Мужчина сам себя покалечил в туалете ТЦК Днепра после прохождения ВВК. Его госпитализировали
В социальных сетях распространяются видеоматериалы якобы из Днепропетровского ТЦК, на которых видно, как гражданский мужчина истекает кровью, а несколько человек, в том числе в военной форме, пытаются оказать ему помощь.
Об этом сообщает областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Около 00 часов 00 минут 07.11.2025 военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин вышел в туалет, где совершил самоувечье", - рассказал военкомат.
Мужчина в больнице
На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу.
ТЦК призывает воздержаться от необоснованных предположений и напоминает об обязанности граждан по защите независимости и территориальной целостности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо інакше тоді треба платити людям великі гроші, щоб вони добровільно йшли в армію. Але тоді меньше грошей буде до збагачення мародерів від влади.
Тому хай краще люди себе калічать або тікають з армії (як от в жовтні 70% мобілізованих втекли з армії).
Це краще для влади, ніж поділитися грошима з людьми, щоб заохотити їх добровільно йти в армію.
навіщо людині гроші, які вона не зможе використати після смерті ?
.
ТЦК знову винуватий що люди є кретинами ?
.
Тоді б на виході із ТЦК, за його межами" нехай робить все що завгодно, що не заборонено законом!
кожен раз як бачу отакі фото з кабанячими пиками ухилянтів, то дякую Богу, що не служу в ТЦК !
або пристрелив, або прирізав би кнура !!
.
А от слюсарі та комбайнери - зовсім інша справа, вони просто народжені щоб воювать!
Але питання до українців. Поясніть, бо не розумію. От реально не розумію.
Як?
Якщо ти прожив достатньо, якщо ти вважаєш себе особою чоловічої статі, ти бачиш, що тебе, твоїх дітей, твоїх близьких людей банально хочуть вбити, а твою землю, твоє майно відняти - береш до рук зброю і воюєш.
А як може бути інакше?
Я вже вечорі 24.02.22 стояв на блок-посту з власною помповою рушницею (АК, РПГ, покемони та б/к лише через декілька днів підвезли).
І тепер на фронті. Вже четвертий рік. Поранення, чисельні контузії, на ВЛК не їду, бо ще здуру визнають зовсім непридатним ))
Мене усі ці роки оточують такі самі бойові побратими. Багато хто загинув. Стерті, але ще тримаємося.
Так от. Не розумію. Ну, наприклад, ти все життя сцикун, боїшся смерті, боїшся опинитися в незнайомому середовищі, таке.
Розумію. Люди - вони різні. Маєш право бути сцикуном.
Але цікавить інше.
Настільки боятися бути мобілізованим в ЗСУ, що не боятися втонути в Тисі, не боятися себе зарізати. Не боятися вистрибнути на повному ходу з бусіка. Нападати на військовослужбовців ТЦК...
Тобто, якийсь когнітивний диссонанс.
На фронт - боїмося, а себе зарізати не боїмося.
Як таке може бути?
Поясніть, хто розуміється на цій ухилянтській психології?
Може, вони ждуни русского міра?
Нормальна реакція нормальної людини на рашистських підорів, що прийшли на твою землю з конкретною метою тебе вбити - береш ствол і робиш по максимуму, щоб вбити їх першим.
Вірно ж?
Ми воюємо не за тих, хто на печі п'є самогон. І не тих, хто катається по Києву на всяких бентлях від ресторану до ресторану.
Ми воюємо за себе та свої родини. Якщо високопарно - то за Батьківщину (яка про тебе пам'ятає, але не згадає).