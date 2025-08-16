РУС
1 861 88

Мужчина напал с ножом на полицейского и трех военнослужащих ТЦК в Харькове. Его взяли под стражу.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему инкриминируется посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Что о нападении известно?

14 августа 2025 года около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мер во время военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина избил лопатой военнослужащего ТЦК на Волыни: ему сообщили о подозрении

"Во время этих мер полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападающий поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, еще одному - в область туловища", - говорится в сообщении.

нападавший на ТЦК в Харькове

Подозреваемый сразу убежал по дворам и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

Автор: 

нападение (2242) Харьков (7717) ТЦК (723) Харьковская область (1451) Харьковский район (504)
Топ комментарии
+11
Дуже інформативне відео. А де ж відео з бодікамер? А немає. Вірте на слово поліцаям та тцкунам.

16.08.2025 13:11
+8
В тут виникає певний диссонанс. Парадокс, навіть. Приблизно як з тими, що тонуть у Тисі.
Ухилянт.
Тобто, за умовчуванням - сцикло.
Але при таких розкладах сцикуном цю тварину не назвати. Як і тих ідіотів, що на надувних матрасиках у крижаній воді Тиси випливають закоченілими трупами.

Тобто, що? Конкретний рашист, ждун. Інших мотивацій бути не може.

16.08.2025 13:01
+6
Доки рідний брат не бусіфікувався в 153-ю, я може лаяв би клятого ухилянта. Но зараз би лаяв зелених хенералів, що поклали купу людей на полігонах, контраступах, дебільних захопленнях посадок, де купа народу в цих посадках полегло в окопах з гівна та палок. Зараз ці дебіли в погонах внєзапно побачили, що бійців стало мало, а наловити вже важко. Народ хоче жити и драпає від Драпатого.

16.08.2025 13:17
мотивований

16.08.2025 12:57
ні зуя не зрозуміло - побігло собі лисе в кущі...

16.08.2025 13:01
всі бігуть коли дуже і предуже природа позве...

16.08.2025 13:19
- Чого тікав?
- А чого доганяв?

16.08.2025 13:22
природа позвала може?
чи ви теж серете посередині вулиці, а не в кущі біжите?

16.08.2025 13:25
Мені цікаво, а що буде якщо при "пакуванні" обісратися (смідомо чи ні, не важливо), ну понос з калош там хлюпає, штани всі в гімні, то ТЦКуни таку людину посадять в свій рено дастер чи ні? Будуть з обісранцем возитись, попутно нюхаючи аромат фекальних мас і маючи перспективу чекати два тижня поки салон вивітриться. Побрезгують чи ні

16.08.2025 13:37
це не хлопець - це ссикло

16.08.2025 13:08
Боятися смерті на війні - не соромно. Це базовий інстинкт.
А от той хто сцить зупинити Bentley, витягнути та бусифікувати водія з товстим гаманцем, оце - справжні сцикуни.

16.08.2025 13:20
Доцапсяче пі.рило жде своїх

16.08.2025 13:32
Яке таке право? Завтра тебе підріжте всім іншим на здоров'я. Якось не так підійдеш і справокуєш тіпа на напад от він тебе і підріже. Бійтесь тепер кожної чергу в будь якому магазині або будь до чого. Бо спровокуєте напад на злочинця. Кончене ухилянти. Всіх до в'язниці. Щоб убезпечити хоча б жінок і дітей. Ха ха ха.

16.08.2025 13:11
Та я давно в чергах не стою і в скупченнях ухилянтів не тусуюся. Це для вас цивільних є проблема. Підрізаєте один одного , то підрізайте. Ха ха ха.

16.08.2025 13:22
А ти з ждунів чи просто приху'ївше від страху чмо?

16.08.2025 13:13
Бгг. Тільки тєма про мобілізацію "фєді" тут як тут.

16.08.2025 13:19
В тут виникає певний диссонанс. Парадокс, навіть. Приблизно як з тими, що тонуть у Тисі.
Ухилянт.
Тобто, за умовчуванням - сцикло.
Але при таких розкладах сцикуном цю тварину не назвати. Як і тих ідіотів, що на надувних матрасиках у крижаній воді Тиси випливають закоченілими трупами.

Тобто, що? Конкретний рашист, ждун. Інших мотивацій бути не може.

16.08.2025 13:01
мусора згідно статті24 про мусоропластмасових теж обісцянки??чи то другоє??і про Лють не треба їх там 5-10%

16.08.2025 13:04
Ця публіка з початку повномасштабки вкрай знахабніла, так що підтримую.

16.08.2025 13:06
ні ні ,головне що ви не ссикло зз гарантією,бо мати стільки сміливості казати все тут ссикливим ,,ухилянтам,, які вони нікчемні,не те що розповідати всім тим хто зобов'язаний це робити згідно їх статутів та норм законів,я вами захоплюсь

16.08.2025 13:12
Ти само то шо - перепуджена від страху ухиляля чи ідейний ждун?

16.08.2025 13:15
я військовослужбовець вже 3,5 роки. Менти мені глибоко пох.

16.08.2025 13:17
Мусора це безпека, в не оборона. Досить писати ухилянтську хєрню. В усіх воюючих країнах є мусора і будуть і були. Для чого? Для того щоб кошмарити ухилянтів. І правильно роблять. Ха ха ха.

16.08.2025 13:13
І тебе підріжуть. Уявляєш. Тцк буде бусикувати з однієї сторони, в гопота різати з іншої. Приємного тобі життя в тилу. Ха ха ха.

16.08.2025 13:36
"Для того щоб кошмарити ухилянтів" - це у вас, мусорів, так в статуті написано?
Чомусь я не здивований, ви завжди були неадекватним сміттям.

16.08.2025 13:25
Кошмарити тих, хто не на обліку. Якщо не зрозуміло. Хто не на обліку, той є ухилянт. Я би взагалі визначив би поза законом. Тобто всіх в каталашку скопом. Ха ха ха.

16.08.2025 13:38
Що ти там мурчиш дірка зоновська сиди тихо не маєш права голосу

16.08.2025 13:39
Перечісліть вооючі країни на пальцях однії руки. Про макак з африки не рахується!

16.08.2025 13:26
Навіть німці у другу світову формували поліцаїв з місцевого населення. Весь Вермахт був на фронті, а нам тут залівають про поліцію, не ну ви чули?

16.08.2025 13:31
Поліція роздала повістки скажімо у США під час війни у В'єтнамі. В кожній любій воюючій чи не воюючій країні є поліціянти і були. Що не зрозумілого? Для злочинців це звісно погано.

16.08.2025 13:41
Цти і вся твоя ******* рідня біосиіття зоновські сосалки

16.08.2025 13:36
владіку подобається.

16.08.2025 13:08
Третя штурмова має забрати його до себе. Один поранив чотирьох.

16.08.2025 13:03
Для чого? Щоб взяв вогнепальну зброю та розстріляв командирів?

16.08.2025 13:20
А для чого тягнуть до буса загнаних та пійманих громадян? Щоб вони втекли або здалися в полон?
Чомусь про це браві відбарбершоплені речники МВС та ТЦК не розповідають. Мовчать про те, що до передка з сотні потрапляє 10-20 людей, решта втікає на всіх етапах підготовки.

16.08.2025 13:29
мобілізуйте щє ту псіну - воно ж в спину стрілайти буде

16.08.2025 13:04
Так отож ібо не х..!

16.08.2025 13:06
.. походу, "простий-нЄвінний антитцкшник, пристаркуватий маль-чік в трусіках випадковообізнаний у методах ножового бою" і має для цього девайси, як і більшість круторогих жлобів-какаразніц..

16.08.2025 13:06
четверо проти одного! ******* в нас поліція та тцк!

16.08.2025 13:06
Мабуть підійшли і ввічливо попросили документи, ага

16.08.2025 13:30
Я навіть знаю за кого воно голосувало у 2019
(або взагалі не прийшло на вибори) - а тепер **** - таке сміливе

16.08.2025 13:07
Реінкарнація баби Ванги? Це добре, такі на фронті теж потрібні. Чи ти вже там?

16.08.2025 13:19
Кожний день такі та подібні випадки.
То "ухилянти" побили ТЦКшників, то ТЦКшники побили або вбили якогось "ухилянта", ітд.
Зеленського це влаштовує, бо не хоче міняти підходи до мобілізації.
А це означає , що Зеля для себе вже прийняв рішення підписати капітуляцію.
Тому нічого не міняє.

16.08.2025 13:11
Та ні, всі найкращі уми працюють над тим, як змінити "підходи до мобілізації", щоб ти нарешті туди пішов, бо почитати тебе то непримиренний воїн, а на ділі всіх відправляєш, а сам не йдеш.

16.08.2025 13:25
Ви помиляєтесь.
Крім як нах'уй я вам подібних нікуди не відправляю.

16.08.2025 13:28
ти типовий сцикун

16.08.2025 13:30
Ти сам то йти не збираєшся?? Хочеш шоб хтось за тебе пішов??

16.08.2025 13:26
Ну скажи шо ти старий немічний калічка весь час просишся а тебе не беруть

16.08.2025 13:30
Піхота - це лише дешева альтернатива дронам. Якщо піхоті платити великі гроші, то вигідніше накупити дронів на ту саму суму і використовувати дрони.
Влада намагається зекономити гроші, використовуючи піхоту замість якісних дронів.

16.08.2025 13:31
Дуже інформативне відео. А де ж відео з бодікамер? А немає. Вірте на слово поліцаям та тцкунам.

16.08.2025 13:11
там було все не однозначно,і таке краще не показувати бо герої виявляться не герої

16.08.2025 13:14
Я ніразу бодікамер у тих тупаків не бачив,зазвичай і документів у тецекуна,що уповноважена особа теж нема!Ловлять лохів.Якщо трохи присутній розум,то вони швидко петляють і шукають іншого лоха

16.08.2025 13:39
Помруть в інших арміях. Туди їм і дорога. Ха ха ха.

16.08.2025 13:19
Бігає нормально, зброєю володіть уміє... Фактично, ВЛК пройдене...

16.08.2025 13:15
Доки рідний брат не бусіфікувався в 153-ю, я може лаяв би клятого ухилянта. Но зараз би лаяв зелених хенералів, що поклали купу людей на полігонах, контраступах, дебільних захопленнях посадок, де купа народу в цих посадках полегло в окопах з гівна та палок. Зараз ці дебіли в погонах внєзапно побачили, що бійців стало мало, а наловити вже важко. Народ хоче жити и драпає від Драпатого.

16.08.2025 13:17
Покажіть повне відео з нагрудних камер мусорів.
А то показали, як щось пробігло і все.
Значить не все так гладко, значить ймовірно мали місце незаконні дії зі сторони мусорів.
Довіру втрачено. Тепер ніхто вашим видуманим писулькам в пейсбучку, не повірить.

16.08.2025 13:18
От горе. І шо тепер робить?
Одна надія на братушок...

16.08.2025 13:21
Тримайте вчорашнє https://youtu.be/dbe3GmVgWTA відео з Одеси, там більш інформативно. А головне - яскраві персонажі.

16.08.2025 13:34
Чмоня з вчорашньою реєстрацією під ВПН, топить проти мобілізації російською мовою.
Хто б і звідки це міг бути...

16.08.2025 13:23
Я ЗА мобилизацию,полицаев,податкивцев,таможенников и еще сотен тысяч держслужбовцев окопавшихся в тыловых офисах и отправляющих на фронт цвет нации.

16.08.2025 13:28
близько 22:15 проводили оповіщення

Назвіть це якось по людськи. Яке в біса оповіщення?

16.08.2025 13:21
Оповіщення - це процес інформування людей про надзвичайні ситуації, аварії, катастрофи, пожежі тощо. Воно включає передачу сигналів та повідомлень відповідними органами управління цивільного захисту до органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

16.08.2025 13:33
О якуту спаринг партнер!

16.08.2025 13:22
Сумно.

16.08.2025 13:25
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

А що трапилося, раб втік?

"Застосувати до Чернишова О.М. запобіжний захід у вигляді застави. Визначити Чернишову О.М. заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", - сказав суддя. https://censor.net/ua/n3560362

Підозрюваному у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ Баликіну зменшили заставу з 136 млн грн до майже 10 млн грн https://censor.net/ua/n3563039

ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі https://censor.net/ua/n3562533

16.08.2025 13:25
Тут максимум что могут впаять - это превышение пределов самообороны. А это условный срок

16.08.2025 13:35
Группа тех, кто не желает воевать решила отправить на фронт такого же не имеющего намерений оказаться в окопах человека,квартальное шоу продолжается
Агентура квартала неистово удаляет правду.

16.08.2025 13:38
Виглядає як цілком допустима самооборона від групи зловмисніків, що намагалися викрасти людину.

16.08.2025 13:40
І чому військові цю наволоч не пристрілили

16.08.2025 13:41
 
 