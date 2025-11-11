Серед військовослужбовців ТЦК трапляються самогубства, - військова омбудсменка Решетилова

Зафіксовані випадки суїцидів серед військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

Випадки самогубства

Вона зазначила, що система обліку військовозобов'язаних недосконала, а робота ТЦК "далека від ідеалу" і потребує реформування.

"Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки?... Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо" - написала Решетилова.

Укомплектованість ТЦК

Також за словами омбудсменки, укомплектованість ТЦК працівниками наразі нижче 40%.

А окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації на працівників покладені "десятки задач і обов'язків", зокрема перед чинними військовими та їхніми родинами, додала Решетилова.

