Затримання "охоронця" Джолі обурило київських посадовців. Чоловіка відпустили, але наказали повернутися до військкомату, - Telegraph
Посадовців у Києві обурила інформація про те, що представника кортежу американської акторки Анджеліни Джолі під час її візиту до України затримали працівники територіального центру комплектування. Нині триває розслідування.
Про це пише Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, київські урядовці не знали, що Джолі прибула до України з гуманітарною місією.
У столиці з’ясовують, чому кортеж акторки зупинили, а її поїздку мало не зірвав ТЦК. Як зазначається, затриманим виявився тренер з бойового самбо з Кропивницького на ім’я Дмитро, який виконував роль водія. Його згодом звільнили, зобов’язавши прибути до військкомату пізніше.
Візит Анджеліни Джолі в Україну
- Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
- Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
- Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
- У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.
пройти до тцк, це ще та пригода.
скрізь високі паркани та блок пост з озброєними пузатими "ветеранами".
і наприкінці розплакатися перед турецькою чашею в кінці коридора праворуч зі стійким духаном хлору.
слюсарі і пахарі не вірили і все так же захищяли країну!
ЗЄлічка, чекай мільйонний позов за "Джолі непомітно"...
не для того вона в Україну пхалась
треба клацнути пальцями перед очима клієнта - старий шахрайський трюк
"Дьошево,
ХоботовЗЄлітов !"
що саме обурило посадовців в києві? затримання водія чи таємна поїздка джолі?
по закону та ліцензіі тцк на викрадення людей, водій вже повинен бути на навчальному полігоні.
чи, ота клята голлівудська красуня проігнорувала обов'язковий хайп зе!гундоса?
ніфіга не зрозуміло!!!
виправданя тільки одне - буба величніше Анджоліни,
він страну переграв!
дозволено тільки два висера на місяць, але дуже обережних.
що ім не повідомили про ії приізд до Украіни та вони
не змогли попіаритись перед камерами на своєму
мараХвоні на всю країну !
Ось Зе і його швондєри наразі будуть пресувати цього тренера 😡
Просто цікаво - на яких закінчених імбецилів розрахована ця туфта за задумом її творців??? Тут одне з двох - або відверті дебіли в ЗСУ придумують подібну лажу і, виходячи з свого рівня розумового розвитку, вважають, що в неї хтось повірить, або посадові особи в ЗСУ вважають відвертими дебілами решту громадян України.
