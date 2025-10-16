УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Інституція військового омбудсмена
856 8

Зеленський призначив Решетилову першим військовим омбудсманом України, - указ президента

Решетилова про скарги військових

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим військовим омбудсманом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента.

Іншим документом глава держави звільнив Решетилову з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
"Це про реальний захист прав наших воїнів. Робимо те, що посилює армію і самих воїнів", - зазначив Зеленський.

Решетилова підкреслила, що її головний пріоритет - запуск Офісу військового омбудсмана, який забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав у силах оборони. Вона також пообіцяла продовжити реагування на звернення військових та відновлення справедливості для них.

Ольга Решетилова - співзасновниця фонду "Повернись живим", координувала його роботу з силовими структурами, займалася розслідуваннями порушень у секторі безпеки та була членом комісії з обрання голови НАЗК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25830) Решетилова Кобилинська Ольга (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж " воно " призначить хоч одну порядну людину?
показати весь коментар
16.10.2025 11:34 Відповісти
Що там із 3 штурмовою? Я конкретно про "подвиги" військовослужбовців цієї бригади у Тернопільській обл. Чому ЗМІ мовчать наче гівна в роти понабирали?
показати весь коментар
16.10.2025 11:38 Відповісти
Потому что пистон в зад вставили! Вот и не знают, как срать, жопой или ртом.
показати весь коментар
16.10.2025 11:50 Відповісти
Яка красива мова ху... лостану
показати весь коментар
16.10.2025 12:00 Відповісти
Буде чергова "сосна"
показати весь коментар
16.10.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 11:43 Відповісти
А дурник все в порожні папірці грається! Нехай зі своїх указів
робить човники і запускає їх у калюжах - толку буде не менше, зате прикольніше!
показати весь коментар
16.10.2025 11:47 Відповісти
 
 