Офіс військового омбудсмана запустять в Україні до кінця 2025 року, - Решетилова

В Україні до кінця 2025 року планують запустити Офіс військового омбудсмана.

Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинська) в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, нова інституція займатиметься захистом прав військовослужбовців, розглядом скарг на соцгарантії, фінансове забезпечення та медичне лікування, а також налагоджуватиме взаємодію з держорганами та правоохоронними структурами.

"Я дуже сподіваюся, що вже до Нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана", - зазначила Решетилова. Вона додала, що офіційне відкриття відбудеться після публікації в "Урядовому кур’єрі" або "Голосі України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Решетилова отримала скарги воїнів 425-го полку "Скеля" щодо побиття: Міноборони здійснює перевірку

Наразі відбувається підготовка до запуску, тривають бюрократичні процедури, які планують максимально прискорити. Решетилова наголосила на важливості залучення до команди технократів та людей із пасіонарним баченням, які зможуть "вдихнути життя" в нову інституцію.

Військовий омбудсмен також повідомила, що вже зараз відбувається обробка скарг та звернень військовослужбовців. Найчастіше питання стосуються соціальних гарантій, фінансового забезпечення та медичного лікування. У деяких випадках скарги можна вирішувати безпосередньо через Міноборони, МВС або відповідні структурні підрозділи, однак якщо внутрішнє вирішення неможливе, до справи підключається військовий омбудсмен.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ