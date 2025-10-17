РУС
Новости Институция военного омбудсмена
Офис военного омбудсмена запустят в Украине до конца 2025 года, - Решетилова

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

В Украине до конца 2025 года планируют запустить Офис военного омбудсмена.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, новая институция будет заниматься защитой прав военнослужащих, рассмотрением жалоб на соцгарантии, финансовое обеспечение и медицинское лечение, а также налаживать взаимодействие с госорганами и правоохранительными структурами.

"Я очень надеюсь, что уже до Нового года мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена", - отметила Решетилова. Она добавила, что официальное открытие состоится после публикации в "Урядовом курьере" или "Голосе Украины".

Сейчас идет подготовка к запуску, продолжаются бюрократические процедуры, которые планируют максимально ускорить. Решетилова отметила важность привлечения в команду технократов и людей с пассионарным видением, которые смогут "вдохнуть жизнь" в новую институцию.

Военный омбудсмен также сообщила, что уже сейчас происходит обработка жалоб и обращений военнослужащих. Чаще всего вопросы касаются социальных гарантий, финансового обеспечения и медицинского лечения. В некоторых случаях жалобы можно решать непосредственно через Минобороны, МВД или соответствующие структурные подразделения, однако если внутреннее решение невозможно, к делу подключается военный омбудсмен.

запустіть його на Марс .. один хер чергова зельона контора "Рога и копыта"
17.10.2025 12:40 Ответить
СТАТТЯ В ЗН
Як ригозЄльні захоплюють владу структурами ВА в Одесі й не тільки з подачі знову ж Малюка...Президентом асоціацією керівників раніше держадміністрацій міст та областей , тепер військових Є ЄРМАК !!! Тепер Одеса не Труханівськеа вона ЄРМАКІВСЬКА та й не тільки Одеса ..
ОДЕСЬКА ТРАГІКОМЕДІЯ: ЧОМУ ТРУХАНОВ СТАВ ІДЕАЛЬНОЮ МІШЕННЮ ДЛЯ БАНКОВОЇ
17.10.2025 12:50 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/odeska-trahikomedija-chomu-trukhanov-stav-idealnoju-mishennju-dlja-bankovoji.html

Єрмак захоплюЄ владу військовими адміністраціями міст та областей.
17.10.2025 12:52 Ответить
А що .ще не одержала списку фотографів і тамади для прийому в офіс? Буде чергове відомство з "корабельних сосен" ,а роботи не буде по реальному захисті військових Бюджет не для тих хто в окопі?
17.10.2025 12:59 Ответить
Ні, ще бувший військовий прокурор (військову прокуратуру РИГИ голосами ЗІЛЬОНОЇ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ знищили одразу ж )- а нині генПРокурор Кравченко не підібрав свій кишеньковий штат для офісу військового омбудсмена. зЄольним РИГАМ ніколи- їм треба Одесу захопити та інші міста ЄРМАКІВСЬКИМИ в військових адміністраціях.А офіс військового омбудсмена - то такое, ляже під Єрмака своїми блдями пізніше .
17.10.2025 13:12 Ответить
Ще одна бюрократична структура,біля якої і безпосередньо в якій будуть кормитись тисячі нових бюрократів.Структура як би захисна,але так як захист у нас вибірковий то і захищати будуть хто більше дасть чи за кого подзвонять...Проста істина говорить нам що в корумпованій державі скільки не створюй правозахисних і правоохоронних інституцій - то тільки посилює корупцію.Отже потібно насамперед боротись з нею,а коли корупція буде зведена до мінімуму то виявиться що ніяких там НАБУ та омбудсменів і не треба...А знищити корупцію здатна лише одна людина яка сидить в президенському кріслі.Такої людини у нас не було і нема...От чи появиться?Демократичним шляхом,через вибори - ні...По дуже простій причині - в Україні вже дві треті виборців егоцентричних ідіотів з принципом "моя хата скраю"...Їх будо менше,72%,але з інших 28-ми багато вже загинуло...
17.10.2025 13:09 Ответить
зЄРИГИ просто готуються воювати зі спротивом військових на часи своєї пермоги на майбутніх виборах... Там ОМБУДСМЕНАМИ будуть ригівські ПРоститути під ригівським ГЕНПРОКУРОРОМ
17.10.2025 13:14 Ответить
 
 