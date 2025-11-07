УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини Спроби самогубства в ТЦК
9 409 106

Чоловік вчинив самокаліцтво у вбиральні ТЦК Дніпра після проходження ВЛК. Його госпіталізували

У Дніпропетровському ТЦК прокоментували відео з цивільним після проходження ВЛК

У соціальних мережах поширюються відеоматеріали нібито з Дніпропетровського ТЦК, на яких видно, як цивільний чоловік стікає кров’ю, а кілька людей, зокрема й у військовій формі, намагаються надати йому допомогу.

Про це повідомляє обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Близько 00 годин 00 хвилин 07.11.2025 військовозобов’язаного громадянина було доставлено до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво", - розповів військкомат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК у Києві: проводиться службова перевірка

Чоловік у лікарні

На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні.

ТЦК закликає утриматися від необґрунтованих припущень та нагадує про обов’язок громадян щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання "охоронця" Джолі обурило київських посадовців. Чоловіка відпустили, але наказали повернутися до військкомату, - Telegraph

У ТЦК в Дніпрі чоловік стікав кров'ю: коментар терцентру

Автор: 

Дніпро (3523) військово-лікарська комісія (257) ТЦК та СП (1155) Дніпропетровська область (5030) Дніпровський район (374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Рашистським ботам та мразотам з динири не хвилюватися. Розпізнаємо сходу та стабільно посилаємо за русскім корабльом.

Але питання до українців. Поясніть, бо не розумію. От реально не розумію.
Як?
Якщо ти прожив достатньо, якщо ти вважаєш себе особою чоловічої статі, ти бачиш, що тебе, твоїх дітей, твоїх близьких людей банально хочуть вбити, а твою землю, твоє майно відняти - береш до рук зброю і воюєш.
А як може бути інакше?
Я вже вечорі 24.02.22 стояв на блок-посту з власною помповою рушницею (АК, РПГ, покемони та б/к лише через декілька днів підвезли).
І тепер на фронті. Вже четвертий рік. Поранення, чисельні контузії, на ВЛК не їду, бо ще здуру визнають зовсім непридатним ))
Мене усі ці роки оточують такі самі бойові побратими. Багато хто загинув. Стерті, але ще тримаємося.

Так от. Не розумію. Ну, наприклад, ти все життя сцикун, боїшся смерті, боїшся опинитися в незнайомому середовищі, таке.
Розумію. Люди - вони різні. Маєш право бути сцикуном.
Але цікавить інше.
Настільки боятися бути мобілізованим в ЗСУ, що не боятися втонути в Тисі, не боятися себе зарізати. Не боятися вистрибнути на повному ходу з бусіка. Нападати на військовослужбовців ТЦК...
Тобто, якийсь когнітивний диссонанс.
На фронт - боїмося, а себе зарізати не боїмося.
Як таке може бути?
Поясніть, хто розуміється на цій ухилянтській психології?
Може, вони ждуни русского міра?
показати весь коментар
07.11.2025 15:32 Відповісти
+19
Систему примусової мобілізації міняти не можна, на думку владі.
Бо інакше тоді треба платити людям великі гроші, щоб вони добровільно йшли в армію. Але тоді меньше грошей буде до збагачення мародерів від влади.
Тому хай краще люди себе калічать або тікають з армії (як от в жовтні 70% мобілізованих втекли з армії).
Це краще для влади, ніж поділитися грошима з людьми, щоб заохотити їх добровільно йти в армію.
показати весь коментар
07.11.2025 15:22 Відповісти
+14
Кивати на мусорів, на депутатів, на військових пенсіонерів, на слуг народу, на всю цю шелупонь несерйозно.
Нормальна реакція нормальної людини на рашистських підорів, що прийшли на твою землю з конкретною метою тебе вбити - береш ствол і робиш по максимуму, щоб вбити їх першим.
Вірно ж?
Ми воюємо не за тих, хто на печі п'є самогон. І не тих, хто катається по Києву на всяких бентлях від ресторану до ресторану.
Ми воюємо за себе та свої родини. Якщо високопарно - то за Батьківщину (яка про тебе пам'ятає, але не згадає).
показати весь коментар
07.11.2025 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так-так-так... Опівночі доставили, взяли всі аналізи, зробили флюорографію, пройшли всіх лікарів (у яких не виникло додаткових уточнень), надали можливість надати всі медичні документи. Ні, ну технічно є гарні лабораторії що роблять швидко, але є в мене певні сумніви...
показати весь коментар
07.11.2025 16:19 Відповісти
І ніхто про причини не подумає. Скажуть: ФК, сцикун, може б в тилу служив, нащо ото було себе калічити.
А причина проста. ТЦК і взагалі армійському начальству ніхто не вірить. Всі думають що їх одразу кинуть на м'ясо без підготовки. З людьми не говорять і з моменту їхнього потрапляння в армію вважають їх 'невійськовонавченим мобілізаційним ресурсом', а потім 'військовонавченим', коли БЗВП пройдуть. А людьми не вважає ніхто
показати весь коментар
07.11.2025 16:22 Відповісти
Демотивація в чистому вигляді
показати весь коментар
07.11.2025 17:39 Відповісти
Хоть паржом! Це був уже пофігізм на все те що відбувається, яка земля ? Хто мені її дав ? Тож ідіть під три чорти мені байдуже хто мене вб'є.
показати весь коментар
07.11.2025 16:56 Відповісти
Так так, ми памʼятаємо: все що стосується ТЦК - не обговорюється, і «доведення до суіциду» - не кримінал
показати весь коментар
07.11.2025 18:18 Відповісти
Если человек уже сам себя калечит, а тем более пытается убить - зачем его мурыжить? Какой он может быть воин, если он и без войны из жизни уйти готов? Какая-то глупая у нас мобилизация…
показати весь коментар
07.11.2025 18:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 