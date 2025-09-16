Экс-воротаря "Динамо" и "Шахтера" Рудько задержали при попытке пересечь границу, - СМИ ФОТО (обновлено)

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборных Украины Артур Рудько задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

33-летний экс-голкипер "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Черноморца" пытался покинуть территорию Украины. По неофициальной информации, после инцидента Рудько сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре ВСУ.

Об этом случай Госпогранслужба сообщала 3 сентября. Как отметили в ГПСУ, переход планировался на приднестровском сегменте украино-молдавской границы. Среди задержанных – жители разных регионов, которые действовали по инструкциям с телеграм-канала. Каждый должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте.

Последним клубом в карьере вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона.

За свою карьеру Рудько также выступал за польский "Лех" и кипрский "Пафос", а в молодые годы вызывался в состав юношеских и молодежной сборных Украины.

