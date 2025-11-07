Мужчина сам себя покалечил в туалете ТЦК Днепра после прохождения ВВК. Его госпитализировали

В социальных сетях распространяются видеоматериалы якобы из Днепропетровского ТЦК, на которых видно, как гражданский мужчина истекает кровью, а несколько человек, в том числе в военной форме, пытаются оказать ему помощь.

Об этом сообщает областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Около 00 часов 00 минут 07.11.2025 военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин вышел в туалет, где совершил самоувечье", - рассказал военкомат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина порезал себе руку на сборном пункте ТЦК в Киеве: проводится служебная проверка

Мужчина в больнице

На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу.

ТЦК призывает воздержаться от необоснованных предположений и напоминает об обязанности граждан по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание "охранника" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph