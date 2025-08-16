Чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців ТЦК у Харкові. Його взяли під варту. ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського і військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Що про напад відомо?

14 серпня 2025 року близько 22:15 у м. Харкові поліцейський спільно з військовослужбовцями районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

"Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному - ножем у голову та руку, іншому - у голову та підключичну ділянку, ще одному - в область тулуба", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.