Решетилова отримала скарги воїнів 425-го полку "Скеля" щодо побиття: Міноборони здійснює перевірку

Міністр оборони Денис Шмигаль після звернення військової омбудсменки доручив провести перевірку щодо порушень прав військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Бійці скаржилися на побиття та психологічний тиск з боку командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Вона підтвердила, що військові полку зверталися до неї зі скаргами про порушення їхніх прав.

"До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку. За результатами опрацювання скарг мною було повідомлено про правопорушення та ситуацію в цьому полку в Міноборони, Генштаб, Військову службу правопорядку (ВСП), а також надіслала заяву до Офісу генпрокурора", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Решетилову першим військовим омбудсманом України, - указ президента

За словами обмудсменки, Міноборони наразі проводить перевірку. Очікується, що за її результатами будуть "вжиті певні заходи".

Перед цим на запит видання LIGA.net у ВСП відповіли, що зареєстрували 13 скарг від бійців "Скелі" щодо правопорушень від командування, але під час перевірок вони нібито не підтвердилися.

Решетилова заявила про неефективність служби.

"Враховуючи в цьому випадку неефективність Військової служби правопорядку, я звернулася до міністра оборони, щоб перевірити факти, які надійшли через скарги військових", - додала вона.

Читайте також: Потрібно обмежувати терміни перебування військових "на нулі", - Решетилова

ВСП це така ж мафіозна структура , як і ТЦК
показати весь коментар
16.10.2025 19:35 Відповісти
Ну ну. Нагадаю якщо хтось забув - Скала це єдиний ефективний штурмовий полк в Україні, який не піариться, не знімає відосики, не збирає донатіки. А просто робить свою роботу, і зачищає ворога.
Так там жорсткі порядки, там не можна бухати, там не можна жити за 100 км від лінії фронту і отримувати 100 к. Там офіцери йдуть в бій як і солдати. Так це для наших ура патріотів - не звично. Але це працює.
показати весь коментар
16.10.2025 19:37 Відповісти
Що працює? Можна докладніше? Щоб взяли на озброєння інші штурмові підрозділи.
показати весь коментар
16.10.2025 20:22 Відповісти
Ми вже армія натівського зразка,а нас в НАТО не беруть.
показати весь коментар
16.10.2025 19:38 Відповісти
Всп це ті же тцк тільки в профіль, ще одні дармоїди в тилу.
показати весь коментар
16.10.2025 19:39 Відповісти
Тільки лінивий не чув про Скалу.Це на глухо м'ясна бригада.
показати весь коментар
16.10.2025 19:49 Відповісти
 
 