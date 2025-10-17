УКР
Новини Інституція військового омбудсмена
175 8

Офіс військового омбудсмана запустять в Україні до кінця 2025 року, - Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

В Україні до кінця 2025 року планують запустити Офіс військового омбудсмана.

Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинська) в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, нова інституція займатиметься захистом прав військовослужбовців, розглядом скарг на соцгарантії, фінансове забезпечення та медичне лікування, а також налагоджуватиме взаємодію з держорганами та правоохоронними структурами.

"Я дуже сподіваюся, що вже до Нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана", - зазначила Решетилова. Вона додала, що офіційне відкриття відбудеться після публікації в "Урядовому кур’єрі" або "Голосі України".

Наразі відбувається підготовка до запуску, тривають бюрократичні процедури, які планують максимально прискорити. Решетилова наголосила на важливості залучення до команди технократів та людей із пасіонарним баченням, які зможуть "вдихнути життя" в нову інституцію.

Військовий омбудсмен також повідомила, що вже зараз відбувається обробка скарг та звернень військовослужбовців. Найчастіше питання стосуються соціальних гарантій, фінансового забезпечення та медичного лікування. У деяких випадках скарги можна вирішувати безпосередньо через Міноборони, МВС або відповідні структурні підрозділи, однак якщо внутрішнє вирішення неможливе, до справи підключається військовий омбудсмен.

Решетилова Кобилинська Ольга (64) військовий омбудсмен (7)
запустіть його на Марс .. один хер чергова зельона контора "Рога и копыта"
17.10.2025 12:40 Відповісти
СТАТТЯ В ЗН
Як ригозЄльні захоплюють владу структурами ВА в Одесі й не тільки з подачі знову ж Малюка...Президентом асоціацією керівників раніше держадміністрацій міст та областей , тепер військових Є ЄРМАК !!! Тепер Одеса не Труханівськеа вона ЄРМАКІВСЬКА та й не тільки Одеса ..
ОДЕСЬКА ТРАГІКОМЕДІЯ: ЧОМУ ТРУХАНОВ СТАВ ІДЕАЛЬНОЮ МІШЕННЮ ДЛЯ БАНКОВОЇ
17.10.2025 12:50 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/odeska-trahikomedija-chomu-trukhanov-stav-idealnoju-mishennju-dlja-bankovoji.html

Єрмак захоплюЄ владу військовими адміністраціями міст та областей.
17.10.2025 12:52 Відповісти
А що .ще не одержала списку фотографів і тамади для прийому в офіс? Буде чергове відомство з "корабельних сосен" ,а роботи не буде по реальному захисті військових Бюджет не для тих хто в окопі?
17.10.2025 12:59 Відповісти
Ні, ще бувший військовий прокурор (військову прокуратуру РИГИ голосами ЗІЛЬОНОЇ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ знищили одразу ж )- а нині генПРокурор Кравченко не підібрав свій кишеньковий штат для офісу військового омбудсмена. зЄольним РИГАМ ніколи- їм треба Одесу захопити та інші міста ЄРМАКІВСЬКИМИ в військових адміністраціях.А офіс військового омбудсмена - то такое, ляже під Єрмака своїми блдями пізніше .
17.10.2025 13:12 Відповісти
Ще одна бюрократична структура,біля якої і безпосередньо в якій будуть кормитись тисячі нових бюрократів.Структура як би захисна,але так як захист у нас вибірковий то і захищати будуть хто більше дасть чи за кого подзвонять...Проста істина говорить нам що в корумпованій державі скільки не створюй правозахисних і правоохоронних інституцій - то тільки посилює корупцію.Отже потібно насамперед боротись з нею,а коли корупція буде зведена до мінімуму то виявиться що ніяких там НАБУ та омбудсменів і не треба...А знищити корупцію здатна лише одна людина яка сидить в президенському кріслі.Такої людини у нас не було і нема...От чи появиться?Демократичним шляхом,через вибори - ні...По дуже простій причині - в Україні вже дві треті виборців егоцентричних ідіотів з принципом "моя хата скраю"...Їх будо менше,72%,але з інших 28-ми багато вже загинуло...
17.10.2025 13:09 Відповісти
зЄРИГИ просто готуються воювати зі спротивом військових на часи своєї пермоги на майбутніх виборах... Там ОМБУДСМЕНАМИ будуть ригівські ПРоститути під ригівським ГЕНПРОКУРОРОМ
17.10.2025 13:14 Відповісти
 
 