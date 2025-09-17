Потрібно обмежувати терміни перебування військових "на нулі", - Решетилова
Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова наголошує на необхідності обмежити терміни перебування військовослужбовців на передній лінії фронту з огляду на ментальне і фізичне виснаження захисників. Вона зазначила, що це питання зараз є одним з пріоритетних для неї.
Про це Решетилова заявила в телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це надзвичайно важливо, тому що ми фактично виснажуємо ресурс наших військовослужбовців під нуль і не залишаємо їм навіть можливості відновлення - не тільки фізичного, а і ментального. Тому дуже важливо обмежити цей термін", - сказала Уповноважена.
Решетилова наголосила, що питання довготривалого перебування військовослужбовців на позиціях для неї зараз є одним з пріоритетних.
"Це дуже складне питання. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори – наприклад, відсутність достатньої кількості особового складу, щоби міняти військовослужбовців, велика небезпека під час проведення ротації. І має бути розуміння командирів того, що безстрокових бойових розпоряджень не має бути",- сказала посадовиця.
Вона також додала, що мають бути визначені терміни, в межах яких командири мають реалізовувати операції щодо заміни особового складу на передових позиціях.
30 дней на нуле наши Воины, потом они идут в ВР, а на их место Юзик с Хламидией.
Але де ж їх взяти? Може батальон Монако треба на ротацію нарешті?