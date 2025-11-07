РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9455 посетителей онлайн
Новости Попытки самоубийства в ТЦК
3 238 40

Мужчина сам себя покалечил в туалете ТЦК Днепра после прохождения ВВК. Его госпитализировали

В Днепропетровском ТЦК прокомментировали видео с гражданским после прохождения ВЛК

В социальных сетях распространяются видеоматериалы якобы из Днепропетровского ТЦК, на которых видно, как гражданский мужчина истекает кровью, а несколько человек, в том числе в военной форме, пытаются оказать ему помощь.

Об этом сообщает областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Около 00 часов 00 минут 07.11.2025 военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин вышел в туалет, где совершил самоувечье", - рассказал военкомат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина порезал себе руку на сборном пункте ТЦК в Киеве: проводится служебная проверка

Мужчина в больнице

На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу.

ТЦК призывает воздержаться от необоснованных предположений и напоминает об обязанности граждан по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание "охранника" Джоли возмутило киевских чиновников. Мужчину отпустили, но приказали вернуться в военкомат, - Telegraph

В ТЦК в Днепре мужчина истекал кровью'ю: коментар терцентру

Автор: 

Днепр (4531) военно-врачебная комиссия (216) ТЦК (814) Днепропетровская область (4665) Днепровский район (194)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Систему примусової мобілізації міняти не можна, на думку владі.
Бо інакше тоді треба платити людям великі гроші, щоб вони добровільно йшли в армію. Але тоді меньше грошей буде до збагачення мародерів від влади.
Тому хай краще люди себе калічать або тікають з армії (як от в жовтні 70% мобілізованих втекли з армії).
Це краще для влади, ніж поділитися грошима з людьми, щоб заохотити їх добровільно йти в армію.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:22 Ответить
+7
А самі тцкашники воювати не хочуть.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:24 Ответить
+7
Рашистським ботам та мразотам з динири не хвилюватися. Розпізнаємо сходу та стабільно посилаємо за русскім корабльом.

Але питання до українців. Поясніть, бо не розумію. От реально не розумію.
Як?
Якщо ти прожив достатньо, якщо ти вважаєш себе особою чоловічої статі, ти бачиш, що тебе, твоїх дітей, твоїх близьких людей банально хочуть вбити, а твою землю, твоє майно відняти - береш до рук зброю і воюєш.
А як може бути інакше?
Я вже вечорі 24.02.22 стояв на блок-посту з власною помповою рушницею (АК, РПГ, покемони та б/к лише через декілька днів підвезли).
І тепер на фронті. Вже четвертий рік. Поранення, чисельні контузії, на ВЛК не їду, бо ще здуру визнають зовсім непридатним ))
Мене усі ці роки оточують такі самі бойові побратими. Багато хто загинув. Стерті, але ще тримаємося.

Так от. Не розумію. Ну, наприклад, ти все життя сцикун, боїшся смерті, боїшся опинитися в незнайомому середовищі, таке.
Розумію. Люди - вони різні. Маєш право бути сцикуном.
Але цікавить інше.
Настільки боятися бути мобілізованим в ЗСУ, що не боятися втонути в Тисі, не боятися себе зарізати. Не боятися вистрибнути на повному ходу з бусіка. Нападати на військовослужбовців ТЦК...
Тобто, якийсь когнітивний диссонанс.
На фронт - боїмося, а себе зарізати не боїмося.
Як таке може бути?
Поясніть, хто розуміється на цій ухилянтській психології?
Може, вони ждуни русского міра?
показать весь комментарий
07.11.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Систему примусової мобілізації міняти не можна, на думку владі.
Бо інакше тоді треба платити людям великі гроші, щоб вони добровільно йшли в армію. Але тоді меньше грошей буде до збагачення мародерів від влади.
Тому хай краще люди себе калічать або тікають з армії (як от в жовтні 70% мобілізованих втекли з армії).
Це краще для влади, ніж поділитися грошима з людьми, щоб заохотити їх добровільно йти в армію.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:22 Ответить
Нікалай, ну от нафіга тобі чужі, українські проблеми?!
показать весь комментарий
07.11.2025 15:33 Ответить
ідіот ти, нікалай !

навіщо людині гроші, які вона не зможе використати після смерті ?

.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:45 Ответить
Висновок: якщо встигли надати допомогу - лікарі у ВЛК при ТЦК все ж є...
показать весь комментарий
07.11.2025 15:23 Ответить
гвалт !
ТЦК знову винуватий що люди є кретинами ?

.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:47 Ответить
могли просто "списати" на ВЛК при явних захворюваннях "кретинизму"
Тоді б на виході із ТЦК, за його межами" нехай робить все що завгодно, що не заборонено законом!
показать весь комментарий
07.11.2025 15:53 Ответить
Прикиньте аби туди Анжеліна Джолі попросилася попісяти, заходить а там все в крові й тіло лежить.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:23 Ответить
Даа. Не в ту вбиральню зайшла.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:44 Ответить
Робоча фішка, до речі.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:24 Ответить
Та ти тільки подумай- більше жодного ризику що бусифікують. Житимеш як біла людина, без страху.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 15:30 Ответить
Який смiливий чоловiк! А може вже i не чоловiк. Яйця себе вiдрiже а за зелену владу воювати не пiйде. (Дочекается кацапiв, а там бiгом до вiйскомату, "патамушта другова выхада нема")
показать весь комментарий
07.11.2025 15:35 Ответить
плять!
кожен раз як бачу отакі фото з кабанячими пиками ухилянтів, то дякую Богу, що не служу в ТЦК !

або пристрелив, або прирізав би кнура !!

.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:51 Ответить
так він вже не кнур
показать весь комментарий
07.11.2025 16:02 Ответить
Вчинив самокаліцтво після епілептичного нападу тупим предметом по голові коли побачив як Анжеліна Джолі зайшла в тецека попісяти. Довіряйте лише правдивій і перевіреній інформації від тецека-еспе.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:24 Ответить
А самі тцкашники воювати не хочуть.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:24 Ответить
Так не навчені ж... Ой, пробачте, то поліція не навчена.
А от слюсарі та комбайнери - зовсім інша справа, вони просто народжені щоб воювать!
показать весь комментарий
07.11.2025 15:45 Ответить
Бігом нисіть ще раз на влк, він же придатний всерівно. От криса, не хоче воювати, а хто буде за нього воювати Андрій? Вова? Міндіч? давай зашиють руки і підеш.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:25 Ответить
Та нехай би здох у вбиральні.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:25 Ответить
Рашистським ботам та мразотам з динири не хвилюватися. Розпізнаємо сходу та стабільно посилаємо за русскім корабльом.

Але питання до українців. Поясніть, бо не розумію. От реально не розумію.
Як?
Якщо ти прожив достатньо, якщо ти вважаєш себе особою чоловічої статі, ти бачиш, що тебе, твоїх дітей, твоїх близьких людей банально хочуть вбити, а твою землю, твоє майно відняти - береш до рук зброю і воюєш.
А як може бути інакше?
Я вже вечорі 24.02.22 стояв на блок-посту з власною помповою рушницею (АК, РПГ, покемони та б/к лише через декілька днів підвезли).
І тепер на фронті. Вже четвертий рік. Поранення, чисельні контузії, на ВЛК не їду, бо ще здуру визнають зовсім непридатним ))
Мене усі ці роки оточують такі самі бойові побратими. Багато хто загинув. Стерті, але ще тримаємося.

Так от. Не розумію. Ну, наприклад, ти все життя сцикун, боїшся смерті, боїшся опинитися в незнайомому середовищі, таке.
Розумію. Люди - вони різні. Маєш право бути сцикуном.
Але цікавить інше.
Настільки боятися бути мобілізованим в ЗСУ, що не боятися втонути в Тисі, не боятися себе зарізати. Не боятися вистрибнути на повному ходу з бусіка. Нападати на військовослужбовців ТЦК...
Тобто, якийсь когнітивний диссонанс.
На фронт - боїмося, а себе зарізати не боїмося.
Як таке може бути?
Поясніть, хто розуміється на цій ухилянтській психології?
Може, вони ждуни русского міра?
показать весь комментарий
07.11.2025 15:32 Ответить
Ну бачиш, в тебе була помпова рушниця. А іншим сказали що їм зброя не положена, бо вони не пройшли медкомісію і ніхто нікому нічого не должен. І вабще, паліція всіх захистить. А тепер виявилося що ті хто все життя користувався державними благами, сидів на шиї в держави і народу, хто повинен оберігати народ по своєму обов'язку ті перші повтікали або забронювалися, і ті котрих все життя футболили і обдирали тих зараз відловлюють як бродячих собак і кидають на передову хоча вони ніколи зброї в руках не бачили. Особливо добиває що військові і поліцаї які вийшли в 40 років на пенсію зараз сидять на печі і п'ють самогон
показать весь комментарий
07.11.2025 15:43 Ответить
Кивати на мусорів, на депутатів, на військових пенсіонерів, на слуг народу, на всю цю шелупонь несерйозно.
Нормальна реакція нормальної людини на рашистських підорів, що прийшли на твою землю з конкретною метою тебе вбити - береш ствол і робиш по максимуму, щоб вбити їх першим.
Вірно ж?
Ми воюємо не за тих, хто на печі п'є самогон. І не тих, хто катається по Києву на всяких бентлях від ресторану до ресторану.
Ми воюємо за себе та свої родини. Якщо високопарно - то за Батьківщину (яка про тебе пам'ятає, але не згадає).
показать весь комментарий
07.11.2025 15:52 Ответить
Помпу можеш і ти купити. Дозвіл отримати не важко.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:53 Ответить
1 то не Українці а якісь громадяни з 2 3 4 паспортами і їм по цимбалах що буде 2 то навіть не чоловікиа голубці
показать весь комментарий
07.11.2025 15:54 Ответить
Шановный, у вас как ни пост, так мой монитор заливает потоками пафоса, и "красной нитью"-"я", да "я", да куча ранений и контузий, но комиссоваться это для отсосов, "я крут-остальные ссыкло". Я конечно понимаю, что "я танки грыз как барбарис", но где та тонкая грань где ссыкун-ухилянт после "бусификации" становится героем и побратимом? Человек прошедший конкретный п..дорез на фронте, и потерявший в бою побратимов, никогда об этом вещать не будет, из него слова не вытянешь, потому как он всё это пытается забыть, а если вспоминает, то накидывается бухлом, чтобы воспоминания не мучили. p.s "...извини за неровный почерк, пишу письмо на спине убитого товарища".
показать весь комментарий
07.11.2025 16:00 Ответить
Тобі звідки знати?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:02 Ответить
А тебе какое дело, что я знаю, шановный? Я перед тобой отчёт держать не обязан. Приступ кверулянства уже прошёл, или сегодня опять обострение?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:05 Ответить
свинособаче есперанто не розумію. Переклади свій висер нормальною мовою якщо хочеш, щоб з тобою розмовляли.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:05 Ответить
Камера показує, як стікає кровʼю, а як саме вчиняє каліцтво камера не показує? Хитра якась "камера"
показать весь комментарий
07.11.2025 15:33 Ответить
там вживлений "Ші"
показать весь комментарий
07.11.2025 15:46 Ответить
😄
показать весь комментарий
07.11.2025 15:58 Ответить
Як варіант - в санвузлах не ставлять камер. Звісно, могли й побити, враховуючи скільки таких повідомлень надходить в соцмережі, але прям що це факт, який щось спростовує чи доводить, що от стікає кров'ю, а перед тим відо немає - то ні, це нічого не значить, бо в деяких місцях камери законодавчо заборонено встановлювати.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:00 Ответить
Обычно сначала эпилепсия... шо то не так пошло.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:44 Ответить
І на віщо його рятувать
показать весь комментарий
07.11.2025 15:49 Ответить
Та й що це за ВЛК, якщо в шизофреніка шизофренію не помітили?
показать весь комментарий
07.11.2025 15:58 Ответить
 
 