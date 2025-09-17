Нужно ограничивать сроки пребывания военных "на нуле", - Решетилова
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова подчеркивает необходимость ограничить сроки пребывания военнослужащих на передней линии фронта, учитывая ментальное и физическое истощение защитников. Она отметила, что этот вопрос сейчас является одним из приоритетных для нее.
Об этом Решетилова заявила в телеэфире, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это чрезвычайно важно, потому что мы фактически истощаем ресурс наших военнослужащих под ноль и не оставляем им даже возможности восстановления - не только физического, но и ментального. Поэтому очень важно ограничить этот срок", - сказала Уполномоченная.
Решетилова подчеркнула, что вопрос длительного пребывания военнослужащих на позициях для нее сейчас является одним из приоритетных.
"Это очень сложный вопрос. Здесь есть как объективные, так и субъективные факторы - например, отсутствие достаточного количества личного состава, чтобы менять военнослужащих, большая опасность во время проведения ротации. И должно быть понимание командиров того, что бессрочных боевых распоряжений не должно быть", - сказала чиновница.
Она также добавила, что должны быть определены сроки, в пределах которых командиры должны реализовывать операции по замене личного состава на передовых позициях.
30 дней на нуле наши Воины, потом они идут в ВР, а на их место Юзик с Хламидией.
Але де ж їх взяти? Може батальон Монако треба на ротацію нарешті?