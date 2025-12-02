Прокуратура викрила незаконні механізми уникнення мобілізації у двох регіонах. ФОТОрепортаж

Прокуратура разом з правоохоронцями продовжує виявляти схеми, що допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Підозру отримали працівник районного ТЦК та СП, експрацівник фіскальної служби та цивільна особа. Викрили корупційну схему оперативники ДСР Нацполіції спільно з ДБР та прокуратурою, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, за суму від 1 000 до 3 000 доларів фігуранти "вирішували питання" щодо виготовлення військово-облікових документів та надання відстрочок від мобілізації військовозобов’язаним особам, а також оформлення через комісії груп інвалідності.

У ході заходів правоохоронці задокументували одержання зловмисниками від "клієнтів" 21 000 доларів неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів організаторові - експрацівникові фіскальної служби, співробітникові одного з районних ТЦК та СП Львова та львівʼянину повідомили про підозру.

На Прикарпатті також зловмисники переправляли через гірський масив.

Двоє мешканців Чернівецької області за гроші організували маршрут через гірський масив Верховинщини для трьох військовозобов’язаних. Їхні дії припинили прикордонники.

Прокурори Косівської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон та пособництво, вчинене з корисливих мотивів.

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