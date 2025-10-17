Офис военного омбудсмена запустят в Украине до конца 2025 года, - Решетилова

В Украине до конца 2025 года планируют запустить Офис военного омбудсмена.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, новая институция будет заниматься защитой прав военнослужащих, рассмотрением жалоб на соцгарантии, финансовое обеспечение и медицинское лечение, а также налаживать взаимодействие с госорганами и правоохранительными структурами.

"Я очень надеюсь, что уже до Нового года мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена", - отметила Решетилова. Она добавила, что официальное открытие состоится после публикации в "Урядовом курьере" или "Голосе Украины".

Сейчас идет подготовка к запуску, продолжаются бюрократические процедуры, которые планируют максимально ускорить. Решетилова отметила важность привлечения в команду технократов и людей с пассионарным видением, которые смогут "вдохнуть жизнь" в новую институцию.

Военный омбудсмен также сообщила, что уже сейчас происходит обработка жалоб и обращений военнослужащих. Чаще всего вопросы касаются социальных гарантий, финансового обеспечения и медицинского лечения. В некоторых случаях жалобы можно решать непосредственно через Минобороны, МВД или соответствующие структурные подразделения, однако если внутреннее решение невозможно, к делу подключается военный омбудсмен.

