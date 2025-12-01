Угрожала подорвать гранатой управление полиции: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 52-летнюю местную жительницу, которая позвонила на спецлинию "102" и заявила о намерении подорвать гранатой здание одного из столичных управлений полиции.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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После получения звонка соответствующие службы сразу были направлены по указанному адресу. Полицейские установили, что женщина находилась дома. Во время обследования ее жилища взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Мотив и подозрение

Причины своего поступка киевлянка объяснить не смогла. Ее задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение о подготовке подрыва, если объектом является здание органов государственной власти.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

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