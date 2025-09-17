УКР
Перебування військових на нулі
Потрібно обмежувати терміни перебування військових "на нулі", - Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова наголошує на необхідності обмежити терміни перебування військовослужбовців на передній лінії фронту з огляду на ментальне і фізичне виснаження захисників. Вона зазначила, що це питання зараз є одним з пріоритетних для неї.

Про це Решетилова заявила в телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це надзвичайно важливо, тому що ми фактично виснажуємо ресурс наших військовослужбовців під нуль і не залишаємо їм навіть можливості відновлення - не тільки фізичного, а і ментального. Тому дуже важливо обмежити цей термін", - сказала Уповноважена.

Решетилова наголосила, що питання довготривалого перебування військовослужбовців на позиціях для неї зараз є одним з пріоритетних.

Читайте також: Викривлення інформації, що призводить до катастроф, і брак поваги до військових, - Решетилова назвала ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ

"Це дуже складне питання. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори – наприклад, відсутність достатньої кількості особового складу, щоби міняти військовослужбовців, велика небезпека під час проведення ротації. І має бути розуміння командирів того, що безстрокових бойових розпоряджень не має бути",- сказала посадовиця.

Вона також додала, що мають бути визначені терміни, в межах яких командири мають реалізовувати операції щодо заміни особового складу на передових позиціях.

Читайте також: Це неправда, що в СЗЧ йдуть військовослужбовці, які втомилися від війни, - Решетилова

військовослужбовці (4939) ЗСУ (7914) Решетилова Кобилинська Ольга (60)
Одні гасла у Зельоних. "Потрібно. Необхідно". А хто це має вирішувати??? Партнери?
17.09.2025 20:53 Відповісти
Якщо червоне назвати білим в біле червоним, ситуація не зміниться, на нулі він і є на нулі, ну не курорті же! Краще б воно жувало
17.09.2025 20:44 Відповісти
У такий спосіб, через дивних осіб, зеленський мацає у Суспільства для себе варіанти АМНІСТІЇ, за вчинені ним порушення Законодавства України, які призвели до смертей Українців!
17.09.2025 20:57 Відповісти
Це неможливо. 300 000 військових, котрі дійсно воюють, на таку лінію фронту.
17.09.2025 20:45 Відповісти
Потрібно - їм на заміну добровільно ніхто йти не хоче
17.09.2025 20:53 Відповісти
Як це немає ким замінити. Є безліч підмазаних бугаяк родичів та друзів нужних людєй, які з 2022 року служать у тилових частинах, колупаються в носі, мають нагороди і пороху не нюхавши. А простих холопфів після поранень із зруйнуваною психікою пускають по других колах на нуль, поки їх там не вб'ють або скалічать, аби прикрити сраки тиловим щурам.
17.09.2025 20:58 Відповісти
"Мы за всё хорошее, против всей фуйни"(с)
17.09.2025 21:03 Відповісти
"Я би і сама їх замінила" - додала Рєшєтілова - "але мене чекають в манікюрному салоні".
17.09.2025 21:13 Відповісти
Скоти кончені - вона думає. Та йдіть ви нах разом з своїм маленьким ************,
17.09.2025 21:16 Відповісти
Так батальон монако не встигне на ротацію.
17.09.2025 21:22 Відповісти
Хорошая идея. Надо обеспечить правильную ротацию.
30 дней на нуле наши Воины, потом они идут в ВР, а на их место Юзик с Хламидией.
17.09.2025 21:23 Відповісти
Яка розумниця, а ще свіжі хлопці на нулі це більш якісне виконання бойових завдань, прикинь.
Але де ж їх взяти? Може батальон Монако треба на ротацію нарешті?
17.09.2025 21:34 Відповісти
 
 