Чоловік вчинив самокаліцтво у вбиральні ТЦК Дніпра після проходження ВЛК. Його госпіталізували
У соціальних мережах поширюються відеоматеріали нібито з Дніпропетровського ТЦК, на яких видно, як цивільний чоловік стікає кров’ю, а кілька людей, зокрема й у військовій формі, намагаються надати йому допомогу.
Про це повідомляє обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Близько 00 годин 00 хвилин 07.11.2025 військовозобов’язаного громадянина було доставлено до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво", - розповів військкомат.
Чоловік у лікарні
На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні.
ТЦК закликає утриматися від необґрунтованих припущень та нагадує про обов’язок громадян щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А причина проста. ТЦК і взагалі армійському начальству ніхто не вірить. Всі думають що їх одразу кинуть на м'ясо без підготовки. З людьми не говорять і з моменту їхнього потрапляння в армію вважають їх 'невійськовонавченим мобілізаційним ресурсом', а потім 'військовонавченим', коли БЗВП пройдуть. А людьми не вважає ніхто