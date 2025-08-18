Мужчина порезал себе руку на сборном пункте ТЦК в Киеве: проводится служебная проверка
В сети распространяется видео и информация, что мобилизованный на сборном пункте города Киева порезал себе руку и шею.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.
"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что 17.08.2025 года около 15 часов военнообязанный, по неизвестным причинам, начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и администрации сборного пункта и на любые замечания не реагировал", - говорится в сообщении.
Когда прибыли правоохранительные органы, гражданин забежал в ванную комнату и разбив чашку начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья. Медик, прибывший на место наложил септическую тугую повязку, при этом военнообязанный продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим лицам, которые находились на сборном пункте.
В дальнейшем карета скорой медицинской помощи госпитализировала военнообязанного в Киевскую городскую клиническую больницу, для оказания медицинской помощи и проверки его состояния.
"По состоянию на сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает, повреждения на левом предплечье оперативно и вовремя перевязали, других повреждений нанесено не было", - отметили в ТЦК.
Руководством Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводится служебная проверка по данному факту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замітив, що вся ухилянтська сцикунва на ФБ із закритими профілями і такими дебільними ніками, як у тебе. То шо, шоб ТЦК не спалило чи знайомі не взнали, що ти дебіл - мокрі штані.
За мене не переживай, йолопе. Я свою норму виконав.
Скільки кацапів вбив у бою.......... з клавою?
https://x.com/VladymyrVVV/status/1956717950108316010
До речі, про "кацапського бота". Це вже не працює. Шо, жидков ніяк мєтодічку не змінить?