Затримання "охоронця" Джолі обурило київських посадовців. Чоловіка відпустили, але наказали повернутися до військкомату, - Telegraph

Водій з кортежу Джолі Дмитро

Посадовців у Києві обурила інформація про те, що представника кортежу американської акторки Анджеліни Джолі під час її візиту до України затримали працівники територіального центру комплектування. Нині триває розслідування.

Про це пише Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, київські урядовці не знали, що Джолі прибула до України з гуманітарною місією. 

У столиці з’ясовують, чому кортеж акторки зупинили, а її поїздку мало не зірвав ТЦК. Як зазначається, затриманим виявився тренер з бойового самбо з Кропивницького на ім’я Дмитро, який виконував роль водія. Його згодом звільнили, зобов’язавши прибути до військкомату пізніше.

  • Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
  • Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
  • Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
  • У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

Топ коментарі
+12
ЗеДєрмак образився на водія Джолі через те ,
що ім не повідомили про ії приізд до Украіни та вони
не змогли попіаритись перед камерами на своєму
мараХвоні на всю країну !
Ось Зе і його швондєри наразі будуть пресувати цього тренера 😡
07.11.2025 13:24 Відповісти
07.11.2025 13:24 Відповісти
+7
посадовці у києві, це хто? віталя?
що саме обурило посадовців в києві? затримання водія чи таємна поїздка джолі?

нууу....
по закону та ліцензіі тцк на викрадення людей, водій вже повинен бути на навчальному полігоні.
чи, ота клята голлівудська красуня проігнорувала обов'язковий хайп зе!гундоса?

ніфіга не зрозуміло!!!
07.11.2025 13:09 Відповісти
07.11.2025 13:09 Відповісти
+7
А що роблять офіцери запасу коли в країні війна? У нас це явно не те, що робить бусифікований тракторист Микола. Не сидять і окопі.
07.11.2025 13:27 Відповісти
07.11.2025 13:27 Відповісти
Не просто так вона ходила до вбиральні ТЦК....
07.11.2025 13:03 Відповісти
07.11.2025 13:03 Відповісти
нууу.....
пройти до тцк, це ще та пригода.
скрізь високі паркани та блок пост з озброєними пузатими "ветеранами".
і наприкінці розплакатися перед турецькою чашею в кінці коридора праворуч зі стійким духаном хлору.
07.11.2025 13:16 Відповісти
07.11.2025 13:16 Відповісти
все зламалося в домі обломських,
слюсарі і пахарі не вірили і все так же захищяли країну!
07.11.2025 13:04 Відповісти
07.11.2025 13:04 Відповісти
А що, будь-який кортеж поліція не має прав зупиняти для перевірки? Навіть якщо кортежем пересуватимуться орки?
07.11.2025 13:05 Відповісти
07.11.2025 13:05 Відповісти
Анжеліка Джолі непомітно з'явилась в Україні

ЗЄлічка, чекай мільйонний позов за "Джолі непомітно"...
не для того вона в Україну пхалась
.
07.11.2025 13:40 Відповісти
07.11.2025 13:40 Відповісти
А чого обурило? Тцкшники ж частину хабарів по вертикалі до дєрьмака відправляють
07.11.2025 13:05 Відповісти
07.11.2025 13:05 Відповісти
Або виконуються посадовцями на місцях та Українцями, вимоги норм Законів України в Особливий період, або рішали з ларьочником Оманським, продовжують і далі грати члЄНАМИ на клавішних!?!?!
07.11.2025 13:07 Відповісти
07.11.2025 13:07 Відповісти
Отаке співпадіння - як тільки Покровськ, так зразу активне обговорення факту пісяння Джолі в тецекашному туалеті.
07.11.2025 13:08 Відповісти
07.11.2025 13:08 Відповісти
авжеж!
треба клацнути пальцями перед очима клієнта - старий шахрайський трюк

"Дьошево, Хоботов ЗЄлітов !"

.
07.11.2025 13:37 Відповісти
07.11.2025 13:37 Відповісти
Нє Віталя(Віталій Кличко, обраний мер міста Києва) а опшно зелено-риговсько-совкове кодло що не змогли пропіаритись і зробити шапіто картинку для світу що у нас тут потужна потужність в Україні
07.11.2025 18:17 Відповісти
07.11.2025 18:17 Відповісти
Для когось, оте все! А для когось, віталя!
07.11.2025 21:19 Відповісти
07.11.2025 21:19 Відповісти
в вбиральню вона ходила, навіть Анжеліни Джолі іноді писяють.
виправданя тільки одне - буба величніше Анджоліни,
він страну переграв!
07.11.2025 13:10 Відповісти
07.11.2025 13:10 Відповісти
Взагалі то вона Посол доброї волі при ООН, та дуже багато робить для миру та біженців війн по всьому Світу! А ти що зробив для миру? Запостив кацапсткий висер! 🤬
07.11.2025 13:21 Відповісти
07.11.2025 13:21 Відповісти
Вот в том то всё и дело, что человек она известный и популярный. А в США это очень важно. К мнению таких людей прислушиваются, что носить, что читать, как питаться и.т.д. Вспомнить хотя бы Опру Уинфри. А у Джоли фанатов и подписчиков в соц.сетях ой как дофига, и для них её мнение по тому или иному вопросу очень важно. Так и происходит формирование общественного мнения. И так от одного человека зависит отношение к Украине большой группы людей. А это уже политика.
07.11.2025 13:33 Відповісти
07.11.2025 13:33 Відповісти
Знав одного начальника буд.управління.На початку дев"яностих він любив так гостро питати підлеглих - а шо ти зробив для України!?І всі розгублювались,бо шо там хто міг зробити за совітів...Аж один йому каже - я для України народив трьох синів!І начальник відразу заткнувся,бо в нього одна дочка,та і то ку...ва...Тобто це найбільш дебільне питання в світі - що ти зробив для (миру,світу,країни...і так далі...)
07.11.2025 16:39 Відповісти
07.11.2025 16:39 Відповісти
А призвіща занепокоїних київських посадовців можна озвучити? А що каже опівський омбусмен з Прав українців на свавілоя ТЦКашників?
07.11.2025 13:14 Відповісти
07.11.2025 13:14 Відповісти
у омбудсмена квота на озвучку.
дозволено тільки два висера на місяць, але дуже обережних.
07.11.2025 13:25 Відповісти
07.11.2025 13:25 Відповісти
Хер той сцикун піде до ТЦК,не для того мама квіточку ростила!
07.11.2025 13:16 Відповісти
07.11.2025 13:16 Відповісти
Просто тцкашники дивилися Лару Крофт і побоялися зв'язуватися.
07.11.2025 13:20 Відповісти
07.11.2025 13:20 Відповісти
"У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували - він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом. "- . На каких же идиотов это рассчитано?
07.11.2025 13:21 Відповісти
07.11.2025 13:21 Відповісти
Это такі ці обурені київські посадовці? Дружбани цього "обмежено придатного" тренера по самбо?
показати весь коментар
07.11.2025 13:25 Відповісти
Просто цікаво - на яких закінчених імбецилів розрахована ця туфта за задумом її творців??? Тут одне з двох - або відверті дебіли в ЗСУ придумують подібну лажу і, виходячи з свого рівня розумового розвитку, вважають, що в неї хтось повірить, або посадові особи в ЗСУ вважають відвертими дебілами решту громадян України.
07.11.2025 13:26 Відповісти
07.11.2025 13:26 Відповісти
Це та Telegraph, яка опублікувала сумнівну інформацію про те, що майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці?
Ага вірю, вірю)
07.11.2025 13:31 Відповісти
07.11.2025 13:31 Відповісти
бубсель пальцом об клавіши не вдарив, а вона пописяла і витягнула свого охоронця... - бачимо різницю, да?
07.11.2025 13:44 Відповісти
07.11.2025 13:44 Відповісти
Назвіть ім'я чиновника, якого "обурило" виконання своїх службових завдань ТЦК під час війни? суспільство ОБЯЗАНО знати прізвище цього "героя", що протирає штани у "високих" київських кабінетах!
07.11.2025 13:45 Відповісти
07.11.2025 13:45 Відповісти
Достали тими новинами про джолі і її охоронця
07.11.2025 14:03 Відповісти
07.11.2025 14:03 Відповісти
"илітні" чинуші наполохані - а що як тцк потроху і до них дістанеться. Всі обсирають тцк, але яка держава, народ і влада, такі і тцк, вони з космосу не прибули
07.11.2025 14:13 Відповісти
07.11.2025 14:13 Відповісти
07.11.2025 14:21 Відповісти
посадовці обурились через те що їм ніхто не доповів про приїзд акторки, втрачений момент лишній раз попіаритись
07.11.2025 14:22 Відповісти
07.11.2025 14:22 Відповісти
Наслідок того, що кордон дзюравий, проїжджають всі хто попало, тільки бабло плати.
07.11.2025 14:33 Відповісти
07.11.2025 14:33 Відповісти
А хто конкретно обурився? І чому? Я думаю, обурення може бути лише тому, що цей бичок ще не у війську.
07.11.2025 14:40 Відповісти
07.11.2025 14:40 Відповісти
07.11.2025 15:19 Відповісти
..Посадовців у Києві обурило те що - на блокпості у прифронтовому місті перевірили документи у осіб які в'їжджають у фронтове місто , і затримали чувака у якого документи не були в порядку .!!
.
07.11.2025 15:30 Відповісти
07.11.2025 15:30 Відповісти
По данным издания, киевские чиновники не знали, что Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией. Пускай чаще приезжают с неоф визитами. узнают много всего интересного. А то походу они думают что тут потужная потуга потужных потуг
показати весь коментар
07.11.2025 18:13 Відповісти
 
 