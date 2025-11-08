Мобілізований намагався втекти через вікно з ТЦК у Тернополі, але зірвався та впав з 5 поверху. Він у реанімації, - облвійськкомат

У Тернополі чоловік випав з вікна ТЦК

8 листопада 2025 року вночі до Тернопільського ОМТЦК та СП доставили військовозобов’язаного громадянина, який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Перебував у стані алкогольного сп’яніння

На момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Чоловік намагався втекти через вікно

Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на 1му поверсі.

"Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+56
Спочатку були сотні тисяч добровольців.
Зараз сотні тисяч СЗЧ.
Докерувався мудак.
показати весь коментар
08.11.2025 15:28
+33
Дивно, мусора, прокурори , судді , депутати, такі ж ухилянти як і він але чомусь з вікон не випадають..
показати весь коментар
08.11.2025 15:29
+25
У них просто бронь від епілепсії, на відміну від інших.
показати весь коментар
08.11.2025 15:38
Якийсь Спайдер-мен недороблений...
показати весь коментар
08.11.2025 15:25
Спочатку були сотні тисяч добровольців.
Зараз сотні тисяч СЗЧ.
Докерувався мудак.
показати весь коментар
08.11.2025 15:28
Питання не цього чмошніка а до 73% його виборців
показати весь коментар
08.11.2025 15:29
Не может этот человек жить вне системы, где за тебя думает государство, а твоя работа подчинятся и думать, что " наверху знают как надо". Правда когда "система" тебя начинает перемалывать, невзирая на твои заслуги, начинается-" я невиноват, это чудовищная ошибка". Совок, одним словом.
показати весь коментар
08.11.2025 15:38
Завжди дивувався, чому вуззькошелепі не знають, як пишеться м'який знак в їхньому ізигє. В Вас теж: "подчинятЬся" треба було саме з м'яким. Тільки не кажіть, що просто опісялися: це саме системна помилка, яку не помічає вбудований редактор. Слово для перевірки: "чьто дєлатЬ?" - з м'яким, бачите? Не дякуйте.
показати весь коментар
08.11.2025 19:10
Я в курсе. Могу писать и намеренно с ошибками, я же не на экзамене. У меня есть несколько вопросов. Первый-почему все ярые радетели украинского языка( включая и моего учителя по укр.мове) выглядят одинаково-они надменны и смотрят на всех свысока? Второй-чем отличается хороший язык от плохого, есть какая-то градация языков? Третий-как вы относитесь ,ну, к примеру к немецкому и польскому языкам?
показати весь коментар
08.11.2025 19:41
Дійсно, таку відповідь теж зустрічав: "а я намєрєнно не поставіл там м'який знак". Я все ж таки думаю, що це відмовка, а насправді маємо дійсно дивну обставину: носії уззького ізига не можуть застосування опанувати м'якого знака в ньому, посилаючися або на "ну, опісявся, з ким не бува", або ж, як в цьому випадку, на якісь "намєрєнія". І так, Ви мені нічого нє должньі, пишіть як хочете. Йдеться про мої приватні дослідження, саме з цього питання. Гарного вечора.
показати весь коментар
08.11.2025 23:13
Вам також.
показати весь коментар
08.11.2025 23:15
Добоврльці чогось же пішли воювати за нього.
показати весь коментар
08.11.2025 15:53
Добровольці пішли воювати якраз не за нього, а за свою країну, за своїх рідних. А ухилянти просто не бажають воювати, аргументуючи це тим, що не будуть воювати саме за нього. Виходить, що своя країна, рідні-то таке.
показати весь коментар
08.11.2025 17:08
Скалолаз ******** чи наїбнувся?
показати весь коментар
08.11.2025 15:28
Дивно, мусора, прокурори , судді , депутати, такі ж ухилянти як і він але чомусь з вікон не випадають..
показати весь коментар
08.11.2025 15:29
У них просто бронь від епілепсії, на відміну від інших.
показати весь коментар
08.11.2025 15:38
Вони ухилянти "в законі"
показати весь коментар
08.11.2025 15:43
Вночі...п'яний...сам впав...епілепсія ...Коротше діпфейк. Потураєв зуб дайот.
показати весь коментар
08.11.2025 15:30
Чому санвузол не облаштований решітками?
показати весь коментар
08.11.2025 15:31
ТЦК это кпз или ещё нет? Или уже да? В Германии как с решётками дела обстоят?
показати весь коментар
08.11.2025 15:34
А чому має бути облаштований?
показати весь коментар
08.11.2025 15:35
Щоб не лякати Анжеліну Джолі, яка зайде посцикати.
показати весь коментар
08.11.2025 16:05
Сцикає Галя з базару. Анжеліна пісяє . )
показати весь коментар
08.11.2025 18:06
духами коко шанель
показати весь коментар
09.11.2025 06:05
нюмеро сенк )
показати весь коментар
09.11.2025 07:02
Бо п'ятий поверх, там же написано. Решітки лише на першому, щоб з вулиці не залізли.
показати весь коментар
08.11.2025 19:12
Думаю у нього на спуску сталась епілепсія і він вдарився головою. А, і він сам прибіг в ТЦК в 00:00 і добрі працівники ТЦК пустили переночувати, а він взяв і підставив їх. Одним словом чергове ІПСО та ШІ.
показати весь коментар
08.11.2025 15:33
"Кімната для відпочинку військовозобов'язаних...." Все одно що написати про СІЗО -"кімнати для відпочинку правопорушників"
показати весь коментар
08.11.2025 15:41
Способом через бусифікацію зермак хоче довести ситуацію до абсурду.
Це жахливі цифри від І.Луценка про сзч тільки минулого місяця.
показати весь коментар
08.11.2025 15:34
показати весь коментар
08.11.2025 15:45
Хороша книга. Описує що творили кацапи з українцями і що кацапи мріють знову повторити.
показати весь коментар
08.11.2025 15:48
показати весь коментар
08.11.2025 15:52
Події відбуваються в той період, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE козацтво було знищене, а селянство українських земель було закріпачене. Волелюбні козаки не хотіли коритися, деякі з них втекли в турецькі землі й заснували там https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 нову Січ. Час від часу туди тікали від невиданих утисків селяни.

Зібрався тікати й Остап, якого пан за непокірність хотів віддати у москалі. Прощається хлопець зі своєю коханою Соломією, залишаючи її з осоружним чоловіком. Соломія перевезла коханого через річку та й залишилася сама.

Ось вже довго йде Остап степами, коли чує, ніби хтось його кличе. Озирнувся - якийсь козак його доганяє. Коли підійшов ближче, Остап пізнав у молодому козакові свою Соломію. Жінка не могла лишитися сама з нелюбом, тому вирішила теж утекти. Довелося тільки відрізати її довгі чорні коси, та вона ладна була всім пожертвувати заради коханого. З часом добралися Остап із Соломією до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю. Тут разом з іншими втікачами мали чекати ночі, щоб перепливти човнами на інший берег. Та коли сідали в човни, наїхали козаки й почали стріляти. Знайомий Соломії та Остапа, Іван, встиг вскочити у човна, вони ж лишилися на березі й мали швидко тікати.

Пересидівши деякий час, звернулися до знайомого мірошника, який обіцяв їм допомогу. Той запропонував зробити пліт та вночі самотужки перепливти Дунай. Через деякий час пліт був готовий. Ним попливли обоє втікачів, у густому тумані не бачачи нічого. Тільки знову їм не пощастило - один козак почув плюскіт та вистрілив навмання в той бік. Остапа було поранено в груди. Ледве дісталися Остап із Соломією до твердого ґрунту, сховалися в плавнях. Остапові було зовсім зле, жінка обмила його, перев'язала, а сама вирішила піти роззирнутися.

Соломія заблукала в плавнях і не могла знайти коханого. Він же лежав самотній і прощався зі світом. Ввижався йому дідусь, який своїми оповідями про козацьке життя завжди розпалював нескоримий дух в онукові. Та Соломії не було. До Остапа прийшов голодний вовк, постояв трохи і пішов. Навкруги горіли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96 плавні. Нарешті Соломія знайшла чоловіка і кинулася до циганської хатки за підмогою. За гроші, які жінка мала у вузлику, цигани згодилися прийняти втікачів до себе, поки Остап не видужає. Видужував він дуже повільно. Господарі вже почали скоса поглядати на непроханих гостей, тому Соломія мала йти на заробітки, гроші ж усі віддавала старому циганові.

В хаті жили старі циган з циганкою та молоді, було видно, що це злодії. Якось вночі, як звичайно, чоловіки вирушили на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB промисел, повернулися ж раптово. Старий циган був поранений. Наступного дня, коли Соломія була на роботі, вони знялися, залишивши в хатині самого Остапа. Соломія ж у цей день зустріла знайомого Івана. Разом повернулися вони додому, але нікого вже там не побачили. Не було ні циганів, ні Остапа. Кинулись його шукати і знайшли у в'язниці. Даремно намагалася Соломія довести його невинність. Остапа вирішили видати російській стороні. Соломія підмовила Івана відбити чоловіка в той день, коли його мають везти річкою на той берег. Разом наскочили вони на турків зі зброєю, однак перемогти їх не змогли. Загинув підстрелений Іван, захлинулася в холодній воді Соломія. Остап був повернутий до пана і жорстоко покараний. Багато років по тому, вже старим дідом він служить сторожем на бессарабській полонині і ввижається йому, що в голосі вітру кличе його кохана Соломія.
показати весь коментар
08.11.2025 16:18
Скажімо так, в Корані комусь наприклад впадає в око про роздачу милостині, а хтось там бачить про різання невірних. Так і тут - хтось про те, що він тікав від потрапляння в москалі, хтось - про те, що тікав він саме з Російської імперії)
показати весь коментар
08.11.2025 16:30
Скажи, ти дійсно думаєш що кацапи йдуть тебе захистити і вважатимуть рівнею собі?
показати весь коментар
08.11.2025 16:31
Та досить вже цих провокацій з приписуванням комусь своїх думок і розкручуванням на відповідь, достойну згадки в "раді форумчан".

P.S. Бажання втекти від усіх не дорівнює бажанню втекти до когось.
показати весь коментар
08.11.2025 16:35
Скажи, а якщо я прийду до тебе в квартиру і скажу що це моя квартира, а твоя дружина буде мене задовольняти, ти просто мовчки підеш ночувати в парк під деревом?
показати весь коментар
08.11.2025 16:37
********* приклади? То давай трохи змінимо умови, наблизимо до реальності:
У тій квартирі "петрик" не проживає, а його там тримають прив'язаним до батареї, примушуючи мити посуд за пайку хліба. Та й дружина не його, а справжнього хазяїна квартири. То скажи, нахіба йому цю квартиру від тебе захищати? Та він з радістю покине її та піде в парк, під дерево.
Це до того пишу, що поганий у тебе приклад. Якраз отакі "хазяїни квартири" самі не хочуть своє майно захищати, а примушують це робити різних "петриків", у яких за душою нічого свого немає.
показати весь коментар
08.11.2025 16:53
А, тоді зрозуміло чому він так чекає кацапів.
показати весь коментар
08.11.2025 16:58
показати весь коментар
08.11.2025 15:46
Гарне фото чотириразового ухилянта Зелі.
Його майбутнє.
Його майбутнє.
показати весь коментар
08.11.2025 15:48
Відчув себе приЗЕдентом
показати весь коментар
08.11.2025 15:50
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
08.11.2025 16:01
І для повноти картини!
Людина - вища цінність!
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!

(Гидкий хрипуватий смішок за кадром).
показати весь коментар
08.11.2025 16:06
А потім ти прокинувся.
показати весь коментар
08.11.2025 16:06
Я з посланими не спілкуюся - западло.
показати весь коментар
08.11.2025 16:10
Років через 200...
показати весь коментар
08.11.2025 18:04
Дурнику, в країні війна. Росія вже понад 10 років знищує твоїх співгромадян. Але ти в своїй браваді цього жодного разу не згадав. Рублі не пахнуть?
показати весь коментар
08.11.2025 18:56
Дурнику, то була цитата Зеленського. Чи не пам'ятаєш?
(2 дек. 2019 г. - З Перевиборчої програми Зеленського на сайті ЦВК: "Я розповім Вам про Україну своєї мрії..... Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну ...")
показати весь коментар
08.11.2025 21:33
Амінь..
показати весь коментар
08.11.2025 17:01
Зато міндіч спокійно через кордон виїхав намародеривши с лідором
показати весь коментар
08.11.2025 17:20
Допоки при владі буде діюча зелена влада і обкурений
преЗедент , -
толку в нашій краіні не буде !!
показати весь коментар
08.11.2025 18:13
Бусифікуйте бідний простолюд ще більше.

Скоро добусифікуєтесь до 1 млн сзч. А далі і до штурму Зимового недалеко.
показати весь коментар
08.11.2025 18:23
Тобто штурмувати Кремль страшно - краще втопитись в Тисі чи випригнути головою донизу з 5 поверху. А от боротись в тилу зі злочинною владою, то аж бігом - завжди готові, може навіть російських рублів за це насиплять.
показати весь коментар
08.11.2025 18:53
невже,такі як ти підуть на штурм Банкової і офіс у 95-кварталу??? а якщо по дорозі трапиться якийсь тцкашник? знову ж в кальсони напудиш!
показати весь коментар
08.11.2025 19:24
Як і завжди,ухилянти на форумі дуже близько приймають до серця такі новини....Гнів,розпач,образа,а ще думки,як у фільмі Діамантова рука: робяти на його місці повинен був бути я!!
показати весь коментар
08.11.2025 18:36
Ти де воюєш?
показати весь коментар
08.11.2025 19:19
На якому дивані? Радіти смертям і каліцтвам людей, які ще й тобі нічого поганого не зробили - це дно.
показати весь коментар
08.11.2025 19:23
не скигли,
показати весь коментар
08.11.2025 19:28 Відповісти
Розкажи нам з якого окопу пишеш, герой
показати весь коментар
09.11.2025 19:10 Відповісти
Спочатку ти розкажи: з якого часу сидиш в норі ухилянта?, скільки разів при зустрічі з ТЦК загадив собі рейтузи і панталони?,як вирішуєш питання прання рейтузів і панталонів? чи використовуєш прокладки і памперси? чекаю. потім продовжимо розмову.
показати весь коментар
09.11.2025 19:16 Відповісти
Ясно.
Нафронтник диванних військ, любитель воювати чужими руками
показати весь коментар
09.11.2025 20:16 Відповісти
іншого від такого потужного героя як ти,я й не ждав. старайся ,по можливості,хоч інколи полоскати свої колготи,стрінги і кальсони
показати весь коментар
09.11.2025 20:23 Відповісти
Як можна злізти на одязі з 5 поверху? Це чергова маячня. Ще й голими руками демонтував склопакет? Як і оці травми скоріше за все були отримані не від падіння:
"У нього був пневматорекс, зламані ребра, поламані кінцівки, а саме перелом тазу та однієї руки, на іншій забої, також перелом ключиці.
А від побиття і вбивства.
показати весь коментар
08.11.2025 19:20 Відповісти
З 5 поверху це екзітус. Жаль
показати весь коментар
08.11.2025 20:18 Відповісти
*****, навіть здохнути як чоловік не зміг! Кастрат сцикливий - такого ушльопка і не шкода...
показати весь коментар
08.11.2025 20:47 Відповісти
Справжні герої сидять в Німеччині
показати весь коментар
09.11.2025 19:11 Відповісти
Само в якому окопі, півень ґамбурзький?
показати весь коментар
08.11.2025 20:51 Відповісти
 
 