Среди военнослужащих ТЦК случаются самоубийства, - военный омбудсмен Решетилова

Зафиксированы случаи суицидов среди военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Случаи самоубийств

Она отметила, что система учета военнообязанных - несовершенна, а работа ТЦК "далека от идеала" и требует реформирования.

"Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках? ... Что среди сотрудников ТЦК уже были случаи самоубийств? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", - написала Решетилова.

Укомплектованность ТЦК

Также, по словам омбудсменки, укомплектованность ТЦК работниками в настоящее время ниже 40%.

А кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации на работников возложены "десятки задач и обязанностей", в частности - перед действующими военными и их семьями, добавила Решетилова.

