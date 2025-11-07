Затримання "охоронця" Джолі обурило київських посадовців. Чоловіка відпустили, але наказали повернутися до військкомату, - Telegraph

Посадовців у Києві обурила інформація про те, що представника кортежу американської акторки Анджеліни Джолі під час її візиту до України затримали працівники територіального центру комплектування. Нині триває розслідування.

Про це пише Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, київські урядовці не знали, що Джолі прибула до України з гуманітарною місією.

У столиці з’ясовують, чому кортеж акторки зупинили, а її поїздку мало не зірвав ТЦК. Як зазначається, затриманим виявився тренер з бойового самбо з Кропивницького на ім’я Дмитро, який виконував роль водія. Його згодом звільнили, зобов’язавши прибути до військкомату пізніше.

Візит Анджеліни Джолі в Україну

Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

