Мужчина порезал себе руку на сборном пункте ТЦК в Киеве: проводится служебная проверка

В сети распространяется видео и информация, что мобилизованный на сборном пункте города Киева порезал себе руку и шею.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 17.08.2025 года около 15 часов военнообязанный, по неизвестным причинам, начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и администрации сборного пункта и на любые замечания не реагировал", - говорится в сообщении.

Когда прибыли правоохранительные органы, гражданин забежал в ванную комнату и разбив чашку начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья. Медик, прибывший на место наложил септическую тугую повязку, при этом военнообязанный продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим лицам, которые находились на сборном пункте.

В дальнейшем карета скорой медицинской помощи госпитализировала военнообязанного в Киевскую городскую клиническую больницу, для оказания медицинской помощи и проверки его состояния.

"По состоянию на сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает, повреждения на левом предплечье оперативно и вовремя перевязали, других повреждений нанесено не было", - отметили в ТЦК.

Руководством Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводится служебная проверка по данному факту.

Топ комментарии
+17
Так йди заміни їх, дідо, а то сидиш розповідаєш всім про героїв.
18.08.2025 17:22 Ответить
+9
Ще трапляються "справжні герої", але їм чомусь доводиться працювати в тцк...
18.08.2025 17:24 Ответить
+9
Девіз ухилянтів: "Обісруся та не покорюся"
18.08.2025 17:28 Ответить
Так йди заміни їх, дідо, а то сидиш розповідаєш всім про героїв.
18.08.2025 17:22 Ответить
Ну так герої ж закінчились, йди покажи як треба, куда нам всім до тебе, краще скажи чому не йдеш?
18.08.2025 17:29 Ответить
Як же тобі показати, якщо ти сцисся навіть справжнього свого імені, Едя Едя.
Замітив, що вся ухилянтська сцикунва на ФБ із закритими профілями і такими дебільними ніками, як у тебе. То шо, шоб ТЦК не спалило чи знайомі не взнали, що ти дебіл - мокрі штані.
За мене не переживай, йолопе. Я свою норму виконав.
18.08.2025 17:36 Ответить
Я свою норму виконав.

Скільки кацапів вбив у бою.......... з клавою?
18.08.2025 17:40 Ответить
Він має на увазі норму по вилову цивільних в окопи замість себе. Це людолов-ухилянт.
18.08.2025 19:17 Ответить
Він 62 річний інвалід. Йому ніззя.
18.08.2025 17:24 Ответить
Коротесеньке відео від ШІ. На хвилину. Яке чудово характеризує усіх тутешніх дописувачів про "сцикунів та ухилянтів".

https://x.com/VladymyrVVV/status/1956717950108316010
18.08.2025 17:47 Ответить
на місці цього мужнього ухилянта повинен бути ти! про одне прошу,коли різатимеш свою курячу шию,зроби так щоб напевне вийшло,якісно...
18.08.2025 18:19 Ответить
А ти дрищ поки будеш воняти?
18.08.2025 18:26 Ответить
Ще трапляються "справжні герої", але їм чомусь доводиться працювати в тцк...
18.08.2025 17:24 Ответить
Ти явно не з героїв, раз залишився
18.08.2025 17:31 Ответить
здайте цього хитродупого сикуна в дурдом на довічно - пусть там мерзота "косить"!
18.08.2025 17:22 Ответить
Та просто вбити цього сикуна. Не хоче захищати тебе на дивані з клавою
18.08.2025 17:38 Ответить
Ще один дрищ вискочив! Тебе коли вловлять, мабуть артерію собі перегризеш?
18.08.2025 18:28 Ответить
Ну ти, схоже, надійно заховався. Чи, як завжди, 70-річний вагітний інвалід?
18.08.2025 19:18 Ответить
мене і мій "диван" ЗАХИЩАЄ ТРЕТІЙ РІК, МІЙ СИН У ЗСУ!
18.08.2025 19:26 Ответить
впав з драбини й прямо рукою на ніж. класика. не варто й читати. розходимось.
18.08.2025 17:24 Ответить
О дебіл.
18.08.2025 17:26 Ответить
Девіз ухилянтів: "Обісруся та не покорюся"
18.08.2025 17:28 Ответить
Цікаво, а таких багато з тобою разом воює? Ти ж з окопу пишеш?
18.08.2025 17:37 Ответить
У дмітрія бронювання - він тримає економічнийифронт 💪
18.08.2025 18:02 Ответить
Ягодицями геморой він тримає )))
18.08.2025 18:16 Ответить
а ти як глист у опі сидиш,таїшся від ТЦК?
18.08.2025 18:21 Ответить
З якої бригади скиглиш, кіборг?
18.08.2025 19:17 Ответить
мені не личить говорити з глистом,що пищить з ухилянської ж.опи. відчепись,глист
18.08.2025 19:27 Ответить
Шо ти тут ниєш? Десь с під мамкигої спідниці строчиш, чи кацапський бот?
18.08.2025 18:30 Ответить
О, сашко пікалов вилізло. Ніяк не перелогінишся, де кошевого загубив, заброньований?
До речі, про "кацапського бота". Це вже не працює. Шо, жидков ніяк мєтодічку не змінить?
18.08.2025 19:20 Ответить
На думку ВЛК цілком придатний громадянин. Кардіограму пройшов,рентген,аналізи здав...Ну все як книжка пише.
18.08.2025 17:29 Ответить
Клаустрофобія?
18.08.2025 17:31 Ответить
яка скотыняка, держ-ворюг безкоштовно не хоче захищати
18.08.2025 17:32 Ответить
Дивні якісь членошкідники, ріжуть все підряд, тільки не член. Хоча, здається, писали про одного.
18.08.2025 17:35 Ответить
Про який член мова? Член під кодовою назвою "чоловіча гордість" ніхто різати не буде.😂
18.08.2025 17:48 Ответить
Итоги службперевирки:Нанес невосполнимый ущерб силам творожка методом нанесения увечий самому себе.
18.08.2025 17:38 Ответить
Мабуть абстиненції,або має опит на кічі..Краще б собі яйця відрізав....
18.08.2025 17:42 Ответить
Це, випадково, не той збірний пункт, де ветерани битви з надлишком коштів у населення нещодавно закатували насмерть прямо у автобусі алкоголіка, за те, що його ні один навчальний центр не приймав?
18.08.2025 18:55 Ответить
 
 