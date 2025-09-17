РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8980 посетителей онлайн
Новости
1 680 15

Нужно ограничивать сроки пребывания военных "на нуле", - Решетилова

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова подчеркивает необходимость ограничить сроки пребывания военнослужащих на передней линии фронта, учитывая ментальное и физическое истощение защитников. Она отметила, что этот вопрос сейчас является одним из приоритетных для нее.

Об этом Решетилова заявила в телеэфире, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это чрезвычайно важно, потому что мы фактически истощаем ресурс наших военнослужащих под ноль и не оставляем им даже возможности восстановления - не только физического, но и ментального. Поэтому очень важно ограничить этот срок", - сказала Уполномоченная.

Решетилова подчеркнула, что вопрос длительного пребывания военнослужащих на позициях для нее сейчас является одним из приоритетных.

Читайте также: Искажение информации, что приводит к катастрофам, и недостаток уважения к военным, - Решетилова назвала ключевые проблемы, на которые жалуются в ВСУ

"Это очень сложный вопрос. Здесь есть как объективные, так и субъективные факторы - например, отсутствие достаточного количества личного состава, чтобы менять военнослужащих, большая опасность во время проведения ротации. И должно быть понимание командиров того, что бессрочных боевых распоряжений не должно быть", - сказала чиновница.

Она также добавила, что должны быть определены сроки, в пределах которых командиры должны реализовывать операции по замене личного состава на передовых позициях.

Читайте также: Это неправда, что в СЗЧ идут военнослужащие, которые устали от войны, - Решетилова

Автор: 

военнослужащие (6305) ВСУ (6914) Решетилова Ольга (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Одні гасла у Зельоних. "Потрібно. Необхідно". А хто це має вирішувати??? Партнери?
показать весь комментарий
17.09.2025 20:53 Ответить
+4
"Я би і сама їх замінила" - додала Рєшєтілова - "але мене чекають в манікюрному салоні".
показать весь комментарий
17.09.2025 21:13 Ответить
+3
Якщо червоне назвати білим в біле червоним, ситуація не зміниться, на нулі він і є на нулі, ну не курорті же! Краще б воно жувало
показать весь комментарий
17.09.2025 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо червоне назвати білим в біле червоним, ситуація не зміниться, на нулі він і є на нулі, ну не курорті же! Краще б воно жувало
показать весь комментарий
17.09.2025 20:44 Ответить
Це неможливо. 300 000 військових, котрі дійсно воюють, на таку лінію фронту.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:45 Ответить
Потрібно - їм на заміну добровільно ніхто йти не хоче
показать весь комментарий
17.09.2025 20:53 Ответить
Одні гасла у Зельоних. "Потрібно. Необхідно". А хто це має вирішувати??? Партнери?
показать весь комментарий
17.09.2025 20:53 Ответить
У такий спосіб, через дивних осіб, зеленський мацає у Суспільства для себе варіанти АМНІСТІЇ, за вчинені ним порушення Законодавства України, які призвели до смертей Українців!
показать весь комментарий
17.09.2025 20:57 Ответить
Як це немає ким замінити. Є безліч підмазаних бугаяк родичів та друзів нужних людєй, які з 2022 року служать у тилових частинах, колупаються в носі, мають нагороди і пороху не нюхавши. А простих холопфів після поранень із зруйнуваною психікою пускають по других колах на нуль, поки їх там не вб'ють або скалічать, аби прикрити сраки тиловим щурам.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:58 Ответить
Навіть бусифіковані збігають в такі тилові частини зі новостворених бригад, якщо там служить бодай один знайомий ( таке собі внутрішнє сзч), тому що розуміє напівпідготовленого на полігоні чекає неминуча смерть.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:02 Ответить
"Мы за всё хорошее, против всей фуйни"(с)
показать весь комментарий
17.09.2025 21:03 Ответить
"Я би і сама їх замінила" - додала Рєшєтілова - "але мене чекають в манікюрному салоні".
показать весь комментарий
17.09.2025 21:13 Ответить
Скоти кончені - вона думає. Та йдіть ви нах разом з своїм маленьким ************,
показать весь комментарий
17.09.2025 21:16 Ответить
Так батальон монако не встигне на ротацію.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:22 Ответить
Хорошая идея. Надо обеспечить правильную ротацию.
30 дней на нуле наши Воины, потом они идут в ВР, а на их место Юзик с Хламидией.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:23 Ответить
Яка розумниця, а ще свіжі хлопці на нулі це більш якісне виконання бойових завдань, прикинь.
Але де ж їх взяти? Може батальон Монако треба на ротацію нарешті?
показать весь комментарий
17.09.2025 21:34 Ответить
За пiдтримки НАТО зробить юридичну пiдтримку ciмей померлих вiйськослужбовцiв. Мiй син Ветеран АТО ОоС 4 рокi, з першого дня учасник повномаштабной вiйни, помер вiд захворювання в лютому 23 року, тепер 16 ВЛК Львiв переписуеться з СП ТЦК, затягуе до 3 рокiв, щоб не платити ОГД та пенсiю. Cин був в розвiд батальнi 54 М.Тишi, але не знайти тепер де вiн знищував росийськи ДРГ. Помер перед вiдправкою в Бахмут. Таких сiмей багато, що робити не знають, все прикрито, информация закрита. Кому переслати копiI документiв? Хто спростуе термiни? З повагою. Пишить в месенджер.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:55 Ответить
 
 