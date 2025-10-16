Решетилова отримала скарги воїнів 425-го полку "Скеля" щодо побиття: Міноборони здійснює перевірку

Міністр оборони Денис Шмигаль після звернення військової омбудсменки доручив провести перевірку щодо порушень прав військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Бійці скаржилися на побиття та психологічний тиск з боку командування.

повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Вона підтвердила, що військові полку зверталися до неї зі скаргами про порушення їхніх прав.

"До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку. За результатами опрацювання скарг мною було повідомлено про правопорушення та ситуацію в цьому полку в Міноборони, Генштаб, Військову службу правопорядку (ВСП), а також надіслала заяву до Офісу генпрокурора", - розповіла вона.

За словами обмудсменки, Міноборони наразі проводить перевірку. Очікується, що за її результатами будуть "вжиті певні заходи".

Перед цим на запит видання LIGA.net у ВСП відповіли, що зареєстрували 13 скарг від бійців "Скелі" щодо правопорушень від командування, але під час перевірок вони нібито не підтвердилися.

Решетилова заявила про неефективність служби.

"Враховуючи в цьому випадку неефективність Військової служби правопорядку, я звернулася до міністра оборони, щоб перевірити факти, які надійшли через скарги військових", - додала вона.

