Новости Избиение военных Избиение военных 425 полка Скала
1 581 5

Решетилова получила жалобы воинов 425-го полка "Скала" об избиении: Минобороны ведет проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова

Министр обороны Денис Шмыгаль после обращения военного омбудсмена поручил провести проверку относительно нарушений прав военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Бойцы жаловались на избиение и психологическое давление со стороны командования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Она подтвердила, что военные полка обращались к ней с жалобами о нарушении их прав.

"Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности относительно фактов избиения и психологического давления в 425-м полку. По результатам обработки жалоб мной было сообщено о правонарушениях и ситуации в этом полку в Минобороны, Генштаб, Военную службу правопорядка (ВСП), а также направила заявление в Офис генпрокурора", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Решетилову первым военным омбудсманом Украины, - указ президента

По словам обмудсмена, Минобороны сейчас проводит проверку. Ожидается, что по ее результатам будут "приняты определенные меры".

Перед этим на запрос издания LIGA.net в ВСП ответили, что зарегистрировали 13 жалоб от бойцов "Скалы" о правонарушениях от командования, но во время проверок они якобы не подтвердились.

Решетилова заявила о неэффективности службы.

"Учитывая в этом случае неэффективность Военной службы правопорядка, я обратилась к министру обороны, чтобы проверить факты, которые поступили из-за жалоб военных", - добавила она.

Читайте также: Нужно ограничивать сроки пребывания военных "на нуле", - Решетилова

Автор: 

избиение (9883) Минобороны (9615) Решетилова Ольга (60) Военная служба правопорядка (46) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (20)
ВСП це така ж мафіозна структура , як і ТЦК
16.10.2025 19:35 Ответить
Ну ну. Нагадаю якщо хтось забув - Скала це єдиний ефективний штурмовий полк в Україні, який не піариться, не знімає відосики, не збирає донатіки. А просто робить свою роботу, і зачищає ворога.
Так там жорсткі порядки, там не можна бухати, там не можна жити за 100 км від лінії фронту і отримувати 100 к. Там офіцери йдуть в бій як і солдати. Так це для наших ура патріотів - не звично. Але це працює.
16.10.2025 19:37 Ответить
Ми вже армія натівського зразка,а нас в НАТО не беруть.
16.10.2025 19:38 Ответить
Всп це ті же тцк тільки в профіль, ще одні дармоїди в тилу.
16.10.2025 19:39 Ответить
Тільки лінивий не чув про Скалу.Це на глухо м'ясна бригада.
16.10.2025 19:49 Ответить
 
 