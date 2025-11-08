РУС
Попытки самоубийства в ТЦК
2 316 37

Мобилизованный пытался сбежать через окно из ТЦК в Тернополе, но сорвался и упал с 5 этажа. Он в реанимации, - облвоенкомат

В Тернополе мужчина выпал из окна ТЦК

8 ноября 2025 года ночью в Тернопольский ОМТЦК и СП доставили военнообязанного гражданина, который является нарушителем военно-учетного законодательства. Отсрочки от призыва и бронирования у него нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Находился в состоянии алкогольного опьянения

На момент доставки гражданин Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, которое делало невозможным проведение объективных процессуальных действий по привлечению к административной ответственности, он был временно размещен в комнате отдыха военнообязанных.

Читайте также: Мужчина совершил самоувечье в туалете ТЦК Днепра после прохождения ВЛК. Его госпитализировали

Мужчина пытался сбежать через окно

Около 03 ч. 50 мин. гражданин Т., находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал свою одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на 1-м этаже.

"Работники территориального центра немедленно вызвали карету скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Читайте также: Задержание "телохранителя" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph

Автор: 

Тернополь (790) мобилизация (2950) ТЦК (816) Тернопольская область (774) Тернопольский район (30)
+18
Спочатку були сотні тисяч добровольців.
Зараз сотні тисяч СЗЧ.
Докерувався мудак.
08.11.2025 15:28 Ответить
+10
Дивно, мусора, прокурори , судді , депутати, такі ж ухилянти як і він але чомусь з вікон не випадають..
08.11.2025 15:29 Ответить
+7
Вночі...п'яний...сам впав...епілепсія ...Коротше діпфейк. Потураєв зуб дайот.
08.11.2025 15:30 Ответить
Якийсь Спайдер-мен недороблений...
08.11.2025 15:25 Ответить
Спочатку були сотні тисяч добровольців.
Зараз сотні тисяч СЗЧ.
Докерувався мудак.
08.11.2025 15:28 Ответить
Питання не цього чмошніка а до 73% його виборців
08.11.2025 15:29 Ответить
Не может этот человек жить вне системы, где за тебя думает государство, а твоя работа подчинятся и думать, что " наверху знают как надо". Правда когда "система" тебя начинает перемалывать, невзирая на твои заслуги, начинается-" я невиноват, это чудовищная ошибка". Совок, одним словом.
08.11.2025 15:38 Ответить
Добоврльці чогось же пішли воювати за нього.
08.11.2025 15:53 Ответить
Скалолаз ******** чи наїбнувся?
08.11.2025 15:28 Ответить
Дивно, мусора, прокурори , судді , депутати, такі ж ухилянти як і він але чомусь з вікон не випадають..
08.11.2025 15:29 Ответить
У них просто бронь від епілепсії, на відміну від інших.
08.11.2025 15:38 Ответить
Вони ухилянти "в законі"
08.11.2025 15:43 Ответить
Вночі...п'яний...сам впав...епілепсія ...Коротше діпфейк. Потураєв зуб дайот.
08.11.2025 15:30 Ответить
Чому санвузол не облаштований решітками?
08.11.2025 15:31 Ответить
ТЦК это кпз или ещё нет? Или уже да? В Германии как с решётками дела обстоят?
08.11.2025 15:34 Ответить
А чому має бути облаштований?
08.11.2025 15:35 Ответить
Щоб не лякати Анжеліну Джолі, яка зайде посцикати.
08.11.2025 16:05 Ответить
Думаю у нього на спуску сталась епілепсія і він вдарився головою. А, і він сам прибіг в ТЦК в 00:00 і добрі працівники ТЦК пустили переночувати, а він взяв і підставив їх. Одним словом чергове ІПСО та ШІ.
08.11.2025 15:33 Ответить
"Кімната для відпочинку військовозобов'язаних...." Все одно що написати про СІЗО -"кімнати для відпочинку правопорушників"
08.11.2025 15:41 Ответить
Способом через бусифікацію зермак хоче довести ситуацію до абсурду.
Це жахливі цифри від І.Луценка про сзч тільки минулого місяця.
08.11.2025 15:34 Ответить
08.11.2025 15:45 Ответить
Хороша книга. Описує що творили кацапи з українцями і що кацапи мріють знову повторити.
08.11.2025 15:48 Ответить
08.11.2025 15:52 Ответить
Події відбуваються в той період, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE козацтво було знищене, а селянство українських земель було закріпачене. Волелюбні козаки не хотіли коритися, деякі з них втекли в турецькі землі й заснували там https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 нову Січ. Час від часу туди тікали від невиданих утисків селяни.

Зібрався тікати й Остап, якого пан за непокірність хотів віддати у москалі. Прощається хлопець зі своєю коханою Соломією, залишаючи її з осоружним чоловіком. Соломія перевезла коханого через річку та й залишилася сама.

Ось вже довго йде Остап степами, коли чує, ніби хтось його кличе. Озирнувся - якийсь козак його доганяє. Коли підійшов ближче, Остап пізнав у молодому козакові свою Соломію. Жінка не могла лишитися сама з нелюбом, тому вирішила теж утекти. Довелося тільки відрізати її довгі чорні коси, та вона ладна була всім пожертвувати заради коханого. З часом добралися Остап із Соломією до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю. Тут разом з іншими втікачами мали чекати ночі, щоб перепливти човнами на інший берег. Та коли сідали в човни, наїхали козаки й почали стріляти. Знайомий Соломії та Остапа, Іван, встиг вскочити у човна, вони ж лишилися на березі й мали швидко тікати.

Пересидівши деякий час, звернулися до знайомого мірошника, який обіцяв їм допомогу. Той запропонував зробити пліт та вночі самотужки перепливти Дунай. Через деякий час пліт був готовий. Ним попливли обоє втікачів, у густому тумані не бачачи нічого. Тільки знову їм не пощастило - один козак почув плюскіт та вистрілив навмання в той бік. Остапа було поранено в груди. Ледве дісталися Остап із Соломією до твердого ґрунту, сховалися в плавнях. Остапові було зовсім зле, жінка обмила його, перев'язала, а сама вирішила піти роззирнутися.

Соломія заблукала в плавнях і не могла знайти коханого. Він же лежав самотній і прощався зі світом. Ввижався йому дідусь, який своїми оповідями про козацьке життя завжди розпалював нескоримий дух в онукові. Та Соломії не було. До Остапа прийшов голодний вовк, постояв трохи і пішов. Навкруги горіли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96 плавні. Нарешті Соломія знайшла чоловіка і кинулася до циганської хатки за підмогою. За гроші, які жінка мала у вузлику, цигани згодилися прийняти втікачів до себе, поки Остап не видужає. Видужував він дуже повільно. Господарі вже почали скоса поглядати на непроханих гостей, тому Соломія мала йти на заробітки, гроші ж усі віддавала старому циганові.

В хаті жили старі циган з циганкою та молоді, було видно, що це злодії. Якось вночі, як звичайно, чоловіки вирушили на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB промисел, повернулися ж раптово. Старий циган був поранений. Наступного дня, коли Соломія була на роботі, вони знялися, залишивши в хатині самого Остапа. Соломія ж у цей день зустріла знайомого Івана. Разом повернулися вони додому, але нікого вже там не побачили. Не було ні циганів, ні Остапа. Кинулись його шукати і знайшли у в'язниці. Даремно намагалася Соломія довести його невинність. Остапа вирішили видати російській стороні. Соломія підмовила Івана відбити чоловіка в той день, коли його мають везти річкою на той берег. Разом наскочили вони на турків зі зброєю, однак перемогти їх не змогли. Загинув підстрелений Іван, захлинулася в холодній воді Соломія. Остап був повернутий до пана і жорстоко покараний. Багато років по тому, вже старим дідом він служить сторожем на бессарабській полонині і ввижається йому, що в голосі вітру кличе його кохана Соломія.
08.11.2025 16:18 Ответить
Скажімо так, в Корані комусь наприклад впадає в око про роздачу милостині, а хтось там бачить про різання невірних. Так і тут - хтось про те, що він тікав від потрапляння в москалі, хтось - про те, що тікав він саме з Російської імперії)
08.11.2025 16:30 Ответить
Скажи, ти дійсно думаєш що кацапи йдуть тебе захистити і вважатимуть рівнею собі?
08.11.2025 16:31 Ответить
Та досить вже цих провокацій з приписуванням комусь своїх думок і розкручуванням на відповідь, достойну згадки в "раді форумчан".

P.S. Бажання втекти від усіх не дорівнює бажанню втекти до когось.
08.11.2025 16:35 Ответить
Скажи, а якщо я прийду до тебе в квартиру і скажу що це моя квартира, а твоя дружина буде мене задовольняти, ти просто мовчки підеш ночувати в парк під деревом?
08.11.2025 16:37 Ответить
А чому ти ночуєш під деревом, ти ж не захищаєш свою сім'ю на фронті?
08.11.2025 16:46 Ответить
08.11.2025 15:46 Ответить
Гарне фото чотириразового ухилянта Зелі.
Його майбутнє.
08.11.2025 15:48 Ответить
Відчув себе приЗЕдентом
08.11.2025 15:50 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
08.11.2025 16:01 Ответить
І для повноти картини!
Людина - вища цінність!
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!

(Гидкий хрипуватий смішок за кадром).
08.11.2025 16:06 Ответить
А потім ти прокинувся.
08.11.2025 16:06 Ответить
Я з посланими не спілкуюся - западло.
08.11.2025 16:10 Ответить
 
 