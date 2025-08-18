Мужчина порезал себе руку на сборном пункте ТЦК в Киеве: проводится служебная проверка

В сети распространяется видео и информация, что мобилизованный на сборном пункте города Киева порезал себе руку и шею.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 17.08.2025 года около 15 часов военнообязанный, по неизвестным причинам, начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и администрации сборного пункта и на любые замечания не реагировал", - говорится в сообщении.

Когда прибыли правоохранительные органы, гражданин забежал в ванную комнату и разбив чашку начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья. Медик, прибывший на место наложил септическую тугую повязку, при этом военнообязанный продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим лицам, которые находились на сборном пункте.

В дальнейшем карета скорой медицинской помощи госпитализировала военнообязанного в Киевскую городскую клиническую больницу, для оказания медицинской помощи и проверки его состояния.

"По состоянию на сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает, повреждения на левом предплечье оперативно и вовремя перевязали, других повреждений нанесено не было", - отметили в ТЦК.

Руководством Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводится служебная проверка по данному факту.

