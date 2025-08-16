Мужчина напал с ножом на полицейского и трех военнослужащих ТЦК в Харькове. Его взяли под стражу.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и военнослужащих ТЦК и СП.

Как отмечается, ему инкриминируется посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Что о нападении известно?

14 августа 2025 года около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мер во время военного положения.

"Во время этих мер полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападающий поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, еще одному - в область туловища", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сразу убежал по дворам и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.