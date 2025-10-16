Зеленський призначив Решетилову першим військовим омбудсманом України, - указ президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим військовим омбудсманом України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента.
Іншим документом глава держави звільнив Решетилову з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
"Це про реальний захист прав наших воїнів. Робимо те, що посилює армію і самих воїнів", - зазначив Зеленський.
Решетилова підкреслила, що її головний пріоритет - запуск Офісу військового омбудсмана, який забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав у силах оборони. Вона також пообіцяла продовжити реагування на звернення військових та відновлення справедливості для них.
Ольга Решетилова - співзасновниця фонду "Повернись живим", координувала його роботу з силовими структурами, займалася розслідуваннями порушень у секторі безпеки та була членом комісії з обрання голови НАЗК.
