РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12930 посетителей онлайн
Новости Попытки самоубийства в ТЦК
1 198 25

Среди военнослужащих ТЦК случаются самоубийства, - военный омбудсмен Решетилова

Решетилова рассказала о случаях самоубийства военных ТЦК

Зафиксированы случаи суицидов среди военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Случаи самоубийств

Она отметила, что система учета военнообязанных - несовершенна, а работа ТЦК "далека от идеала" и требует реформирования.

"Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках? ... Что среди сотрудников ТЦК уже были случаи самоубийств? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", - написала Решетилова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобилизованный пытался сбежать через окно из ТЦК в Тернополе, но сорвался и упал с 5 этажа. Он в реанимации, - облвоенкомат

Укомплектованность ТЦК

  • Также, по словам омбудсменки, укомплектованность ТЦК работниками в настоящее время ниже 40%.

А кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации на работников возложены "десятки задач и обязанностей", в частности - перед действующими военными и их семьями, добавила Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис военного омбудсмана запустят в Украине до конца 2025 года, - Решетилова

Автор: 

самоубийство (1040) Решетилова Ольга (64) ТЦК (817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Всегда можно написать рапорт и поехать на фронт. Там тебе и отпуска будут, и выходные. На свежем воздухе опять же. Не в бусике спертым воздухом дышать.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:29 Ответить
+15
а серед міндічів бувають?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:28 Ответить
+13
Ловити,бити,бусіфікувати людей 24 години на добу це дуже важка справа!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а серед міндічів бувають?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:28 Ответить
Всегда можно написать рапорт и поехать на фронт. Там тебе и отпуска будут, и выходные. На свежем воздухе опять же. Не в бусике спертым воздухом дышать.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:29 Ответить
А якщо людина за станом здоров'я не придатна до фронту? Багатьох після поранень перевели в ТЦК ще й заставляють виконувати злочинні накази. Не добили кацапи - добивають тиловики із ждунами.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:37 Ответить
...перевели в ТЦК ЗА СТАНОМ ЗДОРОВЬЯ? і скікі ж за це треба було відслюнявити портретів дохлих президентів сша? ....хто не може служити за станом здоровья-лікується (і дуже часто за свій кошт) а не бикує..
показать весь комментарий
11.11.2025 16:42 Ответить
Чекістів теж заставляли виконувати злочинні накази - їх добивали "вороги народу". Але хто їм заважає відмовитися від виконання злочинного наказу, якщо не страх потрапити на фронт чи бажання вислужитися і отримати премію?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 16:51 Ответить
Ловити,бити,бусіфікувати людей 24 години на добу це дуже важка справа!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:30 Ответить
Не сци, прийдуть кацапи, повісткою через Госуслугі викликатимуть.
І побіжиш аж бігом.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:33 Ответить
Нащо ви знову тягнете сюди свій ПТСР?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:49 Ответить
Не плутайте ПТСР зі звичайним ідіотизмом !
показать весь комментарий
11.11.2025 16:57 Ответить
Пролунав голос вірного адепта Партії Регіонів.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:25 Ответить
Якщо ти вважаєш що кацапи будуть до тебе добрими і вважатимуть рівнею собі- ти ідіот. Вони не звільняти тебе йдуть, хай ти навіть знаєш твори Пушкіна краще за них і по пам'яті цитуєш Достоєвського. Ти для них- тварина. І йдуть вони по твоє життя, твою землю і твоє майно.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:37 Ответить
я не вважаю лохторат зеленського людьми. це кончені істоти як і сам зеленський
показать весь комментарий
11.11.2025 16:35 Ответить
.від жалю серце аж колотає..
показать весь комментарий
11.11.2025 16:34 Ответить
Покінчили з собою, бо план бусифікації не виконали?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:41 Ответить
Бо вже не витримують вкотре чіпати сцикливу ухилоту, яка чомусь впевнена, що відпетляє коли кацапи прийдуть... Та ще під вереск тіток, що досі мастурбують на Зе...
показать весь комментарий
11.11.2025 16:55 Ответить
не канают уже лякалки бурятами можешь не пыхтеть
показать весь комментарий
11.11.2025 16:58 Ответить
Я констатую.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:07 Ответить
ухілєси відпітляють аж бігом. У Мелітополі/Бердянську майже вся поліція, юстиція присягнула хуілу і живе припіваючи
показать весь комментарий
11.11.2025 17:28 Ответить
Та це військова омбудсменка Решетилова мабуть поширює кацапське ІПСО, не без використання ШІ, звісно.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:59 Ответить
я пройшов лапи тцк. в них лиця упирів, одним слвом людолови
показать весь комментарий
11.11.2025 16:50 Ответить
Такий жалісливий сердобольний постик...але ж випадки суїцидів трапляються і серед учителів, лікарів, залізничників та навіть ментів, тож з якою метою це пише Решетилова? Давайте всі разом заплачемо? От дебелим накачаним хлопцям, що бусифікують людей - жодні суїциди не загрожують.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:58 Ответить
Не витримують наслідків бусифікації, очі закриває але бусифікує, яке ніжне.Решетнікова чи як тебе там, дарма стараєшся зашквар з міндичем ніхто не заглушить
показать весь комментарий
11.11.2025 17:03 Ответить
Суть в тому , що в ТЦК служать дуже різні люди !
- є "блатні" , кого туди прилаштували
- є ветерани , "обмежені" після ВЛК
- є просто випадкові , хто туди потрапив після мобілізації ... і т.д...
Останні 2 категорії часто "вичіщають" - кидають на доукомплектування частин , в яких є великий некомплект ....
показать весь комментарий
11.11.2025 17:06 Ответить
 
 