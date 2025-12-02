Прокуратура раскрыла незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура совместно с правоохранительными органами продолжает выявлять схемы, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Подозрение получили работник районного ТЦК и СП, экс-сотрудник фискальной службы и гражданское лицо. Разоблачили коррупционную схему оперативники ГСР Нацполиции совместно с ГБР и прокуратурой, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, за сумму от 1 000 до 3 000 долларов фигуранты "решали вопросы" по изготовлению военно-учетных документов и предоставлению отсрочек от мобилизации военнообязанным лицам, а также оформлению через комиссии групп инвалидности.

В ходе мер правоохранители задокументировали получение злоумышленниками от "клиентов" 21 000 долларов неправомерной выгоды.

На основании собранных доказательств организатору - экс-сотруднику фискальной службы, сотруднику одного из районных ТЦК и СП Львова и львовянину сообщили о подозрении.

На Прикарпатье злоумышленники также переправляли через горный массив.

Двое жителей Черновицкой области за деньги организовали маршрут через горный массив Верховинщины для трех военнообязанных. Их действия пресекли пограничники.

Прокуроры Косовской окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу и пособничестве, совершенном из корыстных мотивов.

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