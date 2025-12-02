РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости Фото Переправка через границу уклонистов Уклонение от мобилизации
2 151 3

Прокуратура раскрыла незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура совместно с правоохранительными органами продолжает выявлять схемы, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Подозрение получили работник районного ТЦК и СП, экс-сотрудник фискальной службы и гражданское лицо. Разоблачили коррупционную схему оперативники ГСР Нацполиции совместно с ГБР и прокуратурой, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, за сумму от 1 000 до 3 000 долларов фигуранты "решали вопросы" по изготовлению военно-учетных документов и предоставлению отсрочек от мобилизации военнообязанным лицам, а также оформлению через комиссии групп инвалидности.

В ходе мер правоохранители задокументировали получение злоумышленниками от "клиентов" 21 000 долларов неправомерной выгоды.

На основании собранных доказательств организатору - экс-сотруднику фискальной службы, сотруднику одного из районных ТЦК и СП Львова и львовянину сообщили о подозрении.

На Прикарпатье злоумышленники также переправляли через горный массив.

Двое жителей Черновицкой области за деньги организовали маршрут через горный массив Верховинщины для трех военнообязанных. Их действия пресекли пограничники.

Прокуроры Косовской окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу и пособничестве, совершенном из корыстных мотивов.

Читайте также: Пограничники на Волыни раскрыли схему переправки военнообязанных через государственную границу. ФОТОрепортаж

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте: Угрожала взорвать гранатой управление полиции: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16985) Офис Генпрокурора (3150) ТЦК (1157) Львовская область (3206) Черновицкая область (140)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виявляється, гніди є і на Западній Україні.
показать весь комментарий
02.12.2025 11:58 Ответить
А що таке "Западная Україна".
показать весь комментарий
02.12.2025 13:29 Ответить
Цікаво, а в Києві така перевірка була?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:17 Ответить
 
 