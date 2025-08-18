УКР
Чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК у Києві: проводиться службова перевірка

тцк

В мережі поширюється відео та інформація, що мобілізований на збірному пункті міста Києва порізав собі руки та шию.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 17.08.2025 року близько 15 години військовозобов’язаний, з невідомих причин, почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував", - ідеться в повідомленні.

Коли прибули правоохоронні орган, громадянин забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя. Медик, який прибув на місце наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців ТЦК у Харкові. Його взяли під варту. ВІДЕО+ФОТО

У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала  військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану.

"Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших пошкоджень нанесено не було", - наголосили в ТЦК.

Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі: розпочато провадження, - спецпрокуратура

Київ (20027) ТЦК та СП (774)
+11
Так йди заміни їх, дідо, а то сидиш розповідаєш всім про героїв.
показати весь коментар
18.08.2025 17:22 Відповісти
+6
Герої закінчилися...
Залишилися самі під@р@си...
показати весь коментар
18.08.2025 17:20 Відповісти
+5
Може вже твоя черга, Едя Едя?
показати весь коментар
18.08.2025 17:24 Відповісти
Герої закінчилися...
Залишилися самі під@р@си...
показати весь коментар
18.08.2025 17:20 Відповісти
Так йди заміни їх, дідо, а то сидиш розповідаєш всім про героїв.
показати весь коментар
18.08.2025 17:22 Відповісти
Може вже твоя черга, Едя Едя?
показати весь коментар
18.08.2025 17:24 Відповісти
Ну так герої ж закінчились, йди покажи як треба, куда нам всім до тебе, краще скажи чому не йдеш?
показати весь коментар
18.08.2025 17:29 Відповісти
Як же тобі показати, якщо ти сцисся навіть справжнього свого імені, Едя Едя.
Замітив, що вся ухилянтська сцикунва на ФБ із закритими профілями і такими дебільними ніками, як у тебе. То шо, шоб ТЦК не спалило чи знайомі не взнали, що ти дебіл - мокрі штані.
За мене не переживай, йолопе. Я свою норму виконав.
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
Я свою норму виконав.

Скільки кацапів вбив у бою.......... з клавою?
показати весь коментар
18.08.2025 17:40 Відповісти
Я ж казав, придурковатий нік, сто пудів-закритий профіль...
Гуртуєтеся,сцикунва мамкіна?
показати весь коментар
18.08.2025 17:43 Відповісти
Він 62 річний інвалід. Йому ніззя.
показати весь коментар
18.08.2025 17:24 Відповісти
Коротесеньке відео від ШІ. На хвилину. Яке чудово характеризує усіх тутешніх дописувачів про "сцикунів та ухилянтів".

https://x.com/VladymyrVVV/status/1956717950108316010
показати весь коментар
18.08.2025 17:47 Відповісти
Ще трапляються "справжні герої", але їм чомусь доводиться працювати в тцк...
показати весь коментар
18.08.2025 17:24 Відповісти
Ти явно не з героїв, раз залишився
показати весь коментар
18.08.2025 17:31 Відповісти
здайте цього хитродупого сикуна в дурдом на довічно - пусть там мерзота "косить"!
показати весь коментар
18.08.2025 17:22 Відповісти
Та просто вбити цього сикуна. Не хоче захищати тебе на дивані з клавою
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
впав з драбини й прямо рукою на ніж. класика. не варто й читати. розходимось.
показати весь коментар
18.08.2025 17:24 Відповісти
О дебіл.
показати весь коментар
18.08.2025 17:26 Відповісти
Девіз ухилянтів: "Обісруся та не покорюся"
показати весь коментар
18.08.2025 17:28 Відповісти
Цікаво, а таких багато з тобою разом воює? Ти ж з окопу пишеш?
показати весь коментар
18.08.2025 17:37 Відповісти
У дмітрія бронювання - він тримає економічнийифронт 💪
показати весь коментар
18.08.2025 18:02 Відповісти
Ягодицями геморой він тримає )))
показати весь коментар
18.08.2025 18:16 Відповісти
На думку ВЛК цілком придатний громадянин. Кардіограму пройшов,рентген,аналізи здав...Ну все як книжка пише.
показати весь коментар
18.08.2025 17:29 Відповісти
Клаустрофобія?
показати весь коментар
18.08.2025 17:31 Відповісти
яка скотыняка, держ-ворюг безкоштовно не хоче захищати
показати весь коментар
18.08.2025 17:32 Відповісти
Дивні якісь членошкідники, ріжуть все підряд, тільки не член. Хоча, здається, писали про одного.
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
Про який член мова? Член під кодовою назвою "чоловіча гордість" ніхто різати не буде.😂
показати весь коментар
18.08.2025 17:48 Відповісти
Итоги службперевирки:Нанес невосполнимый ущерб силам творожка методом нанесения увечий самому себе.
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Мабуть абстиненції,або має опит на кічі..Краще б собі яйця відрізав....
показати весь коментар
18.08.2025 17:42 Відповісти
 
 