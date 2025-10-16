Зеленский назначил Решетилову первым военным омбудсменом Украины, - указ президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым военным омбудсманом Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента.
Другим документом глава государства уволил Решетилову с должности уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
"Это о реальной защите прав наших воинов. Делаем то, что усиливает армию и самих воинов", - отметил Зеленский.
Решетилова подчеркнула, что ее главный приоритет - запуск Офиса военного омбудсмена, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав в силах обороны. Она также пообещала продолжить реагирование на обращения военных и восстановление справедливости для них.
Ольга Решетилова - соучредитель фонда "Вернись живым", координировала его работу с силовыми структурами, занималась расследованиями нарушений в секторе безопасности и была членом комиссии по избранию председателя НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
робить човники і запускає їх у калюжах - толку буде не менше, зате прикольніше!