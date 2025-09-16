Ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" Рудька затримали на спробі перетнути кордон, - ЗМІ. ФОТО
Колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" та збірних України Артур Рудько затриманий під час спроби незаконно перетнути державний кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.
33-річний ексголкіпер "Динамо", "Шахтаря", "Металіста" та "Чорноморця" намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, після інциденту Рудько нині проходить базову військову підготовку у навчальному центрі ЗСУ.
Останнім клубом у кар’єрі воротаря був одеський "Чорноморець", який він залишив після завершення минулого сезону.
За свою кар’єру Рудько також виступав за польський "Лех" та кіпрський "Пафос", а в молоді роки викликався до складу юнацьких і молодіжної збірних України.
