Мобілізований намагався втекти через вікно з ТЦК у Тернополі, але зірвався та впав з 5 поверху. Він у реанімації, - облвійськкомат

8 листопада 2025 року вночі до Тернопільського ОМТЦК та СП доставили військовозобов’язаного громадянина, який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Перебував у стані алкогольного сп’яніння

На момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Чоловік намагався втекти через вікно

Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на 1му поверсі.

"Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

