Задержание "охранника" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph
Чиновников в Киеве возмутила информация о том, что представителя кортежа американской актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Украину задержали сотрудники территориального центра комплектования. В настоящее время ведется расследование.
Об этом пишет Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, киевские чиновники не знали, что Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией.
В столице выясняют, почему кортеж актрисы остановили, а ее поездку едва не сорвал ТЦК. Как отмечается, задержанным оказался тренер по боевому самбо из Кропивницкого по имени Дмитрий, который выполнял роль водителя. Его впоследствии освободили, обязав явиться в военкомат позже.
Визит Анджелины Джоли в Украину
- Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
- Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
- Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
- В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.
Топ комментарии
+6 Begemot Pepa
показать весь комментарий07.11.2025 13:09 Ответить Ссылка
+5 Begemot Pepa
показать весь комментарий07.11.2025 13:16 Ответить Ссылка
+4 igor shmatko
показать весь комментарий07.11.2025 13:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пройти до тцк, це ще та пригода.
скрізь високі паркани та блок пост з озброєними пузатими "ветеранами".
і наприкінці розплакатися перед турецькою чашею в кінці коридора праворуч зі стійким духаном хлору.
слюсарі і пахарі не вірили і все так же захищяли країну!
ЗЄлічка, чекай мільйонний позов за "Джолі непомітно"...
не для того вона в Україну пхалась
.
треба клацнути пальцями перед очима клієнта - старий шахрайський трюк
"Дьошево,
ХоботовЗЄлітов !"
.
що саме обурило посадовців в києві? затримання водія чи таємна поїздка джолі?
нууу....
по закону та ліцензіі тцк на викрадення людей, водій вже повинен бути на навчальному полігоні.
чи, ота клята голлівудська красуня проігнорувала обов'язковий хайп зе!гундоса?
ніфіга не зрозуміло!!!
виправданя тільки одне - буба величніше Анджоліни,
він страну переграв!
дозволено тільки два висера на місяць, але дуже обережних.
що ім не повідомили про ії приізд до Украіни та вони
не змогли попіаритись перед камерами на своєму
мараХвоні на всю країну !
Ось Зе і його швондєри наразі будуть пресувати цього тренера 😡
Просто цікаво - на яких закінчених імбецилів розрахована ця туфта за задумом її творців??? Тут одне з двох - або відверті дебіли в ЗСУ придумують подібну лажу і, виходячи з свого рівня розумового розвитку, вважають, що в неї хтось повірить, або посадові особи в ЗСУ вважають відвертими дебілами решту громадян України.
Ага вірю, вірю)