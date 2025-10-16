Решетилова получила жалобы воинов 425-го полка "Скала" об избиении: Минобороны ведет проверку

Министр обороны Денис Шмыгаль после обращения военного омбудсмена поручил провести проверку относительно нарушений прав военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Бойцы жаловались на избиение и психологическое давление со стороны командования.

об этом в комментарии LIGA.net сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Она подтвердила, что военные полка обращались к ней с жалобами о нарушении их прав.

"Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности относительно фактов избиения и психологического давления в 425-м полку. По результатам обработки жалоб мной было сообщено о правонарушениях и ситуации в этом полку в Минобороны, Генштаб, Военную службу правопорядка (ВСП), а также направила заявление в Офис генпрокурора", - рассказала она.

По словам обмудсмена, Минобороны сейчас проводит проверку. Ожидается, что по ее результатам будут "приняты определенные меры".

Перед этим на запрос издания LIGA.net в ВСП ответили, что зарегистрировали 13 жалоб от бойцов "Скалы" о правонарушениях от командования, но во время проверок они якобы не подтвердились.

Решетилова заявила о неэффективности службы.

"Учитывая в этом случае неэффективность Военной службы правопорядка, я обратилась к министру обороны, чтобы проверить факты, которые поступили из-за жалоб военных", - добавила она.

