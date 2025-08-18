Чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК у Києві: проводиться службова перевірка
В мережі поширюється відео та інформація, що мобілізований на збірному пункті міста Києва порізав собі руки та шию.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.
"Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 17.08.2025 року близько 15 години військовозобов’язаний, з невідомих причин, почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував", - ідеться в повідомленні.
Коли прибули правоохоронні орган, громадянин забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя. Медик, який прибув на місце наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті.
У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану.
"Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших пошкоджень нанесено не було", - наголосили в ТЦК.
Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залишилися самі під@р@си...
Замітив, що вся ухилянтська сцикунва на ФБ із закритими профілями і такими дебільними ніками, як у тебе. То шо, шоб ТЦК не спалило чи знайомі не взнали, що ти дебіл - мокрі штані.
За мене не переживай, йолопе. Я свою норму виконав.
Скільки кацапів вбив у бою.......... з клавою?
Гуртуєтеся,сцикунва мамкіна?
https://x.com/VladymyrVVV/status/1956717950108316010