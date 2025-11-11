Среди военнослужащих ТЦК случаются самоубийства, - военный омбудсмен Решетилова
Зафиксированы случаи суицидов среди военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
Случаи самоубийств
Она отметила, что система учета военнообязанных - несовершенна, а работа ТЦК "далека от идеала" и требует реформирования.
"Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках? ... Что среди сотрудников ТЦК уже были случаи самоубийств? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", - написала Решетилова.
Укомплектованность ТЦК
- Также, по словам омбудсменки, укомплектованность ТЦК работниками в настоящее время ниже 40%.
А кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации на работников возложены "десятки задач и обязанностей", в частности - перед действующими военными и их семьями, добавила Решетилова.
І побіжиш аж бігом.
- є "блатні" , кого туди прилаштували
- є ветерани , "обмежені" після ВЛК
- є просто випадкові , хто туди потрапив після мобілізації ... і т.д...
Останні 2 категорії часто "вичіщають" - кидають на доукомплектування частин , в яких є великий некомплект ....