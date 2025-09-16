УКР
Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
Ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" Рудька затримали на спробі перетнути кордон, - ЗМІ. ФОТО

Колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" та збірних України Артур Рудько затриманий під час спроби незаконно перетнути державний кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.

33-річний ексголкіпер "Динамо", "Шахтаря", "Металіста" та "Чорноморця" намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, після інциденту Рудько нині проходить базову військову підготовку у навчальному центрі ЗСУ.

Останнім клубом у кар’єрі воротаря був одеський "Чорноморець", який він залишив після завершення минулого сезону.

За свою кар’єру Рудько також виступав за польський "Лех" та кіпрський "Пафос", а в молоді роки викликався до складу юнацьких і молодіжної збірних України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув ексфутболіст "Кривбасу" та київського "Динамо" Сергій Рожок. ФОТО

кордон (4911) футболіст (144) ухилянти (1157)
Топ коментарі
+6
Зганьбився чим? Що хотів втекти з гулагу?
16.09.2025 22:09 Відповісти
16.09.2025 22:09 Відповісти
+5
Так зганьбився. Але має шанс усе виправити мужнім і відданим служінням Україні. Нехай вбиває ворогів, і нехай береже його Бог.
16.09.2025 22:07 Відповісти
16.09.2025 22:07 Відповісти
+5
Це знаний "офіцер запасу у відставці", який радо посилає всіх на війну та агітує розстріли.
16.09.2025 22:11 Відповісти
16.09.2025 22:11 Відповісти
знаний бокопор був, пам'ятаю...
16.09.2025 22:02 Відповісти
16.09.2025 22:02 Відповісти
Дуже слабенький кіпер був.
16.09.2025 22:08 Відповісти
16.09.2025 22:08 Відповісти
Артуру Рудько - ГОЛ!!!
16.09.2025 22:03 Відповісти
16.09.2025 22:03 Відповісти
За свою кар'єру Рудько також виступав за польський "Лех". Опять к ним подался?
16.09.2025 22:03 Відповісти
16.09.2025 22:03 Відповісти
Так зганьбився. Але має шанс усе виправити мужнім і відданим служінням Україні. Нехай вбиває ворогів, і нехай береже його Бог.
16.09.2025 22:07 Відповісти
16.09.2025 22:07 Відповісти
Зганьбився чим? Що хотів втекти з гулагу?
16.09.2025 22:09 Відповісти
16.09.2025 22:09 Відповісти
Це знаний "офіцер запасу у відставці", який радо посилає всіх на війну та агітує розстріли.
16.09.2025 22:11 Відповісти
16.09.2025 22:11 Відповісти
Як засвідчує історія, у війнах зазвичай перемагають ті нації, які виховують своїх воїнів змалечку. Ті народи, які уражені вірусом ухилянства і байдужості до свого майбуття, зникають навіки шляхом фізичного знищення або за згодою на рабство у межах більш стійких і мотивованих популяцій. Кацапи передбачливо формують майбутню силу, у тому числі за рахунок яничарів, а українці виштовхують за кордон найперспективніше для боротьби покоління 18-22 та толерують масове ухилянство на четвертий рік екзистенційної війни. У чиїх руках опиниться прапор перемоги???
16.09.2025 22:15 Відповісти
16.09.2025 22:15 Відповісти
Та програна війна ще два роки тому, треба людей вберегти, а не ті клаптики полів десь на донбасі.
16.09.2025 22:18 Відповісти
16.09.2025 22:18 Відповісти
Судячи з опитувань, такі як він готові терпіти ще два-три роки війни, і не готові поступатись територіями.
16.09.2025 22:25 Відповісти
16.09.2025 22:25 Відповісти
Берегти людей для кацапського рабства??? Народ, який відмовляється захищатися, втрачає суб"єктність і усі ознаки національної відмінності - мову, культуру, історичну пам"ять та, врешті, людську свободу. Прагнеш для українців рабства??? Хто не служить в українському війську, служитиме у кацапському, і не пискне.
16.09.2025 22:27 Відповісти
16.09.2025 22:27 Відповісти
Ти ж офіцер і не служиш, чого інших посилаєш?
16.09.2025 22:45 Відповісти
16.09.2025 22:45 Відповісти
Ну от що ви триндите, на вашу думку Український народ не захищається ?! І мова в нас втрачена і культура на вашу думку ? Справді ? Ото, аби написати що попало і принизити Українців! Дуже мужньо захищається Україна і успішно, наскільки це можливо проти рашки, яка значно переважає кількістю населення і ресурсами.
16.09.2025 23:17 Відповісти
16.09.2025 23:17 Відповісти
Якого біса сволота яка закликає до порушення територіальної цілісності України ще не забанена на Цензорі?
16.09.2025 22:44 Відповісти
16.09.2025 22:44 Відповісти
Розумієте, коли футболіст!!! який грав за "Динамо" і "Шахтар", куди на заробітки приїжджали і навіть зараз приїжджають не бідні іноземці з благополучних країн не має грошей, щоб виїхати відносно легально - це ганьба! Він або дурень, який прос*ав бабло, як Міля, або ж сидів на самих штрафах, як той же Міля, Алієв і Леоненко зі старших. 😊 І то Міля мудріший, бо сидить у Києві і ніхто його на полігон дотепер не відвіз.
16.09.2025 22:26 Відповісти
16.09.2025 22:26 Відповісти
как и алиев
16.09.2025 22:37 Відповісти
16.09.2025 22:37 Відповісти
Ти вже мобілізувався? А ні, ти ж "офіцер запасу у відставці".
16.09.2025 22:09 Відповісти
16.09.2025 22:09 Відповісти
Ігор, не ганьбися. Ти теж маєш шанс служити Україні та вбивати ворогів.
16.09.2025 22:10 Відповісти
16.09.2025 22:10 Відповісти
Так констабір зганьбився!
16.09.2025 22:13 Відповісти
16.09.2025 22:13 Відповісти
З другої спроби все вийде! Дохляки виходять а тут спортсмен.
16.09.2025 22:16 Відповісти
16.09.2025 22:16 Відповісти
А якби не завершував кар`єру цього літа, мав би бронь як працівник "критично важливого підприємства"
16.09.2025 22:16 Відповісти
16.09.2025 22:16 Відповісти
Я тут тихонько в лес пойду 🤣
16.09.2025 22:20 Відповісти
16.09.2025 22:20 Відповісти
І нема ні сорому, ні ґонору!..
Забули чоловіки своє призначення...
Так і ховатимуться за жіночими спідницями!
16.09.2025 22:21 Відповісти
16.09.2025 22:21 Відповісти
Пацан до успіху йшов. В Ювентус.
16.09.2025 22:23 Відповісти
16.09.2025 22:23 Відповісти
злочинець! а мог бы из бюджета воровать, презиком был бы
16.09.2025 22:27 Відповісти
16.09.2025 22:27 Відповісти
 
 