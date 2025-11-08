Мобилизованный пытался сбежать через окно из ТЦК в Тернополе, но сорвался и упал с 5 этажа. Он в реанимации, - облвоенкомат

8 ноября 2025 года ночью в Тернопольский ОМТЦК и СП доставили военнообязанного гражданина, который является нарушителем военно-учетного законодательства. Отсрочки от призыва и бронирования у него нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Находился в состоянии алкогольного опьянения

На момент доставки гражданин Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, которое делало невозможным проведение объективных процессуальных действий по привлечению к административной ответственности, он был временно размещен в комнате отдыха военнообязанных.

Мужчина пытался сбежать через окно

Около 03 ч. 50 мин. гражданин Т., находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал свою одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на 1-м этаже.

"Работники территориального центра немедленно вызвали карету скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

