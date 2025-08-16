УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Фото Напад на ТЦК
2 558 104

Чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців ТЦК у Харкові. Його взяли під варту. ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру  36-річному чоловіку, який напав на поліцейського і військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Що про напад відомо?

14 серпня 2025 року близько 22:15 у м. Харкові поліцейський спільно з військовослужбовцями районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Також читайте: Чоловік, що перебував у розшуку, побив військового ТЦК під час мобілізаційних заходів у Миколаєві, - військкомат

"Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному - ножем у голову та руку, іншому - у голову та підключичну ділянку, ще одному - в область тулуба", - йдеться у повідомленні.

нападник на тцк у Харкові

Підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.

Автор: 

напад (1152) Харків (5842) ТЦК та СП (773) Харківська область (1469) Харківський район (510)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дуже інформативне відео. А де ж відео з бодікамер? А немає. Вірте на слово поліцаям та тцкунам.
показати весь коментар
16.08.2025 13:11 Відповісти
+9
В тут виникає певний диссонанс. Парадокс, навіть. Приблизно як з тими, що тонуть у Тисі.
Ухилянт.
Тобто, за умовчуванням - сцикло.
Але при таких розкладах сцикуном цю тварину не назвати. Як і тих ідіотів, що на надувних матрасиках у крижаній воді Тиси випливають закоченілими трупами.

Тобто, що? Конкретний рашист, ждун. Інших мотивацій бути не може.
показати весь коментар
16.08.2025 13:01 Відповісти
+6
Доки рідний брат не бусіфікувався в 153-ю, я може лаяв би клятого ухилянта. Но зараз би лаяв зелених хенералів, що поклали купу людей на полігонах, контраступах, дебільних захопленнях посадок, де купа народу в цих посадках полегло в окопах з гівна та палок. Зараз ці дебіли в погонах внєзапно побачили, що бійців стало мало, а наловити вже важко. Народ хоче жити и драпає від Драпатого.
показати весь коментар
16.08.2025 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
це очевидно був ворожий агент ГРУ під прикриттям. А все через те що мало блокпостів.Тай в 5 ходити зараз небезпечно - т.я. 4 точно після поранень. Потрібно щоб було мініму двоє поліцейських та з 10 працівників ТЦК
показати весь коментар
16.08.2025 13:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 