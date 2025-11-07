РУС
Новости Визит Анджелины Джоли в Херсон
2 924 32

Задержание "охранника" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph

Водитель из кортежа Джоли Дмитрий

Чиновников в Киеве возмутила информация о том, что представителя кортежа американской актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Украину задержали сотрудники территориального центра комплектования. В настоящее время ведется расследование.

Об этом пишет Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, киевские чиновники не знали, что Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией.

В столице выясняют, почему кортеж актрисы остановили, а ее поездку едва не сорвал ТЦК. Как отмечается, задержанным оказался тренер по боевому самбо из Кропивницкого по имени Дмитрий, который выполнял роль водителя. Его впоследствии освободили, обязав явиться в военкомат позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне Анджелине Джоли вручили памятный жетон города-героя. ВИДЕО

Визит Анджелины Джоли в Украину

  • Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
  • Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
  • Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
  • В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

Топ комментарии
+6
посадовці у києві, це хто? віталя?
що саме обурило посадовців в києві? затримання водія чи таємна поїздка джолі?

нууу....
по закону та ліцензіі тцк на викрадення людей, водій вже повинен бути на навчальному полігоні.
чи, ота клята голлівудська красуня проігнорувала обов'язковий хайп зе!гундоса?

ніфіга не зрозуміло!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:09 Ответить
+5
нууу.....
пройти до тцк, це ще та пригода.
скрізь високі паркани та блок пост з озброєними пузатими "ветеранами".
і наприкінці розплакатися перед турецькою чашею в кінці коридора праворуч зі стійким духаном хлору.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:16 Ответить
+4
А призвіща занепокоїних київських посадовців можна озвучити? А що каже опівський омбусмен з Прав українців на свавілоя ТЦКашників?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Не просто так вона ходила до вбиральні ТЦК....
показать весь комментарий
07.11.2025 13:03 Ответить
все зламалося в домі обломських,
слюсарі і пахарі не вірили і все так же захищяли країну!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:04 Ответить
А що, будь-який кортеж поліція не має прав зупиняти для перевірки? Навіть якщо кортежем пересуватимуться орки?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:05 Ответить
Анжеліка Джолі непомітно з'явилась в Україні

ЗЄлічка, чекай мільйонний позов за "Джолі непомітно"...
не для того вона в Україну пхалась
.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:40 Ответить
А чого обурило? Тцкшники ж частину хабарів по вертикалі до дєрьмака відправляють
показать весь комментарий
07.11.2025 13:05 Ответить
Або виконуються посадовцями на місцях та Українцями, вимоги норм Законів України в Особливий період, або рішали з ларьочником Оманським, продовжують і далі грати члЄНАМИ на клавішних!?!?!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:07 Ответить
Отаке співпадіння - як тільки Покровськ, так зразу активне обговорення факту пісяння Джолі в тецекашному туалеті.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:08 Ответить
авжеж!
треба клацнути пальцями перед очима клієнта - старий шахрайський трюк

"Дьошево, Хоботов ЗЄлітов !"

.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:37 Ответить
в вбиральню вона ходила, навіть Анжеліни Джолі іноді писяють.
виправданя тільки одне - буба величніше Анджоліни,
він страну переграв!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:10 Ответить
Взагалі то вона Посол доброї волі при ООН, та дуже багато робить для миру та біженців війн по всьому Світу! А ти що зробив для миру? Запостив кацапсткий висер! 🤬
показать весь комментарий
07.11.2025 13:21 Ответить
Вот в том то всё и дело, что человек она известный и популярный. А в США это очень важно. К мнению таких людей прислушиваются, что носить, что читать, как питаться и.т.д. Вспомнить хотя бы Опру Уинфри. А у Джоли фанатов и подписчиков в соц.сетях ой как дофига, и для них её мнение по тому или иному вопросу очень важно. Так и происходит формирование общественного мнения. И так от одного человека зависит отношение к Украине большой группы людей. А это уже политика.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:33 Ответить
А призвіща занепокоїних київських посадовців можна озвучити? А що каже опівський омбусмен з Прав українців на свавілоя ТЦКашників?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:14 Ответить
у омбудсмена квота на озвучку.
дозволено тільки два висера на місяць, але дуже обережних.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:25 Ответить
Хер той сцикун піде до ТЦК,не для того мама квіточку ростила!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:16 Ответить
Просто тцкашники дивилися Лару Крофт і побоялися зв'язуватися.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:20 Ответить
"У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували - він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом. "- . На каких же идиотов это рассчитано?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:21 Ответить
А що роблять офіцери запасу коли в країні війна? У нас це явно не те, що робить бусифікований тракторист Микола. Не сидять і окопі.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:27 Ответить
ЗеДєрмак образився на водія Джолі через те ,
що ім не повідомили про ії приізд до Украіни та вони
не змогли попіаритись перед камерами на своєму
мараХвоні на всю країну !
Ось Зе і його швондєри наразі будуть пресувати цього тренера 😡
показать весь комментарий
07.11.2025 13:24 Ответить
Это такі ці обурені київські посадовці? Дружбани цього "обмежено придатного" тренера по самбо?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:25 Ответить
У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували - він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом. Джерело: https://censor.net/ua/n3583792

Просто цікаво - на яких закінчених імбецилів розрахована ця туфта за задумом її творців??? Тут одне з двох - або відверті дебіли в ЗСУ придумують подібну лажу і, виходячи з свого рівня розумового розвитку, вважають, що в неї хтось повірить, або посадові особи в ЗСУ вважають відвертими дебілами решту громадян України.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:26 Ответить
Це та Telegraph, яка опублікувала сумнівну інформацію про те, що майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці?
Ага вірю, вірю)
показать весь комментарий
07.11.2025 13:31 Ответить
бубсель пальцом об клавіши не вдарив, а вона пописяла і витягнула свого охоронця... - бачимо різницю, да?
показать весь комментарий
07.11.2025 13:44 Ответить
Назвіть ім'я чиновника, якого "обурило" виконання своїх службових завдань ТЦК під час війни? суспільство ОБЯЗАНО знати прізвище цього "героя", що протирає штани у "високих" київських кабінетах!
показать весь комментарий
07.11.2025 13:45 Ответить
Достали тими новинами про джолі і її охоронця
показать весь комментарий
07.11.2025 14:03 Ответить
"илітні" чинуші наполохані - а що як тцк потроху і до них дістанеться. Всі обсирають тцк, але яка держава, народ і влада, такі і тцк, вони з космосу не прибули
показать весь комментарий
07.11.2025 14:13 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 14:21 Ответить
посадовці обурились через те що їм ніхто не доповів про приїзд акторки, втрачений момент лишній раз попіаритись
показать весь комментарий
07.11.2025 14:22 Ответить
 
 