Серед військовослужбовців ТЦК трапляються самогубства, - військова омбудсменка Решетилова

Зафіксовані випадки суїцидів серед військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що система обліку військовозобов'язаних недосконала, а робота ТЦК "далека від ідеалу" і потребує реформування.

"Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки?... Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо" - написала Решетилова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований намагався втекти через вікно з ТЦК у Тернополі, але зірвався та впав з 5 поверху. Він у реанімації, - облвійськкомат

Укомплектованість ТЦК

  • Також за словами омбудсменки, укомплектованість ТЦК працівниками наразі нижче 40%.

А окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації на працівників покладені "десятки задач і обов'язків", зокрема перед чинними військовими та їхніми родинами, додала Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс військового омбудсмана запустять в Україні до кінця 2025 року, - Решетилова

самогубство (687) Решетилова Кобилинська Ольга (85) ТЦК та СП (1164)
Топ коментарі
Всегда можно написать рапорт и поехать на фронт. Там тебе и отпуска будут, и выходные. На свежем воздухе опять же. Не в бусике спертым воздухом дышать.
11.11.2025 16:29 Відповісти
Ловити,бити,бусіфікувати людей 24 години на добу це дуже важка справа!
11.11.2025 16:30 Відповісти
а серед міндічів бувають?
11.11.2025 16:28 Відповісти
11.11.2025 16:28 Відповісти
А якщо людина за станом здоров'я не придатна до фронту? Багатьох після поранень перевели в ТЦК ще й заставляють виконувати злочинні накази. Не добили кацапи - добивають тиловики із ждунами.
11.11.2025 16:37 Відповісти
...перевели в ТЦК ЗА СТАНОМ ЗДОРОВЬЯ? і скікі ж за це треба було відслюнявити портретів дохлих президентів сша? ....хто не може служити за станом здоровья-лікується (і дуже часто за свій кошт) а не бикує..
11.11.2025 16:42 Відповісти
Чекістів теж заставляли виконувати злочинні накази - їх добивали "вороги народу". Але хто їм заважає відмовитися від виконання злочинного наказу, якщо не страх потрапити на фронт чи бажання вислужитися і отримати премію?
11.11.2025 16:51 Відповісти
А якщо, а якщо, завжди є вихід залишитись пристойною людиною.
11.11.2025 17:52 Відповісти
Не сци, прийдуть кацапи, повісткою через Госуслугі викликатимуть.
І побіжиш аж бігом.
Нащо ви знову тягнете сюди свій ПТСР?
Не плутайте ПТСР зі звичайним ідіотизмом !
Пролунав голос вірного адепта Партії Регіонів.
Якщо ти вважаєш що кацапи будуть до тебе добрими і вважатимуть рівнею собі- ти ідіот. Вони не звільняти тебе йдуть, хай ти навіть знаєш твори Пушкіна краще за них і по пам'яті цитуєш Достоєвського. Ти для них- тварина. І йдуть вони по твоє життя, твою землю і твоє майно.
Завжди можна відкрити кордони.

Чи якщо в квартирі пожар, то треба в ній замкнути людей нехай тушать?
Від мобілізації ти можеш дуже легко і навіть безкоштовно відмазатися. Житимеш не боячись що мобілізують. Хочеш?
я не вважаю лохторат зеленського людьми. це кончені істоти як і сам зеленський
.від жалю серце аж колотає..
Покінчили з собою, бо план бусифікації не виконали?
Бо вже не витримують вкотре чіпати сцикливу ухилоту, яка чомусь впевнена, що відпетляє коли кацапи прийдуть... Та ще під вереск тіток, що досі мастурбують на Зе...
Я констатую.
ухілєси відпітляють аж бігом. У Мелітополі/Бердянську майже вся поліція, юстиція присягнула хуілу і живе припіваючи
Справжні герої втекли в Францію
Я не обирав жодного з українських президентів! Бо ще в юнацтві за сімейних обставин довелося переїхати в іншу країну.
Та це військова омбудсменка Решетилова мабуть поширює кацапське ІПСО, не без використання ШІ, звісно.
я пройшов лапи тцк. в них лиця упирів, одним слвом людолови
Такий жалісливий сердобольний постик...але ж випадки суїцидів трапляються і серед учителів, лікарів, залізничників та навіть ментів, тож з якою метою це пише Решетилова? Давайте всі разом заплачемо? От дебелим накачаним хлопцям, що бусифікують людей - жодні суїциди не загрожують.
Не витримують наслідків бусифікації, очі закриває але бусифікує, яке ніжне.Решетнікова чи як тебе там, дарма стараєшся зашквар з міндичем ніхто не заглушить
Суть в тому , що в ТЦК служать дуже різні люди !
- є "блатні" , кого туди прилаштували
- є ветерани , "обмежені" після ВЛК
- є просто випадкові , хто туди потрапив після мобілізації ... і т.д...
Останні 2 категорії часто "вичіщають" - кидають на доукомплектування частин , в яких є великий некомплект ....
у ВР и ОП тоже не все хорошо / бегут депутаты за бугор /
Цей наїзд на ТЦК огидний. В більшості там працюють звичайні люди, після поранень, тимчасово між фронтами, буває з ПТРС. Вони виконують свою роботу і лише мала частина з них щось порушує. Зневага до них це ганьба нації.
Крім "бусіфікації", наприклад, вони відповідають за похорон наших захисників. І уявіть картину - вони з похорону Героїв їдуть на вулиці перевіряти ухилянтів...
Ці люди просто виконують свою роботу.
Вся ця система примусового призову огидна. Але яка вона могла бути при владі НЕПАТРІОТІВ???
ВСЕ ЩО КОЇТЬСЯ НАСЛІДКИ "ВДАЛОГО" ГОЛОСУВАННЯ В 2019 РОЦІ. Посміялися? Гірше не стало?
Як було можна під час розпочатої війни, проголосувати за коміка замість зовсім не поганого Президента-патріота???!!!
Україна страждає від кількості навіюваного народонаселення.
Ми самі винні в своїй катастрофі.
показати весь коментар
15.11.2025 08:24 Відповісти
 
 