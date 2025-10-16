РУС
Новости Институция военного омбудсмена
793 8

Зеленский назначил Решетилову первым военным омбудсменом Украины, - указ президента

Решетилова о жалобах военных

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым военным омбудсманом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента.

Другим документом глава государства уволил Решетилову с должности уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
"Это о реальной защите прав наших воинов. Делаем то, что усиливает армию и самих воинов", - отметил Зеленский.

Решетилова подчеркнула, что ее главный приоритет - запуск Офиса военного омбудсмена, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав в силах обороны. Она также пообещала продолжить реагирование на обращения военных и восстановление справедливости для них.

Ольга Решетилова - соучредитель фонда "Вернись живым", координировала его работу с силовыми структурами, занималась расследованиями нарушений в секторе безопасности и была членом комиссии по избранию председателя НАПК.

Зеленский Владимир (22270) Решетилова Ольга (59)
Коли ж " воно " призначить хоч одну порядну людину?
16.10.2025 11:34 Ответить
Що там із 3 штурмовою? Я конкретно про "подвиги" військовослужбовців цієї бригади у Тернопільській обл. Чому ЗМІ мовчать наче гівна в роти понабирали?
16.10.2025 11:38 Ответить
Потому что пистон в зад вставили! Вот и не знают, как срать, жопой или ртом.
16.10.2025 11:50 Ответить
Яка красива мова ху... лостану
16.10.2025 12:00 Ответить
Буде чергова "сосна"
16.10.2025 11:41 Ответить
16.10.2025 11:41 Ответить
16.10.2025 11:43 Ответить
А дурник все в порожні папірці грається! Нехай зі своїх указів
робить човники і запускає їх у калюжах - толку буде не менше, зате прикольніше!
16.10.2025 11:47 Ответить
 
 