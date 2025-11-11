Серед військовослужбовців ТЦК трапляються самогубства, - військова омбудсменка Решетилова
Зафіксовані випадки суїцидів серед військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
Випадки самогубства
Вона зазначила, що система обліку військовозобов'язаних недосконала, а робота ТЦК "далека від ідеалу" і потребує реформування.
"Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки?... Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо" - написала Решетилова.
Укомплектованість ТЦК
- Також за словами омбудсменки, укомплектованість ТЦК працівниками наразі нижче 40%.
А окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації на працівників покладені "десятки задач і обов'язків", зокрема перед чинними військовими та їхніми родинами, додала Решетилова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І побіжиш аж бігом.
Чи якщо в квартирі пожар, то треба в ній замкнути людей нехай тушать?
- є "блатні" , кого туди прилаштували
- є ветерани , "обмежені" після ВЛК
- є просто випадкові , хто туди потрапив після мобілізації ... і т.д...
Останні 2 категорії часто "вичіщають" - кидають на доукомплектування частин , в яких є великий некомплект ....
Крім "бусіфікації", наприклад, вони відповідають за похорон наших захисників. І уявіть картину - вони з похорону Героїв їдуть на вулиці перевіряти ухилянтів...
Ці люди просто виконують свою роботу.
Вся ця система примусового призову огидна. Але яка вона могла бути при владі НЕПАТРІОТІВ???
ВСЕ ЩО КОЇТЬСЯ НАСЛІДКИ "ВДАЛОГО" ГОЛОСУВАННЯ В 2019 РОЦІ. Посміялися? Гірше не стало?
Як було можна під час розпочатої війни, проголосувати за коміка замість зовсім не поганого Президента-патріота???!!!
Україна страждає від кількості навіюваного народонаселення.
Ми самі винні в своїй катастрофі.