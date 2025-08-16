Мужчина напал с ножом на полицейского и трех военнослужащих ТЦК в Харькове. Его взяли под стражу.
Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, ему инкриминируется посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Что о нападении известно?
14 августа 2025 года около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мер во время военного положения.
"Во время этих мер полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападающий поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, еще одному - в область туловища", - говорится в сообщении.
Подозреваемый сразу убежал по дворам и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.
- А чого доганяв?
чи ви теж серете посередині вулиці, а не в кущі біжите?
А от той хто сцить зупинити Bentley, витягнути та бусифікувати водія з товстим гаманцем, оце - справжні сцикуни.
Ухилянт.
Тобто, за умовчуванням - сцикло.
Але при таких розкладах сцикуном цю тварину не назвати. Як і тих ідіотів, що на надувних матрасиках у крижаній воді Тиси випливають закоченілими трупами.
Тобто, що? Конкретний рашист, ждун. Інших мотивацій бути не може.
Чомусь я не здивований, ви завжди були неадекватним сміттям.
Чомусь про це браві відбарбершоплені речники МВС та ТЦК не розповідають. Мовчать про те, що до передка з сотні потрапляє 10-20 людей, решта втікає на всіх етапах підготовки.
(або взагалі не прийшло на вибори) - а тепер **** - таке сміливе
То "ухилянти" побили ТЦКшників, то ТЦКшники побили або вбили якогось "ухилянта", ітд.
Зеленського це влаштовує, бо не хоче міняти підходи до мобілізації.
А це означає , що Зеля для себе вже прийняв рішення підписати капітуляцію.
Тому нічого не міняє.
Крім як нах'уй я вам подібних нікуди не відправляю.
Влада намагається зекономити гроші, використовуючи піхоту замість якісних дронів.
А то показали, як щось пробігло і все.
Значить не все так гладко, значить ймовірно мали місце незаконні дії зі сторони мусорів.
Довіру втрачено. Тепер ніхто вашим видуманим писулькам в пейсбучку, не повірить.
Одна надія на братушок...
Хто б і звідки це міг бути...
Назвіть це якось по людськи. Яке в біса оповіщення?
А що трапилося, раб втік?
"Застосувати до Чернишова О.М. запобіжний захід у вигляді застави. Визначити Чернишову О.М. заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", - сказав суддя. https://censor.net/ua/n3560362
Підозрюваному у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ Баликіну зменшили заставу з 136 млн грн до майже 10 млн грн https://censor.net/ua/n3563039
ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі https://censor.net/ua/n3562533
Агентура квартала неистово удаляет правду.