Задержание "охранника" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph

Чиновников в Киеве возмутила информация о том, что представителя кортежа американской актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Украину задержали сотрудники территориального центра комплектования. В настоящее время ведется расследование.

По данным издания, киевские чиновники не знали, что Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией.

В столице выясняют, почему кортеж актрисы остановили, а ее поездку едва не сорвал ТЦК. Как отмечается, задержанным оказался тренер по боевому самбо из Кропивницкого по имени Дмитрий, который выполнял роль водителя. Его впоследствии освободили, обязав явиться в военкомат позже.

Визит Анджелины Джоли в Украину

Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.

В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

