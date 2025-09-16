Экс-воротаря "Динамо" и "Шахтера" Рудько задержали при попытке пересечь границу, - СМИ ФОТО (обновлено)
Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборных Украины Артур Рудько задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.
33-летний экс-голкипер "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Черноморца" пытался покинуть территорию Украины. По неофициальной информации, после инцидента Рудько сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре ВСУ.
Об этом случай Госпогранслужба сообщала 3 сентября. Как отметили в ГПСУ, переход планировался на приднестровском сегменте украино-молдавской границы. Среди задержанных – жители разных регионов, которые действовали по инструкциям с телеграм-канала. Каждый должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте.
Последним клубом в карьере вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона.
За свою карьеру Рудько также выступал за польский "Лех" и кипрский "Пафос", а в молодые годы вызывался в состав юношеских и молодежной сборных Украины.
Досить тут відбріхуватись.
Ось за таке мають помирати? Ви *бануті?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/skandalnij-shapran-yakogo-pidozryuyut-u-privlasnenni-1-mlrd-grn-vijde-pid-smihovinnu-zastavu-u-5-mln-za-nogo-vnesli-groshi.htm
Забули чоловіки своє призначення...
Так і ховатимуться за жіночими спідницями!
Змінив біля десяти команд - і всюди обісрався.
У всіх командах у кращому випадку був в запасі, як третій воротар.