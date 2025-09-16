РУС
Новости
4 224 34

Экс-воротаря "Динамо" и "Шахтера" Рудько задержали при попытке пересечь границу, - СМИ ФОТО (обновлено)

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборных Украины Артур Рудько задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

33-летний экс-голкипер "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Черноморца" пытался покинуть территорию Украины. По неофициальной информации, после инцидента Рудько сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре ВСУ.

рудько

Об этом случай Госпогранслужба сообщала 3 сентября. Как отметили в ГПСУ, переход планировался на приднестровском сегменте украино-молдавской границы. Среди задержанных – жители разных регионов, которые действовали по инструкциям с телеграм-канала. Каждый должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте.

Последним клубом в карьере вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона.

За свою карьеру Рудько также выступал за польский "Лех" и кипрский "Пафос", а в молодые годы вызывался в состав юношеских и молодежной сборных Украины.

граница (5367) футболист (169) уклонисты (1090)
+10
Так зганьбився. Але має шанс усе виправити мужнім і відданим служінням Україні. Нехай вбиває ворогів, і нехай береже його Бог.
16.09.2025 22:07 Ответить
+7
Зганьбився чим? Що хотів втекти з гулагу?
16.09.2025 22:09 Ответить
+7
Як засвідчує історія, у війнах зазвичай перемагають ті нації, які виховують своїх воїнів змалечку. Ті народи, які уражені вірусом ухилянства і байдужості до свого майбуття, зникають навіки шляхом фізичного знищення або за згодою на рабство у межах більш стійких і мотивованих популяцій. Кацапи передбачливо формують майбутню силу, у тому числі за рахунок яничарів, а українці виштовхують за кордон найперспективніше для боротьби покоління 18-22 та толерують масове ухилянство на четвертий рік екзистенційної війни. У чиїх руках опиниться прапор перемоги???
16.09.2025 22:15 Ответить
знаний бокопор був, пам'ятаю...
16.09.2025 22:02 Ответить
Дуже слабенький кіпер був.
16.09.2025 22:08 Ответить
Артуру Рудько - ГОЛ!!!
16.09.2025 22:03 Ответить
За свою кар'єру Рудько також виступав за польський "Лех". Опять к ним подался?
16.09.2025 22:03 Ответить
Так зганьбився. Але має шанс усе виправити мужнім і відданим служінням Україні. Нехай вбиває ворогів, і нехай береже його Бог.
16.09.2025 22:07 Ответить
Зганьбився чим? Що хотів втекти з гулагу?
16.09.2025 22:09 Ответить
Це знаний "офіцер запасу у відставці", який радо посилає всіх на війну та агітує розстріли.
16.09.2025 22:11 Ответить
в1н завжди п1де *****!!!
17.09.2025 01:25 Ответить
Як засвідчує історія, у війнах зазвичай перемагають ті нації, які виховують своїх воїнів змалечку. Ті народи, які уражені вірусом ухилянства і байдужості до свого майбуття, зникають навіки шляхом фізичного знищення або за згодою на рабство у межах більш стійких і мотивованих популяцій. Кацапи передбачливо формують майбутню силу, у тому числі за рахунок яничарів, а українці виштовхують за кордон найперспективніше для боротьби покоління 18-22 та толерують масове ухилянство на четвертий рік екзистенційної війни. У чиїх руках опиниться прапор перемоги???
16.09.2025 22:15 Ответить
Та програна війна ще два роки тому, треба людей вберегти, а не ті клаптики полів десь на донбасі.
16.09.2025 22:18 Ответить
Судячи з опитувань, такі як він готові терпіти ще два-три роки війни, і не готові поступатись територіями.
16.09.2025 22:25 Ответить
Берегти людей для кацапського рабства??? Народ, який відмовляється захищатися, втрачає суб"єктність і усі ознаки національної відмінності - мову, культуру, історичну пам"ять та, врешті, людську свободу. Прагнеш для українців рабства??? Хто не служить в українському війську, служитиме у кацапському, і не пискне.
16.09.2025 22:27 Ответить
Ти ж офіцер і не служиш, чого інших посилаєш?
16.09.2025 22:45 Ответить
Ну от що ви триндите, на вашу думку Український народ не захищається ?! І мова в нас втрачена і культура на вашу думку ? Справді ? Ото, аби написати що попало і принизити Українців! Дуже мужньо захищається Україна і успішно, наскільки це можливо проти рашки, яка значно переважає кількістю населення і ресурсами.
16.09.2025 23:17 Ответить
Та що ж у вас у всіх земля плоска і лише дві країни існує. Вже проходили 100 років тому те саме, і зараз все повторилось. Там далі на заході не провалля, там нормальні країни де не крадуть мільярди та відкупляються за мільйони ще й під час війни.
Досить тут відбріхуватись.
Ось за таке мають помирати? Ви *бануті?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/skandalnij-shapran-yakogo-pidozryuyut-u-privlasnenni-1-mlrd-grn-vijde-pid-smihovinnu-zastavu-u-5-mln-za-nogo-vnesli-groshi.htm
16.09.2025 23:23 Ответить
От мені цікаво. Ти ідейний, чи на зарплаті у кацапів?
17.09.2025 00:15 Ответить
воно вчасно неабортоване..))
17.09.2025 01:27 Ответить
Якого біса сволота яка закликає до порушення територіальної цілісності України ще не забанена на Цензорі?
16.09.2025 22:44 Ответить
Розумієте, коли футболіст!!! який грав за "Динамо" і "Шахтар", куди на заробітки приїжджали і навіть зараз приїжджають не бідні іноземці з благополучних країн не має грошей, щоб виїхати відносно легально - це ганьба! Він або дурень, який прос*ав бабло, як Міля, або ж сидів на самих штрафах, як той же Міля, Алієв і Леоненко зі старших. 😊 І то Міля мудріший, бо сидить у Києві і ніхто його на полігон дотепер не відвіз.
16.09.2025 22:26 Ответить
как и алиев
16.09.2025 22:37 Ответить
Ти вже мобілізувався? А ні, ти ж "офіцер запасу у відставці".
16.09.2025 22:09 Ответить
Ігор, не ганьбися. Ти теж маєш шанс служити Україні та вбивати ворогів.
16.09.2025 22:10 Ответить
Так констабір зганьбився!
16.09.2025 22:13 Ответить
З другої спроби все вийде! Дохляки виходять а тут спортсмен.
16.09.2025 22:16 Ответить
А якби не завершував кар`єру цього літа, мав би бронь як працівник "критично важливого підприємства"
16.09.2025 22:16 Ответить
Я тут тихонько в лес пойду 🤣
16.09.2025 22:20 Ответить
І нема ні сорому, ні ґонору!..
Забули чоловіки своє призначення...
Так і ховатимуться за жіночими спідницями!
16.09.2025 22:21 Ответить
Пацан до успіху йшов. В Ювентус.
16.09.2025 22:23 Ответить
злочинець! а мог бы из бюджета воровать, презиком был бы
16.09.2025 22:27 Ответить
Ухилянти лісами йдуть,а він хотів з комфортом,на автомобілі.
16.09.2025 23:18 Ответить
Та з того Рудька такий воротар був, як з гімна куля.
Змінив біля десяти команд - і всюди обісрався.
У всіх командах у кращому випадку був в запасі, як третій воротар.
16.09.2025 23:31 Ответить
Гардон...
16.09.2025 23:50 Ответить
17.09.2025 00:31 Ответить
 
 