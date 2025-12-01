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Угрожала подорвать гранатой управление полиции: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 52-летнюю местную жительницу, которая позвонила на спецлинию "102" и заявила о намерении подорвать гранатой здание одного из столичных управлений полиции.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать управление полиции

После получения звонка соответствующие службы сразу были направлены по указанному адресу. Полицейские установили, что женщина находилась дома. Во время обследования ее жилища взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Мотив и подозрение

Причины своего поступка киевлянка объяснить не смогла. Ее задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение о подготовке подрыва, если объектом является здание органов государственной власти.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

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Автор: 

Киев (26452) Нацполиция (16984) угрозы (882)
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Топ комментарии
+10
Та ну...морда заблюрена..на вигляд кг 90 важить..мб стріха просто поїхала, та алкогольний синдром на фоні стресу.
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01.12.2025 15:43 Ответить
+5
Вона ж не вкрала мільйон доларів,напевне посадять
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01.12.2025 15:49 Ответить
+4
Довели поліцаї бідну жіночку ... От і не втрималася від погроз!
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01.12.2025 15:40 Ответить
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Довели поліцаї бідну жіночку ... От і не втрималася від погроз!
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01.12.2025 15:40 Ответить
Та ну...морда заблюрена..на вигляд кг 90 важить..мб стріха просто поїхала, та алкогольний синдром на фоні стресу.
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01.12.2025 15:43 Ответить
...а ще її ТЦК-ашники бусифікували в штурмовики.

.
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01.12.2025 15:45 Ответить
Тепер років 10 впаяють
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01.12.2025 15:42 Ответить
Вона ж не вкрала мільйон доларів,напевне посадять
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01.12.2025 15:49 Ответить
Коломойський мільярди вкрав, і посадили.
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01.12.2025 16:13 Ответить
Шоб ти так сидів. Хавка з кабака, сауна з дівчатами і далі по списку. Ти на волі так не живеш як він там.
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01.12.2025 16:28 Ответить
Ні, я сидіти ніяк не хочу. До речі, як він сидить, ти не знаєш. Але, як там не було, посадка Коломойського повністю спростовує твоє твердження.
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01.12.2025 16:44 Ответить
Перебувати в СІЗО і сидіти - різні речі. Умови різні, від звичайних до ВІП з оплатою, які введені офіційно. І перебувати під охороною СБУ від екстрадиції до США або Британії багатого вартує.
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01.12.2025 20:16 Ответить
1. Про охорону СБУ від видачі до США, це маячня. Українське законодавство не дозволяє видачу своїх громадян іншим країнам без їхньої згоди. Тобто, Коломойський міг спокійно жити на волі, не боючись екстрадиції у США. 2. Я не знаю, як сидить Коломойський, але зазвичай умови в СІЗО набагато гірші, ніж у колонії. 3. Ще раз повторюю, що посадка Коломойського спростовує тезу про те крадіжка мільйонів захищає від посадки.
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01.12.2025 22:42 Ответить
 
 