповісти
Зате влада у нас надпотужно відповідальна. Куди не плюнь-суцільна відповідальність. І енергооб'єкти захистили і ракет наробили і Укрзалізниця процвітає і на енергетиці не мародерять. Чи Оля хоче сказати що народу суцільні обов'язки, а владі суцільні права?
показати весь коментар
11.11.2025 18:13 Відповісти
Спочатку в ТЦК убрали з програми всі данні тих , хто виключений з обліку, крім грошових мішків. Прийшов, оновив...не тільки дані але й військовий квиток, бо того вже нема. де ти виключений з обліку
показати весь коментар
11.11.2025 18:56 Відповісти
МНОГОДЕТНЫЙ НЕ ОБНОВИЛСЯ И ПОПАЛ НА ФРОНТ

КАКОЙ ТО ИДИОТИЗМ

то есть как инвалид без ног не обновился и попал на фронт
показати весь коментар
11.11.2025 19:45 Відповісти
Міндич зато відповідальний
показати весь коментар
11.11.2025 22:39 Відповісти
СКАЖИТЬ ЦЕ ЛУГАНСЬКИМ, ДОНЕЦЬКИМ, ХЕРСОНСЬКИМ, ХАРЬКОВСЬКИМ И Т.П. ЯКІ СИДЯТЬ В КИЄВІ Й ДАЛІ НА ЗАХІД !)
показати весь коментар
12.11.2025 03:27 Відповісти
 
 